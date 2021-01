Auf Lektüre muss in Grasberg und Lilienthal während des Lockdown keiner verzichten. Es gibt weiterhin den "Literaturservice an der Büchereitür". (Frank Rumpenhorst/dpa)

Grasberg/Lilienthal. Die Corona-Pandemie hat die Freizeitmöglichkeiten um einiges reduziert. Davon können wiederum andere Hobbys profitieren, etwa das Lesen. Die Grasberger Büchereileiterin Evelin Meyer attestiert ihm gar „wieder einen neuen Stellenwert“. Bücher können demnach neuerliche strenge Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen „ein wenig abfedern“, gerade auch für Familien mit Kindern. Daran ändert auch nichts die derzeitige pandemiebedingte Schließung der Gemeindebücherei. Meyer bietet weiterhin den „Literaturservice an der Büchereitür“ an. Auch die Bibliothek Lilienthal setzt im Lockdown weiterhin auf einen Bestell- und Abholservice.

Dafür wähle man die Bücher oder Medien per Online-Katalog (bibkataloge.de/grasberg) aus und prüfe deren Verfügbarkeit. Anschließend folgt der Griff zum Telefon. Unter der Nummer 04208/ 39 66 kann werktags zwischen 10 und 12 Uhr die Wunschlektüre bei Evelin Meyer direkt bestellt werden oder außerhalb dieser Zeit per Anrufbeantworter oder zeitunabhängig per E-Mail unter gemeindebuecherei@grasberg.de. Abgeholt werden kann alles in der Speckmannstraße 13 in Grasberg während der Öffnungszeiten werktags zwischen 10 und 12 Uhr oder nach individueller Terminabsprache.

Wem das Recherchieren im Online-Katalog für die Kinder zu aufwendig sei, der könne bei Meyer auch eine Überraschungs- oder Thementüte mit Büchern anfordern. Die Grasberger Büchereileiterin wirbt: „Es ist vieles möglich bis hin zu Neuanmeldungen per E-Mail.“

Wer Bücher, Spiele, DVDs oder Hörbüchern sucht, wird gleichermaßen in der Lilienthaler Bibliothek fündig. Entsprechende Wünsche können werktags zwischen 9 und 12.30 Uhr telefonisch unter 04298/929133 den Mitarbeiterinnen der Bibliothek mitgeteilt werden. Eine Bestellung per E-Mail unter bibliothek@lilienthal.de ist ebenfalls möglich. Die Übergabe erfolgt anschließend nach Terminabsprache am Eingang des Kulturzentrums Murkens Hof, Klosterstraße 25 in Lilienthal. Auch Neuanmeldungen sind in der Lilienthaler Bibliothek per Telefon möglich.

Die Grasberger Büchereileiterin Evelin Meyer und die Lilienthaler Leiterin Martina Sackmann verweisen zudem beide auf die Online-Ausleihe von E-Medien. Mit Bibliotheksausweis sei diese rund um die Uhr kontaktlos von zu Hause aus möglich, so Meyer. Zu finden ist die sogenannte Onleihe unter www.nbib24.de.