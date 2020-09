Christiane Könecke hat in den sozialen Medien eine lokale Foodsharing-Gruppe für Borgfeld und umzu eingerichtet. Ehemann Karl Könecke findet die Idee toll, nicht benötigte Lebensmittel zu verschenken, statt sie zu entsorgen. (Tom Wesse)

Borgfeld. Das Obst ist zu schade für die Tonne, von der übrig gebliebenen Gulaschsuppe hätten zwei Personen noch ein gutes Mittagessen. Warum nicht verschenken? In Borgfeld hat Christiane Könecke eine Foodsharing-Gruppe installiert, um Lebensmittelabfälle und lange Abholwege zu vermeiden.

Chrissi Könecke, wie sie sich im Netz nennt, weiß noch genau, wann es sie packte. Es war der 48. Geburtstag ihres Ehemannes Karl Könecke. Auf der Feier blieb mehr als ein knusprig gegrilltes Spanferkel übrig. „Mir tat der Gedanke in der Seele weh, dass dieses Essen in den Müll wandern sollte“, erinnert sie sich. Wie Chrissi Könecke geht es täglich vielen. Nach Angaben der Verbraucherzentrale wirft in Deutschland jeder jährlich etwa 75 Kilogramm Lebensmittel weg. Vieles von dem, was in den Containern landet, ist aber noch genießbar. Unter anderem in Bremen machen deshalb sogenannte Foodsaver darauf aufmerksam und versuchen, nicht verwertete Lebensmittel zu verteilen.

Regionaler Ansatz

Auch Chrissi Könecke ist seit einiger Zeit in den Sozialen Netzwerken Mitglied der Bremer Foodsharing-Gruppe. Mal hatte sie gebratene Schnitzel übrig, ein anderes Mal waren es Bio-Bratwürste mit viel Thymian. „Das ist nicht unser Geschmack“, so Könecke. Immer öfter fand sie keinen Abnehmer. „Ein Problem, an dem das Teilen in Bremen oft scheitert, sind die weiten Wege.“ Die gelernte Erzieherin und selbstständige Tortenbäckerin kann das verstehen. „Wenn ich aus dem Bremer Norden, aus der Neustadt oder Gröpelingen komme und erst mal mit Bus und Bahn fahren muss, dann noch 20 Minuten laufe“, dann sei das für viele ein zu großer Aufwand.

Deshalb ihre Idee: „Wir machen das regional.“ Könecke nutzt dafür Facebook, die Gruppe trägt den Titel „Lebensmittel teilen in Borgfeld und umzu“. Einbeziehen will Könecke eigenen Worten zufolge auch die Lilienthaler Nachbarn. Dort bietet Heike Wilhelm vor der Postfiliale in der Hauptstraße bereits eine Möglichkeit zum Foodsharen an. Jetzt gibt es eine weitere Möglichkeit.

Mit der Borgfelder Facebook-Gruppe hat die 48-jährige Könecke offenbar einen Nerv getroffen. Die meisten der derzeit 95 Mitglieder haben sich gleich in den ersten beiden Wochen aufnehmen lassen. Verschenkt worden sind schon Süßigkeiten, ein paar Flaschen alkoholfreies Bier und Lebkuchenhäuschen zum Zusammenbauen. Sie selbst, sagt Chrissi Könecke, habe sogar einen Fan gewonnen: „Die Frau hat schon dreimal bei mir Schnitzel abgeholt, sie fand die total lecker.“ Einer Wohngemeinschaft habe sie dagegen ein schmackhaftes Abendessen beschert. Die Mitbewohner haben sich über eine halbe Kartoffel-Hackfleischrolle gefreut.

