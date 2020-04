Tipps für die häusliche Quarantäne hat der Landkreis Osterholz jetzt herausgegeben. (Christian Kosak)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Anzahl nachweislich mit dem Coronavirus infizierter Menschen im Landkreis Osterholz steigt langsam, aber kontinuierlich an. Am Freitag wurde ein weiterer positiver Coronafall aus der Samtgemeinde Hambergen gemeldet. Damit liegen 57 bestätigte Fälle vor. 28 davon sind bereits gesundet. Tagtäglich erreicht den Landkreis über das Bürgertelefon eine Vielzahl an Fragen. Neben der bereits bestehenden Fragen-Liste unter www.landkreis-osterholz.de/corona-fragen hat die Verwaltung daher jetzt auch ein Merkblatt zur häuslichen Quarantäne erstellt. Nach wie vor wenden sich rund 200 Personen täglich an das Bürgertelefon, heißt es vom Landkreis. Die Apparate sind montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 04791/ 930 29 01 erreichbar. Die meisten rufen erfahrungsgemäß zwischen 8 und 10 Uhr an.

Im Landkreis Rotenburg gibt es drei neue Corona-Fälle. Bisher wurden damit insgesamt 66 Fälle gezählt, 25 davon sind mittlerweile wieder genesen, eine Person ist verstorben (Stand 3. April, 12 Uhr). 157 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, vier Patienten sind im Krankenhaus, drei davon im Landkreis. Allgemeine Informationen und die aktuellen Fallzahlen sind unter www.lk-row.de/corona abrufbar. Das Bürgertelefon ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr unter 04261/ 98 39 83 erreichbar.