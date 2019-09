Murkens Hof, der Sitz der Volkshochschule Lilienthal. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Am Anfang waren es gerade einmal zehn Kurse, als die Volkshochschule Lilienthal 1973 an den Start ging. 46 Jahre später sind es im aktuellen Semesterprogramm 443 Weiterbildungsangebote. Vor einhundert Jahren wurden die ersten Volkshochschulen in Deutschland gegründet. Grund genug für die WÜMME-ZEITUNG einer Institution nachzuspüren, die zwischenzeitlich als verstaubt galt und heute wieder im Trend liegt. Der Beiratsvorsitzende der Volkshochschule Lilienthal-Grasberg-Ritterhude-Worpswede, Uwe Kempf (70), gehört zu den Gründungsmitgliedern und kennt die Institution wie kaum ein anderer.

„Damals war die Bildung ein großes Thema“, erinnert sich der SPD-Politiker. Der Lilienthaler Ratsherr Horst Vockenroth nahm die Idee aus der Bevölkerung auf und trug sie in den Gemeinderat, der die Gründung 1973 mit großer Mehrheit beschloss. Inzwischen hat die Lilienthaler VHS Zweigstellen in Grasberg, Worpswede und Ritterhude. 2984 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden im vergangenen Semester unterrichtet. Aktuell hat die VHS nicht weniger als 196 Dozentinnen und Dozenten. Auch Uwe Kempf ist ein Kind der Weiterbildung. Nach einer kaufmännischen Lehre nutzte er den zweiten Bildungweg, um Lehrer zu werden. In diesem Beruf hat er jedoch nie gearbeitet. Bis heute ist er Dozent, auch an der Volkshochschule.

„Schon damals waren Gesundheit und Bildung Schwerpunkte der VHS“, erzählt Uwe Kempf von den Anfängen, als das Autogene Training in Mode und das Lernen von Fremdsprachen in der Freizeit schick war. „Die VHS musste sich immer wieder neu erfinden“, sagt Kempf mit Blick auf das Kursangebot. Die Arbeitswelt verändere sich durch die Digitalisierung, darauf müsse eine Bildungseinrichtung wie die VHS reagieren. „Die VHS gibt Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit“, meint Kempf und meint dies durchaus auch im Sinne einer politischen Bildung: „Eine Demokratie braucht Demokraten“, zitiert er den großen Sozialdemokraten Friedrich Ebert.

Die Digitalisierung indes erfasst die VHS als Ganzes. Es geht nicht nur um entsprechende Bildungsangebote, sondern auch um die Organisation derselben. „Wir müssen die Menschen mitnehmen, wenn es um technische Veränderungen geht“, sagt Uwe Kempf. „Wir müssen aber auch unsere eigene Organisation hinterfragen.“ Der 70-Jährige findet es wichtig, dass das Kursangebot nicht nur in Seminarräumen und auf Exkursionen stattfindet, sondern auch im Internet. „Webinare sind so ein Zukunftsthema“, sagt Kempf. Allerdings, so schränkt er ein, brauche es immer auch die persönliche Begegnung. „Wer allein lernt, dem fehlt das Korrektiv“, weiß der langjährige Dozent aus Erfahrung. Inhalte aus der Cloud könnten das Kursangebot ergänzen, aber nicht ersetzen.

Schwerpunkt ist die Bildung

„Die VHS hat immer großen Wert auf Kompetenz gelegt“, betont Kempf. Damit meint er nicht nur die Lehrenden, sondern auch die Leitung der VHS: „Die Kontinuität an der Spitze hat die VHS Lilienthal zu der Institution gemacht, die sie heute ist.“ Zunächst hatte Horst Vockenroth die VHS ehrenamtlich geleitet. Der erste hauptamtliche Leiter war Harald Paul. Bis vor zwei Jahren leitete Christine Beulshausen die VHS. Heute steht Martina Michelsen an der Spitze. Sie setzt den Schwerpunkt im Jubiläumsjahr auf die Bildung. Zur langen Nacht der Volkshochschulen am 20. September wird das neue Semester um 18 Uhr mit einer Podiumsdiskussion in Murkens Hof, Klosterstraße 25, eröffnet. Das Kulturzentrum ist das Domizil der VHS. Hier ist die Weiterbildung zu Hause.

Die Volkshochschule habe es nicht immer leicht gehabt, weiß Uwe Kempf. Trotz der hohen Verschuldung aber habe die Gemeinde Lilienthal die Bildungseinrichtung nie infrage gestellt. „Natürlich haben wir auch über Kürzungen diskutieren müssen. Aber grundsätzlich steht der Gemeinderat uneingeschränkt hinter der Volkshochschule“, betont Kempf. Rund eine Million Euro schwer ist das Budget der VHS, etwa die Hälfte wird über Fördergelder generiert, rund 40 Prozent über Gebühren finanziert, die verbleibenden zehn Prozent übernehmen die vier beteiligten Gemeinden Lilienthal, Grasberg, Ritterhude und Worpswede. Kempf bedauert die letzte Gebührenanpassung, verteidigt sie aber mit der notwendigen Erhöhung der Honorare für die Dozentinnen und Dozenten: „Wenn wir qualitativ hochwertige Angebote machen wollen, müssen wir auch ordentlich bezahlen.“

Eine große Herausforderung für die VHS war das Jahr 2015, als mehr und mehr Flüchtlinge in die Wümme-Region kamen. „Damals hat die VHS ihr Angebot an Sprachkursen verdreifacht“, erzählt Bürgermeister Kristian Tangermann, der auch Geschäftsführer der VHS ist. „Die VHS leistet einen großen Beitrag zur Integration, indem sie sprachliche Barieren abbaut.“ So könne nur eine kleine, aber wendige VHS auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren.

Kempf ist sich bewusst, dass vor allem das Bildungsbürgertum die Angebote der VHS nutzt. Er würde sich eine breitere Klientel wünschen und verweist auf die Sozialstaffel, die auch Menschen mit kleinen Einkommen eine Teilnahme ermöglichen soll. Diese Idee ist ganz im Sinne der Gründungsväter der Volkshochschule, die das „Volksbildungswesen“ 1919 in der Weimarer Verfassung verankerten. Inzwischen gibt es 900 Volkshochschulen in Deutschland, eine davon in Lilienthal, und wenn es nach Uwe Kempf geht, wird das noch lange so bleiben.

Zur Sache

Semestereröffnung mit Diskussion

Am Freitag, 20. September, ab 18 Uhr feiert die Volkshochschule Lilienthal, Grasberg, Ritterhude, Worpswede die Herbstsemester-Eröffnung im Lilienthaler Kulturzentrum Murkens Hof, Klosterstraße 25. Die VHS und die Engagierte Stadt Lilienthal beteiligen sich damit an der bundesweiten langen Nacht der Volkshochschulen zum 100. Geburtstag der Institution in Deutschland. Unter dem Motto „zusammenleben.zusammenhalten“ stellen sich lokale Vereine und Organisationen vor. Auf dem Podium wird die Bedeutung der (Weiter-) Bildung diskutiert. Es moderiert Hermann Vinke, ehemaliger Programmdirektor von Radio Bremen. Der Grasberger Musiker und Musikethnologe Ingo Stoevesandt bringt fernöstliche Klänge mit. Internationales Fingerfood und Wein runden den Abend ab. Die Veranstaltung klingt mit dem Film „Auf dem Weg zur Schule“ aus. An der Abendkasse kostet der Eintritt vier Euro.