Lilienthal/Grasberg/Rotenburg. Sie sollen Pausenaufsicht führen, die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren und Schülerinnen und Schülern im Homeschooling helfen. Lehrerinnen und Lehrer sind am Limit. Jetzt will das Land Niedersachsen Geld ausgeben für 5000 Hilfskräfte, die für ein halbes Jahr auf 450-Euro-­Basis eingestellt werden. Damit reagiert die Landesregierung auf die Kritik der Lehrergewerkschaft GEW. Diese forderte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) auf, mehr für den Infektionsschutz an Schulen zu tun. Der Minister reagierte prompt. In der vergangenen Woche lancierte er verschiedene Maßnahmen. Kostenpunkt: 45 Millionen Euro. Wie kommen diese Maßnahmen bei den Schulen an? Das sagen Schulleiterinnen, Schulleiter, Dezernenten und ein Schulelternratssprecher zu den Plänen des Kultusministers.

„Einige Regelungen sind noch nicht getroffen. Daher ist eine Einschätzung zu den angekündigten Maßnahmen schwierig“, erklärt der stellvertretende Schulleiter am Gymnasium Lilienthal, Stefan Stamp-Focke. „Es fehlt die Regelung, wie man sich bewirbt. Oder bekommt auf jeden Fall jede Schule eine Kraft?“

Die Antwort auf diese Frage hat Kultusminister Tonne bereits am Dienstag in Hannover gegeben: „Für jede unserer rund 3000 Schulen steht mindestens eine zusätzliche Hilfskraft zur Verfügung“, verkündete der Minister. 25 Millionen Euro will das Land für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lockermachen. Weitere 20 Millionen Euro fließen in Schutzausstattungen, etwa in Plexiglaswände in den Klassenräumen, CO2-Ampeln, FFP2-Masken für Lehrkräfte und in Ausnahmefällen auch in Luftfilter.

Die Schulbehörde müsse zunächst einen Erlass erteilen, sagt Schulleiterin Karina Kögel-Renken von der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Grasberg und Lilienthal. „Wir können natürlich immer Helferinnen und Helfer gebrauchen.“ Die Idee sei im Grundsatz zu begrüßen. „Jetzt warten wir auf die Realisierung.“ Kögel-Renken wünscht sich von der Politik mehr Zuverlässigkeit in der Planung. „Von uns wird sehr viel Flexibilität verlangt. Zwei Wochen lang haben wir gerade im Wechselmodel zwischen Präsenzunterricht und Digital-Beschulung in kleinen Gruppen verbracht. Wir wissen am Freitag nicht, wie es am Montag weitergeht“, kritisiert die Schulleiterin. Die Unsicherheit sei zermürbend. Da müsste dringend eine verbindliche Lösung her, fordert Kögel-Renken.

Ähnlich sieht das der stellvertretende Schulleiter der KGS Tarmstedt, Gerrit Köcher. Er könne sich zum Thema nicht äußern, ihm fehle schlicht die Zeit. Die Schulen seien einfach überlastet, beklagt auch Kögel-Renken. Sie fordert klare Spielregeln von der Politik. Damit ihre Schule gut durch den Winter kommt, wäre es sinnvoll, ein einheitliches Schulszenario zu bestimmen, sagt sie. Die Schulleiterin wünscht sich ein Wechsel-Model, das sogenannte Szenario B, verbindlich bis zu den Weihnachtsferien. „Ich war zuerst gegen den Wechselunterricht. Inzwischen bin ich dafür“, sagt die Schulleiterin unverblümt.

Das neue Schutzpaket der Landesregierung soll hingegen nicht nur die Schulen in den Krisenzeiten entlasten, sondern vor allem einen möglichst weitgehenden Präsenzunterricht sicherstellen. „Wir müssen unserem Bildungsauftrag nachkommen und gleichzeitig den Gesundheitsschutz gewährleisten", betonte Tonne in seiner Erklärung am Dienstag. „Ein landesweiter Wechsel ins Szenario B ist nicht das, wovon wir ausgehen“, so der Minister weiter. Tonne erteilte damit einem Unterricht in geteilten Klassen abwechselnd in der Schule und zu Hause als Regelfall eine Absage. Bei der Runde der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hatte der Bund sich hingegen für dieses Modell stark gemacht.

„Die unterschiedlichen Aussagen befeuern die Verunsicherung“, kritisiert Karina Kögel-Renken. Um Klarheit zu gewinnen, wäre es in der angespannten Situation sinnvoll, sich bis Weihnachten auf den Unterricht in Halbklassen zu einigen, sagt sie. Der digitale Unterricht habe sich gut eingespielt. Die neuen Kräfte könnten hier sinnvoll unterstützen.

Dem widerspricht der Schulelternratsvorsitzende am Gymnasium Lilienthal, Derk Eilers. Der Jurist hätte es besser gefunden, 25 Millionen Euro in die Digitalisierung der Schulen zu investieren als in Mini-Jobs, die ohnehin nur auf ein halbes Jahr begrenzt seien. „Ich bezweifle, dass eine pädagogische Mitarbeiterin pro Schule eine große Entlastung ist“, kommentiert der Elternratssprecher.

Schulleiterin Kögel-Renken wünscht sich hingegen nicht nur eine zusätzliche Kraft, sondern drei zur Verstärkung des Schulteams in Lilienthal und drei pädagogische Mitarbeiter zur Verstärkung des Kollegiums in Grasberg. Stamp-Focke vom Gymnasium Lilienthal ist da bescheidener. „Wenn wir eine Kraft kriegen, ist das gut. Eine Lösung sehe ich allerdings erst, wenn wirksame Impfungen möglich werden“, unterstreicht der Pädagoge.

Die niedersächsische Landesschulbehörde ist beratend für die Schulen in den Landkreisen Rotenburg, Osterholz und Verden tätig. Schuldezernent Ulrich Dettling berichtet auf Nachfrage, dass die Stellenausschreibung für die neuen pädagogischen Mitarbeiter bereits auf der Homepage der Behörde veröffentlicht sei. Das bestätigt Schuldezernentin Susan Kletzin aus Lüneburg. „Zum Auswahlverfahren erhalten die Schulen kurzfristig zusätzliche Informationen“, berichtet der Dezernent. Die Auswahlverfahren werden an den Schulen erfolgen. „Es wird ermöglicht, an jeder öffentlichen niedersächsischen Schule zunächst eine pädagogische Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter einzustellen. Die Grundschulen haben dabei Vorrang.“ Es seien bereits zahlreiche Anfragen und Einstellungswünsche in der Außenstelle Rotenburg durch Schulleitungen eingegangen. Die Landesschulbehörde unterstütze die Schulleitungen bei der Umsetzung. Das teilt die Pressesprecherin der niedersächsischen Landesschulbehörde mit.