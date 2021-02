Weiterhin unklar ist, woran der Mann, der am Sonntag in Rotenburg tot im Eis der Wümme gefunden wurde, gestorben ist. (Carsten Rehder/dpa)

Mithilfe einer Leichenschau hat die Rotenburger Polizei am Montag versucht, die Identität des Toten zu klären, der am Sonntag in Rotenburg in der Wümme entdeckt worden war. Wie berichtet, hatten Spaziergänger den Leichnam am Mittag gefunden. Beim Weg über den zugefrorenen Fluss war ihnen eine Jacke aufgefallen, die aus dem Eis ragte. Erst bei näherem Hinsehen bemerkten sie, dass an dieser Stelle ein menschlicher Körper eingefroren war.

Wie ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage mitteilte, konnten im Zuge der Leichenschau keine Anzeichen auf eine Gewaltanwendung oder eine andere Einwirkung weiterer Personen festgestellt werden. Derzeit müsse man von einem Unfall ausgehen. Die Polizei will der Staatsanwaltschaft nun empfehlen, eine Obduktion zu veranlassen, um die Todesursache zu ermitteln.

Zur Identität des Toten machte der Polizeisprecher keine näheren Angaben. Es soll sich um einen etwas älteren Mann handeln. Bei dem Toten wurde den Angaben zufolge eine Versichertenkarte gefunden, die Aufschluss über den Namen des Mannes geben könnte. Die Polizei wollte aber zunächst weitere Ermittlungen anstellen, um ganz sicher zu gehen, dass die Karte und der Mann auch zusammengehören.