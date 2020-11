Oft gibt bei Hartmut Balke ein Bild den Anlass für ein neues. (Tom Wesse)

Worpswede. Das Atelier von Hartmut Balke ist nicht leicht zu finden. Es liegt Am Hörenberg 4. Dort muss man zunächst an einem Reetdachhaus vorbei, bis man auf eine Eisenpforte zukommt, hinter der ein kleines Holzhaus auf einer Wiese steht. Balke liebt es, hier inmitten der Natur zu arbeiten, auch wenn er sich mit seinen Bildern nicht direkt darauf bezieht. Es sind die Erfahrungen und Beobachtungen seines Lebens, die zu Zeichnungen und Gemälden werden.

Ein Blick durch den Raum offenbart diese überraschende Vielfalt. Eine Fülle von Leinwänden aus verschiedenen Schaffensjahren, Mappen voller Zeichnungen sowie gerahmten Blätter dominieren das Atelier. Dabei zeigt sich, dass einzelne Themen immer wieder auftauchen, die der Künstler aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Häufig gibt ein Bild den Anlass für ein neues, sodass Reihen entstehen. Dabei bewegt sich der Künstler zwischen Figürlichkeit und Abstraktion.

Hartmut Balke ist, wie er sagt, sozusagen ein Landsmann des Bildhauers und Architekten Bernhard Hoetger. Wie dieser stammt er aus Dortmund und kam später in den Norden, um in Ottersberg Freie Malerei zu studieren. Einige Jahre lebte er dann in Bremen und erhielt dort eine Förderung für Kunst im öffentlichen Raum. Nachdem er eine Familie gegründet hatte, ließ er sich 1996 in Worpswede nieder. „Ich fand es fast kitschig, mit dem Pinsel in der Hand nach Worpswede zu ziehen“, sagt Hartmut Balke, aber er wollte mit den Kindern lieber auf dem Land leben.

Hier boten sich auch gute Möglichkeiten des Broterwerbs: Er nahm Kontakt zur Großen Kunstschau auf, wo er heute noch arbeitet. Eine Zeit lang war er als Dozent an der Kunstschule Paula tätig und nach wie vor arbeitet er als Gästeführer und vermittelt den Besuchern Worpswedes Wissenswertes über die Kunst- und Kulturgeschichte des Ortes. Darüber hinaus bietet er Erwachsenen und Kindern an, gemeinsam mit dem Skizzenblock einen Streifzug durch den Ort zu machen.

Wenn er selbst den Skizzenblock in die Hand nimmt, beginnt er stets intuitiv mit dem Bleistift Linien zu zeichnen und immer mehr zu verdichten. Aus diesen „Morgen-Meditationen“ ergeben sich sowohl abstrakte als auch gegenständliche Arbeiten.

Als sich aus einer Zeichnung vier Säulen entwickelten, ordnete ihnen der Künstler die Begriffe „Rausch, Eros, Tanz und Tod“ zu, die in seinem Leben und Werk immer wieder eine Rolle spielen. Rausch empfindet er sowohl bei der Arbeit als auch im Tanz, denn Balke ist leidenschaftlicher Tangotänzer. Ebenso gelangen aus tänzerischer Bewegung manchmal die Pinselstriche auf die Leinwand. Erotik ist für den Künstler auch eine spirituelle Energie, aus der er neue Werke schöpft. Der Tod blickt in Form eines Totenschädels mit Käppi in den Raum, wird aber auch in den Arbeiten angedeutet. So, wenn Verletzbarkeit und Verletzungen in weiblichen Torsi dargestellt sind.

In vielen von Balkes Bildern tauchen Rauten und ein schwarzvioletter Mond auf, die zu einem Signum des Künstlers geworden sind. Sie stammen aus der Auseinandersetzung mit dem Gedicht von Albert Girod „Pierrot Lunaire“. Der Künstler fühlt eine starke Affinität zu diesem Clown, sodass er für ihn zu einer Identifikationsfigur wurde.

Eine immer wiederkehrende Reihe im Werk Hartmut Balkes sind die Schleierbilder. Es sind die unterschiedlichsten Anlässe, durch die er Impulse für diese Malerei erfährt. So etwa bei einem Blick aus dem Fenster an einem Regentag. Das laufende Wasser an einem Veluxfenster beobachtend, suchte er zu erfassen, was hinter dem Regenschleier sichtbar wurde.

Dann beginnt er diese Prozesse malerisch nachzuvollziehen, indem er zahlreiche dünne Farbschichten so übereinanderlegt, dass sie wie ein Schleier wirken. Auf diese Weise bildet der Künstler einen Tiefenraum, der das eigentliche Motiv oder den Anlass der Malerei kaum oder gar nicht mehr sichtbar werden lässt. Das Bild, das ursprünglich durch den Blick aus dem Fenster entstand, erschien dem Künstler am Ende des Prozesses wie eine Bühne, sodass er es „Komödie“ nannte.

Eine solche Entwicklung lässt sich auch in einer anderen Werkreihe verfolgen, zu der Hartmut Balke durch Arbeiten des amerikanischen Pop-Art-Künstlers Jasper Jones angeregt wurde. Dieser setzte sich in seinen Arbeiten mit der amerikanischen Flagge auseinander.

Balke suchte diese Auseinandersetzung in seine eigene Bildsprache umzusetzen. Er nahm die Farben der deutschen Flagge zum Anlass für das erste Bild, aus dem sich wiederum Variationen und Verschleierungen ergaben. Weit entfernt von dem Beginn, wirken sie wie geheimnisvolle, poetische Kompositionen. Vielleicht führt eines davon den Künstler wieder weiter zu neuen Bildern. Diese Prozesse kann Hartmut Balke jedoch nicht planen, denn: „Man muss beim Malen gar nichts wollen, es passiert von allein.“