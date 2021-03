Anke Hilken und Birgit Dürkop (von links) sind glücklich über Lena Wischhusen als neue Chorleiterin. (Sabine von der Decken)

Borgfeld. Dass sie sich in der momentanen Situation trotz aller widriger Umstände um eine neue Chorleiterin bemüht haben, soll auch als positives Zeichen gelten. Das sagt Anke Hilken, Pressesprecherin der Chorgemeinschaft Borgfeld. Es ist sogar ein Ausrufezeichen, denn im vergangenen Jahr war es still geworden um den gemischten Borgfelder Laienchor. Seit einem Jahr dürfen dessen Mitglieder weder auftreten noch proben. Die Suche nach einer neuen Chorleitung soll nun zeigen, dass niemand in der Chorgemeinschaft an deren Auflösung oder ans Aufhören denkt.

Schon mit Astrid Canales änderte sich so einiges am Repertoire der Borgfelder Chorgemeinschaft. Und auch mit Lena Wischhusen, die nun die Chorleitung übernimmt, wird sich etwas ändern – davon sind sowohl die 35-jährige examinierte Musicaldarstellerin als auch die Mitglieder der Chorgemeinschaft überzeugt. Was der neue, frische Wind, der durch die Reihen der Chorgemeinschaft ziehen soll, bringen wird, das wird sich erst zeigen, wenn die Proben wieder beginnen dürfen. Und dafür ist im Moment noch kein konkreter Termin in Aussicht.

Weit gereiste Borgfelderin

Seit mehr als 150 Jahren sind die Borgfelder Sänger mit ihren Liedern fester Bestandteil von Gottesdiensten an kirchlichen Feiertagen. Sie gestalten das Programm beim Borgfelder Sommerfest mit und sie sind beim Maibaumpflanzen oder beim Schützenfest dabei. In den vergangenen zwölf Monaten aber fiel jede Veranstaltung aus oder wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Nur während eines kurzen Zeitfensters im Sommer traf sich ein Teil des Chors, um gemeinsam und nur zum Spaß unter freiem Himmel miteinander zu singen, obwohl kein Auftritt in Sicht war. "Wir wollten einfach drin bleiben“, erklärt Birgit Dürkop, erste Vorsitzende der Chorgemeinschaft. Noch im Herbst probten die Sängerinnen und Sänger in der Kirche – in der Hoffnung, am zweiten Weihnachtsfeiertag dort auftreten zu dürfen. „Dann wurden wir wieder ausgebremst.“

Jetzt setzt die Chorgemeinschaft auf das Frühjahr und hat sich nach dem Weggang von Astrid Canales für Lena Wischhusen entschieden. Das Ensemblemitglied des Fritz-Theaters, das seit seinem 14. Lebensjahr in der Bremer Musical Company gesungen hat, steht in den Startlöchern und freut sich sehr, mit den Borgfelder Sängern gemeinsam zu arbeiten. Lena Wischhusen kann die mangelnde Motivation der Chormitglieder, für sich allein im stillen Kämmerlein zu üben, als Profi nur zu gut nachvollziehen. „Das Ziel fehlt, es gibt nichts, worauf es zuläuft“, sagt sie voller Verständnis. Zu unterrichten macht der weit gereisten Borgfelder Deern viel Freude. Eine Chorleitung hat sie bislang zwar noch nicht in ihrem beruflichen Portfolio vorzuweisen, aber das ist für Lena Wischhusen eher eine Herausforderung. Zu Borgfeld fühlt sie eine große Verbundenheit: Schon im Jugendkeller probierte sie sich hier gesanglich aus.

Diesen Weg verfolgte sie später konsequent weiter. Sie sang sowohl im Schulchor als auch in der Schulband, zusätzlich nahm Lena Wischhusen Gesangs-, Tanz- und Klavierunterricht. Mit 14 Jahren war sie bereits Teil des Ensembles der Bremer Musical Company. In Osnabrück schloss sie ihr Studium zur examinierten Musicaldarstellerin ab und spielte in der Schweiz, in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Basis aber blieb immer Borgfeld. Seit 2012 ist sie wieder zurück in Bremen und arbeitet am Fritz-Theater.

Mit der Übernahme der Chorleitung stellt sie sich neuen Aufgaben. Besonders freut sie sich auf die gemischte Altersstruktur des Chors, dessen ältester Sänger 90 Jahre alt ist. Mit Ende des Lockdowns hofft Birgit Dürkop, jüngere Sängerinnen und Sänger für die Chorgemeinschaft gewinnen zu können. Ideen, um die Wartezeit bis dahin überbrücken zu können, gibt es einige. Sie reichen von Online-Proben über Treffen in Kleingruppen, Schnelltests bis zum Singen in Gruppen bereits geimpfter Personen.