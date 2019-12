Auf den Spendenaufruf der Wilstedter Grundschule hin ist ganz schön was zusammengekommen, wie unser Foto mit den Viertklässlern zeigt: Lebensmittel, Weihnachtsgebäck, Saft, aber auch einen Schlafsack und eine Isomatte haben die Familien der 133 Schüler gespendet. Die Sachen, die jetzt bei der Weihnachtsfeier in der Wilstedter Turnhalle präsentiert wurden, will der Streetworker Jonas Pot d'Or am 2. Weihnachtstag unter den Obdachlosen in Bremen verteilen. Pot d'Or, der selbst ein Kind an der Wilstedter Grundschule hat, hatte dort voriges Jahr vor Schülern der vierten Klassen über seine Arbeit berichtet, woraufhin die Schulleitung 2018 entschied, mit der alljährlichen Weihnachtsaktion Obdachlose in der Region zu unterstützen. „Das machen wir dieses Jahr genauso“, so Schulleiterin Barbara Marherr. Bei der Weihnachtsfeier ging es übrigens wieder ganz international zu: Neben einer Weihnachtsgeschichte und einem Lied auf plattdeutsch haben die Kinder auch ein englisches Gedicht vorgetragen sowie einen bretonischen Reihentanz gezeigt.