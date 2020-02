Nezaket Ekici, Trägerin des Kunstpreises 2018, vor der Büste Paula Modersohn-Beckers, geschaffen von Clara Rilke-Westhoff. (WISCHNEWSKI)

Worpswede. In diesem Jahr lobt der Landkreis Osterholz zum sechsten Mal den Paula-Modersohn-Becker-Kunstpreis aus. Bis zum Bewerbungsschluss am 31. März sind Künstler mit biografischem Bezug zu den Bundesländern Bremen oder Niedersachsen aufgerufen, ihre Arbeiten einzureichen. Die Werke der Nominierten werden vom 14. November bis zum 7. März 2021 im Barkenhoff und in der Großen Kunstschau in Worpswede ausgestellt. Die drei Einzelpreise – der Hauptpreis, der Sonderpreis und der Nachwuchspreis – werden zur Ausstellungseröffnung am 14. November in der Großen Kunstschau vergeben.

Unter allen Künstlern, die den Ruf Worpswedes als eines der bedeutendsten europäischen Künstlerdörfer begründeten, rage Paula Modersohn-Becker hervor, heißt es in der Ausschreibung. Sie gibt dem Preis ihren Namen, weil bis heute viele Menschen weit über Deutschland hinaus eine besondere, oftmals sehr persönliche Beziehung zu dieser Malerin und ihrem Werk haben. Der Kunstpreis versteht sich als ein lebendiges, sich schöpferisch weiterentwickelndes Denkmal für diese außergewöhnliche Künstlerin und die Impulse, die sie von Worpswede ausgehend, aber weit darüber hinausweisend gegeben hat. Der Preis wird seit 2010 in zweijährigem Turnus vom Landkreis Osterholz ausgelobt.

Eine Auswahl-Jury nominiert aus allen Einreichungen für den Hauptpreis mindestens vier Positionen und benennt den Sonder- und den Nachwuchs-Preisträger. Anhand dieser Arbeiten wählt die Preis-Jury den Hauptpreisträger aus. Die diesjährige Auswahl-Jury ist besetzt mit Beate Arnold (Barkenhoff, Worpswede), Jörg van den Berg (Große Kunstschau Worpswede), Janneke de Vries (Weserburg, Museum für moderne Kunst, Bremen), Annett Reckert (Städtische Galerie Delmenhorst, Haus Coburg, Sammlung Stuckenberg) und Cony Theis (Hochschule Ottersberg). Die beiden Worpsweder Vertreter, die auch die anschließende Ausstellung kuratieren werden, zählen gemeinsam mit Stephan Berg (Kunstmuseum Bonn), Jule Hillgärtner (Kunstverein Braunschweig) und einem noch nicht benannten, fünften Mitglied auch zur Preisjury.

Doppelteilnahme möglich

Der Hauptpreis richtet sich an professionell arbeitende Künstler. Erwartet werden ein Abschluss an einer Kunsthochschule oder vergleichbaren Einrichtung oder der Nachweis einer dauerhaften Tätigkeit als professioneller Künstler. Gewürdigt wird eine künstlerische Gesamtposition. Der Preis ist mit 7500 Euro dotiert. Es ist möglich, sich parallel für Haupt- und Sonderpreis zu bewerben. Mit dem Sonderpreis wird die besondere Bedeutung der bildenden Kunst für die Region gewürdigt. Der Preisträger kann mit dem Ankauf einer oder mehrerer seiner Arbeiten durch den Landkreis Osterholz rechnen. Auch diese Ausschreibung richtet sich an professionell arbeitende Künstler, für beide Preise gibt es keine Altersbeschränkungen.

Der Nachwuchspreis ist jungen Künstlern bis einschließlich 28 Jahre (Stichtag 31. Dezember 2020) vorbehalten, die in Niedersachsen oder Bremen geboren wurden, studieren, leben oder arbeiten. Er ist mit 1000 Euro dotiert. Es besteht bei allen Preisen weder eine Einschränkung hinsichtlich künstlerischer Techniken oder Ansätze. Für weitere Fragen steht Gesa Jürß unter 04792/ 955 05 91 zur Verfügung. Informationen gibt es auch im Internet unter www.pmb-kunstpreis.de.