Die Rotenburger Polizei versucht derzeit zu klären, um wen es sich bei dem Toten handeln könnte. (Friso Gentsch/dpa)

Rotenburg. Ein noch unbekannter Toter beschäftigt seit Sonntag die Rotenburger Polizei. Wie die Beamten berichten, haben Spaziergänger den Leichnam eines bislang nicht identifizierten Mannes unterhalb der Wümmebrücke am Westerholzer Weg gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen seien die Männer gegen 12 Uhr auf das Eis des Gewässers gegangen und hätten eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht: Aus dem Eis ragte der Teil einer Jacke heraus. Bei näherem Betrachten erkannten die Spaziergänger, dass im Eis ein menschlicher Körper eingefroren war. Über Notruf verständigten die Männer Polizei und Feuerwehr. Nachdem der Leichnam geborgen war, wurde er in ein Bestattungsunternehmen gebracht. Am Montag setzt die Polizei ihre Untersuchungen fort.