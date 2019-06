Volles Haus: Viele Kinder kamen zum Start des Julius-Clubs in die Bücherei in Tarmstedt. (Christian Kosak)

Tarmstedt. Am Auftakttag war die Bude schon einmal voll. Und Anne Holsten hätte nichts dagegen, wenn dies auch in den kommenden Wochen so wäre. Die Mitarbeiterin der Tarmstedter Samtgemeindebücherei hat den Julius-Club eröffnet. Und es waren jede Menge Kinder mit dabei.

Julius, das steht für „Jugend liest und schreibt“, und wird von der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen angeboten. Zu den 49 teilnehmenden Büchereien in Niedersachsen zählt auch die Tarmstedter Einrichtung in den Räumen der Gesamtschule in der Kleinen Trift 13. Sie hält 100 von einer Jury ausgesuchte Kinder- und Jugend-Bücher bereit, die die Kinder im Aktionszeitraum bis zum 21. August ausleihen und lesen dürfen. Leseeifer wird dabei belohnt: Wer zwei Bücher schafft, erhält ein Diplom. Und wer fünf Werke liest, wird sogar mit einem Vielleserdiplom ausgezeichnet, erzählt Holsten.

Zum Start lief das Projekt schon mal ganz gut an. 65 Kinder im Alter zwischen 11 und 14 Jahren haben sich zum Auftakt angemeldet. Im vergangenen Jahr waren sogar 100 Kids mit dabei. Aber die Ferien haben ja auch noch gar nicht begonnen. Und da die Bücherei mitten in der Gesamtschule angesiedelt ist, gibt es gute Möglichkeiten, dass noch weitere Leserinnen und Leser mit dem Projekt in Kontakt geraten und sich anmelden. Am Starttag wurden die Teilnehmer in das Projekt eingeführt. Sie erhielten eine Tüte, in der sie ihr aktuelles Werk transportieren können, und einen Schlüsselanhänger, der sie als Julius-Club-Mitglied ausweist.

Die Organisation dieses Sommerleseclubs ist für die Bücherei mit allerlei Aufwand verbunden. Zumal die Büchereien sich stets aufs Neue zur Teilnahme bewerben müssen. Aber es lohne sich, sagt Holsten, da es sich um ein gutes Instrument handele, um Kinder und Jugendliche für das Lesen zu interessieren.

Mit dem Julius-Club verbunden hat die Bücherei ein Ferienprogramm, für das man sich jetzt ebenfalls schon anmelden kann. Der Besuch in einem sogenannten Escape-Room, so viel vorweg, war im Nu ausgebucht. Dafür gibt es aber noch Plätze in einem Tanz-Workshop am 4. Juli, ein Carrera-Bahn-Rennen am 8. Juli, einem Besuch im Niedrig-Seil-Garten am 17. Juli und vielem mehr. Es gibt Digitalworkshops und Werkstattbesichtigungen. Und am zweiten Schultag nach den Sommerferien soll es sogar einen Geschichtenabend am Lagerfeuer geben.

Besonders stolz sind Anne Holsten und ihre Mitstreiter in der Bibliothek, dass es ihnen gelungen ist, einen jungen Autoren für eine Lesung in Tarmstedt zu gewinnen. Am 16. Juli um 18 Uhr wird Marian Grau in die Bücherei kommen und sein Buch „Bruderherz“ vorstellen. Grau ist 16 Jahre alt, hat das Buch aber mit 14 geschrieben und befasst sich darin mit seinen Erfahrungen, die er mit seinem behinderten Bruder gemacht hat. Sein Bruder ist vor Jahren gestorben, was Marians Leben verändert hat. Nun reist der 16-Jährige durch die Welt und schreibt darüber in einem Reiseblog.

Wer die Lesung verfolgen will, sollte sich zur besseren Planung in der Tarmstedter Bücherei anmelden. Für Schülerinnen und Schüler ist der Eintritt frei, Erwachsene werden fünf Euro zahlen. Da die Veranstaltung erst vor Kurzem verabredet wurde, findet sie sich noch nicht in dem Programmflyer, den die Bücherei entworfen hat und der auch auf der Internetseite www.buecherei-tarmstedt.de abrufbar ist. Er enthält Informationen zum Julius-Club, zur Anmeldung und zu den übrigen Veranstaltungen, die bis Mitte August geplant sind.