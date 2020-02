Die Gewinner der Defis: Axel Erbe vom Schützenverein Lilienthal (links), Anja John vom Segelclub Hamme und Arne Nestler von der Ortsfeuerwehr Garlstedt. (Monika Fricke)

Landkreis Osterholz. Drei Defibrillatoren (Defis), die bei Herzrhythmusstörungen Leben retten können, hat die Volksbank Osterholz-Scharmbeck an die Gewinner des Online-Gewinnspiels „Leben retten“ übergeben. Darunter ist auch der Schützenverein Lilienthal. Laut dem Vereinsvorsitzenden Axel Erbe hatte der Verein sowieso den Erwerb eines Defibrillators geplant. So beteiligte sich der Verein an der Verlosung der Rettungsgeräte und nahm nun glücklich das lebensrettende Instrument entgegen. „Wir haben viele ältere Mitglieder“, so Axel Erbe, deshalb sei der Gewinn sicher sehr nützlich für den Verein. Zudem befinde sich neben dem Schützenplatz in Lilienthal ein Landeplatz für Rettungshubschrauber. Im Verein gebe es Schützen, die mit dem Defi umgehen können.

In der Ortschaft Garlstedt profitierte die Ortsfeuerwehr von der Gewinnaktion der Volksbank. Die Schulleiterin der Grundschule Heilshorn, Beke Hennemann, hatte sich an dem Gewinnspiel beteiligt. Dass sie eine der Gewinnerinnen wurde, hatte sie total überrascht, „ich gewinne sonst nie etwas“. Ihr war bekannt, dass ein Defi in den Ortschaften Heilshorn und Garlstedt fehlt. Zur Gewinnübergabe kam sie zusammen mit dem Ortsbrandmeister Arne Nestler und der Ortsvorsteherin Marie Jordan. „Wir haben uns schon lange Gedanken über die Anschaffung eines Defibrillators gemacht“, bemerkte die Ortsvorsteherin. Das Rettungsgerät soll am Eingang des Dorfgemeinschaftshauses seinen Platz erhalten.

Anja John vom Segelclub Hamme war die dritte Gewinnerin eines Defibrillators. Im Vorraum des Vereinsheimes am Osterholzer Hafen wird das Rettungsgerät seinen Platz finden, berichtete die Gewinnerin. Weil die Wassersportler schon lange die Anschaffung eines Defis planten, beteiligte sich die ganze Familie John an der Gewinnaktion der Volksbank. Am Ende zog Anja John das Gewinnlos und der SC Hamme ist nun stolzer Besitzer des lebensrettenden Gerätes.

Rund 800 Teilnehmer verzeichnete die Volksbank beim Gewinnspiel „Leben retten“. Insgesamt fünf Defis wurden verlost: Ein Gerät ging vorab an das Dorfgemeinschaftshaus in Klenkendorf und ein weiteres befindet sich jetzt im Freibad Barchel.

Sascha Ringe aus der Marketingabteilung der Volksbank berichtete, dass sein Haus bereits vor zehn Jahren 20 Geschäftsstellen mit Defis ausgestattet hat, die seitdem 24 Stunden täglich für die Öffentlichkeit in den Serviceräumen mit Videoüberwachung zugänglich seien. Weitere Förderanträge für diese Rettungsgeräte seien bei der Volksbank möglich, so Ringe.