Das Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck hat unter anderem eine partnerschaftliche Auseinandersetzung verhandelt. (Britta Pedersen/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. „Es tut mir leid, dass ich dir das Leben zur Hölle gemacht habe.“ Mit diesen Worten war das Verfahren gegen einen 30-Jährigen aus Vollersode zumindest vorläufig eingestellt. Nun muss er nur noch 500 Euro Schmerzensgeld innerhalb von zwei Monaten zahlen. Dann wird das Ganze komplett zu den Akten gelegt.

Angeklagt war der Vollersoder wegen Körperverletzung. Ende März war es abends zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und seiner damaligen 30-jährigen Lebensgefährtin gekommen. Zu diesem Vorfall machten beide allerdings unterschiedliche Angaben im Amtsgericht. „Wir haben Beziehungsstreitigkeiten in der Küche gehabt. Da hat sie mir Ohrfeigen gegeben“, so der Angeklagte. Danach habe er nur weg gewollt.

Laut seiner Ex-Lebensgefährtin war sie dagegen von ihm im Wohnzimmer angegriffen worden, als sie das gemeinsame Kind fütterte. „Wir hatten am Tag vorher schon Streit gehabt. Das war hauptsächlich verbal. Wir hatten das schon öfter.“ Das sei aber nur Geschubse gewesen, so die Vollersoderin. Der Abend der Tat hat sich aber ihr zufolge anders zugetragen. „Einmal hat er da doll getreten, dann noch einmal nachgetreten.“ Den Tritt gab es in die Rippen in die rechte Seite.

Weil sie sich nicht sicher gefühlt habe, „habe ich schon vorher eine Freundin angerufen“, sagte die 30-Jährige weiter aus. „Die hat das Tatgeschehen akustisch mitbekommen?“, fragte der Verteidiger des Angeklagten, Marvin McKay. Das bejahte die Vollersoderin. Die Aussagen der beiden Kontrahenten waren aber nach seiner Auffassung zu widersprüchlich. „Deshalb wäre es gut, wenn wir die Zeugin holen würden“, schlug er vor.

Zeugin wird befragt

Dem folgte Strafrichterin Johanna Kopischke. Sie beendete damit den ersten Gerichtstermin und setzte einen weiteren an. Zu diesem war die aus Albstedt stammende Freundin der Vollersoderin als Zeugin geladen.

Zehn Minuten habe man miteinander telefoniert, sagte sie aus. Was sie am Telefon mitbekommen habe, schilderte die 30-Jährige mit den Worten: „Ich hörte ein Handgemenge. Ein Wort gab das andere. Ich sagte: Geh doch aus dem Raum raus. Dann hörte ich ,Aua!', das war laut; dann war wieder Ruhe.“ Weiter erinnerte sich die Zeugin daran, dass es Streitigkeiten um das Fernsehprogramm gegeben habe. Der Angeklagte habe außerdem das Telefonat kommentiert und "immer wieder was reingeschmissen“, so die Albstedterin. „Da war nur das ,Aua!' und das Geschrei auf beiden Seiten“, versicherte sie auf Rückfrage der Staatsanwältin, die sich nach einem Schlag in den Magen erkundigt hatte.

Verteidiger McKay sagte dazu, er sei sich nicht sicher, was dort nun wirklich passiert sei. „Es hat mehrfach Auseinandersetzungen gegeben. Das war eine ungünstige Situation. Da gibt es eine gegenseitige Problematik. Das sind zwei Charaktere, die nicht einfach sind.“ Zu bedenken gab er weiter, dass beide auch weiter für die gemeinsame Tochter verantwortlich seien. „Die haben noch zukünftig was miteinander zu tun. Da wäre eine Verurteilung nur hinderlich.“

Deshalb schlug er vor, das Verfahren gegen den Vollersoder nach Paragraf 153 a der Strafprozessordnung gegen die Auflage eines Schmerzensgeldes von 500 Euro an seine ehemalige Lebensgefährtin einzustellen. Wenn die Vollersoderin „das annimmt, will ich mich nicht dagegen stellen“, sagte dazu die Staatsanwältin. Die 30-Jährige in Begleitung ihrer Anwältin Nicole Uhländer-Holey akzeptierte den Vorschlag. Auch Strafrichterin Kopischke konnte sich darauf einlassen. „Das ist eine pragmatische Entscheidung“, befand sie.

Drogen und Alkohol im Spiel

Doch damit war der Prozess noch nicht zu Ende. Eine weitere Anklage lag auf dem Tisch. Am bewussten Abend war der 30-Jährige ins Auto gestiegen und losgefahren. Die Polizei schnappte ihn aufgrund eines Hinweises ohne gültige Fahrerlaubnis und mit einem Blutalkoholgehalt von etwa 2,3 Promille. Hinzu kam Drogenkonsum. Daran war nicht zu rütteln.

Ebenso wie an einer Reihe von Vorstrafen wie vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis, vorsätzliche Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Körperverletzung sowie ein Bewährungsverstoß. Wegen vorsäztlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr brummte ihm Strafrichterin Kopischke eine Freiheitsstrafe von neun Monaten auf. Diese Strafe setzte sie für drei Jahre zur Bewährung. Hinzu kommt eine Führerscheinsperre von zweieinhalb Jahren. Positiv schlug zu Buche, dass der Vollersoder eine feste Arbeitsstelle hat.

Mahnende Worte gaben ihm schließlich Staatsanwältin, Richterin und sein Verteidiger mit auf den Weg. „Das ist Ihre letztmalige Chance. Sonst ist es das dann gewesen“, so die Staatsanwältin. Schade sei, dass sein Mandant „noch nicht den Dreh mit dem Alkohol hingekriegt hat“, bedauerte McKay. Wenn der 30-Jährige sein Alkoholproblem nicht in den Griff bekomme, sehe er schwarz, versuchte der Anwalt, ihn wach zu rütteln. Er wolle ihn ungern in der JVA besuchen, schloss er sein Plädoyer. Richterin Kopischke sagte, auch ihre Geduld sei aufgebraucht. Der Angeklagte und sein Verteidiger nahmen das Urteil an.