Vor ein paar Monaten, als es einige Zeit kein Weizenmehl im Supermarkt gab, habe eine Teilnehmerin der Runde scherzhaft Dinkelmehl und Toilettenpapier zum Tausch angeboten, amüsiert sich die Lebensmittelretterin. Das Tauschen sei aber eigentlich nicht Sinn und Zweck von Foodsharing. „Heute holst du, morgen gibst du“, bringt Ehemann Karl Könecke das Prinzip auf den Punkt. Er unterstützt die Idee seiner Frau, in der Umgebung Lebensmittel abzugeben. Wichtig sei, dass Lebensmittel nicht umsonst produziert werden.

Und dann möchte Chrissi Könecke noch mit einem Missverständnis aufräumen: Foodsharing bedeutet nicht Bedürftigkeit. „Viele denken immer noch, ich hole mir Essen, wenn ich es mir selbst nicht leisten kann“, weiß die Borgfelderin. „Darum geht es aber nicht ansatzweise, es geht rein um Nachhaltigkeit.“ In vielen Bereichen falle es ihr schwer, umweltbewusst zu leben, gibt Chrissi Könecke zu. Essen zu teilen, das sei jedoch ein „einfacher kleiner Schritt“ in die richtige Richtung.

Pragmatismus ist der Antrieb

Bei allem Gutsinn: Zu erziehen oder zu missionieren, das liegt Chrissi Könecke fern. Sie weist lieber darauf hin, wie praktisch das Teilen sein kann. Wenn sie für ihre Familie kocht, weiß sie manchmal nicht, wie viele der sechs Kinder kommen und wie groß deren Hunger ist. Was übrig bleibt, wird verschenkt. Wer in den Urlaub fährt, könnte sein Gemüse abgeben. „Jemand, der zum Beispiel ins Krankenhaus muss, könnte frisch Eingekauftes anbieten.“ Im Gegenzug könnte sich jemand Lebensmittel abholen, der von Reisen kommt und nicht sofort kochen mag.

Das setzt voraus, dass die Borgfelder mitziehen. Zurzeit ist es ruhig auf der Borgfelder Foodsharing-Plattform. Köneckes Ziel ist es, viele Menschen zu begeistern und Nachahmer auf den Plan zu rufen. „Ich will nichts Kommerzielles draus machen oder Joghurtpaletten beim Supermarkt abholen“, sagt sie, „Hauptsache, es wird getauscht und Müll vermieden.“ Die Gruppe soll ruhig wachsen. Aktuell bietet Chrissi Könecke glutenfreie Nudeln an. Und Katzenfutter. Die eigene Katze sei wählerisch. „Es wäre schade, wenn wir das Futter wegwerfen müssten“, sagt Könecke. Eine Lilienthaler Katzenbesitzerin will die angebrochene Packung abholen.

Das Geburtstagsspanferkel ist übrigens noch gegessen worden. „Ich habe es auf Facebook angeboten“, sagt Könecke. Am nächsten Tag, sagt sie, standen zehn Leute mit Plastikschalen vor ihrer Haustür. Mission erfüllt.

Zur Sache

Lebensmittel im Müll

Laut Umweltbundesamt landet jährlich ein Drittel produzierter Lebensmittel im Müll, das macht einer WWF-Analyse zufolge rund 18 Millionen Tonnen Lebensmittel. Zehn Millionen Tonnen wären vermeidbar. Pro Kopf, das hat die Verbraucherzentrale ausgerechnet, werfen die Deutschen etwa 75 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg. Auf diese Weise werden unnötig lebenswichtige Ressourcen wie Ackerflächen und Wasser verschwendet und es entstehen vermeidbare Treibhausgase. Die Umweltschutzorganisation WWF hat ausgerechnet, dass die Deutschen jedes Jahr umgerechnet eine landwirtschaftliche Nutzfläche größer als Mecklenburg-Vorpommern einsparen könnten, wenn sie alle vermeidbaren Lebensmittelabfälle verwerten, statt sie in den Müll zu werfen. Die Vereinten Nationen haben das Ziel ausgegeben, Lebensmittelabfälle bis 2030 um die Hälfte zu verringern.