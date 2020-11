Die Worpsweder Kunsthalle wird laut der geplanten Vereinbarung zwischen der Stiftung Netzel und dem Landkreis bis einschließlich 2024 mit jährlich fünfstelligen Beträgen unterstützt. Das letzte Wort hat der Kreisausschuss, der am 2. Dezember nicht öffentlich tagt. (WAGNER/DPA)

Landkreis Osterholz. Es hatte sich abgezeichnet: Nach dem diesjährigen Landkreis-Zuschuss von 60 000 Euro ist die Worpsweder Kunsthalle auch in den Folgejahren auf Unterstützung durch die Kreispolitik angewiesen. Die Abgeordneten empfahlen jetzt einstimmig, in den Jahren bis 2024 insgesamt weitere 162 000 Euro an die Worpsweder Kunststiftung Friedrich Netzel als Trägerin der Kunsthalle zu überweisen.

Der Zuschuss ist an jährliche Verwendungsnachweise geknüpft und wird von anfangs 48 000 Euro schrittweise abgeschmolzen; ab 2025 soll die Einrichtung wieder auf eigenen Füßen stehen können. Die 1919 eröffnete Kunsthalle verpflichtet sich im Gegenzug dazu, ihren Aufgaben als Ausstellungsort im Worpsweder Museumsverbund weiterhin nachzukommen, etwa auch durch Leihgaben und ein gemeinsames Marketing.

Wichtige Weichen gestellt

„Die Sammlung der Kunststiftung ist für Worpswede von unschätzbarem Wert, sie darf unter keinen Umständen verloren gehen“, warb Kulturdezernent Dominik Vinbruck. Und die Gefahr von Zerschlagung und Kunstwerke-Verkauf bestünde im Falle einer Insolvenz durchaus. Die Verwaltung habe „vertieften Einblick“ in die finanzielle Verfassung des Museums erhalten. Und auch künftig sollen laut Vereinbarungsentwurf die Überweisungen des Landkreises Zug um Zug und „immer nur nach Prüfung der aktuellen Zahlen“ erfolgen.

Im Vorjahr habe die Kunsthalle ihre Erlössituation bereits ein wenig verbessern können, setzte Vinbruck hinzu; die Corona-Krise könne man der Stiftung Netzel nun nicht zum Vorwurf machen. Es seien aber wichtige Weichen gestellt worden. Langfristige Verbindlichkeiten konnten laut Sitzungsvorlage geregelt werden, was das Stiftungskapital gestärkt habe. Mit dem Ankauf von drei Dauerleihgaben habe die Sparkasse überdies die Liquidität gestützt. Reformen in Kasse und Shop gab es ebenso wie bei Warenwirtschaft und Bestandskatalog.

Die Gründung eines Fördervereins soll ein weiterer Planungsbaustein sein, um die Not der Worpsweder Kunsthalle und ihre Trägerin zu mildern. Mittelfristig könnte zudem der Anbau eines Lagergebäudes zur Absicherung beitragen, denn dadurch würden nicht nur Zustiftungen begünstigt. Mehr Platz und Raum könnten auch den Galerie-Kunsthandel beleben, der zu Zeiten der ersten und zweiten Malergeneration einst die Grundlage der heutigen Sammlung bildete.

SPD-Fraktionschef Björn Herrmann signalisierte Zustimmung zum gesamten Vorgehen und dachte laut über den Verwaltungsfachbegriff eines verlorenen Zuschusses nach. Als verloren gilt in Amtsstuben jede Finanzspritze, die nicht zurückgezahlt werden muss. Herrmann sagte, er sehe in der Zahlung der Beihilfen keinen Verlust, sondern letztlich einen Gewinn fürs Künstlerdorf. „Die Kunsthalle hat mit ihrer neuen Führungsstruktur trotz Corona ein gutes Programm hingelegt“, sagte er. Der vorgelegte Wirtschaftsplan sei auch zweifellos solide. Und im Museumsverbund mache nun mal die Gemeinsamkeit stark.

Dörte Gedat, Vorsitzende der Grünen-Kreistagsfraktion sah das ähnlich. „Die Stiftung hat sich schon ganz doll bewegt.“ Die Kunsthalle sei die Unterstützung wert. Sie wäre sogar bereit, notfalls über eine moderate Erhöhung der nun geplanten Zuschüsse nachzudenken, da es durch die pandemiebedingten Schließzeiten zwangsläufig Einnahmeausfälle gebe, so Gedat.

Axel Miesner (CDU) lobte den Umstand, dass es eine Perspektive gebe, nach der die Stiftung nicht dauerhaft am Tropf des Landkreises hängen soll. Er sei zuversichtlich, dass dieses Manöver auch gelingen werde. „Die Worpsweder Kunsthalle ist ein Leuchtturm für den Landkreis insgesamt.“

Wie die Zuhörer erfuhren, hatte der Wirtschaftsplan der Einrichtung dem Ausschuss bislang nicht im Detail vorgelegen. Reinhard Seekamp von der Linksfraktion sagte dazu, er würde die Ermittlung der Zahlbeträge schon gerne einmal genauer nachvollziehen können. Seekamp ließ sich zusichern, dass die Kreisverwaltung das Zahlenwerk nun dem nicht öffentlich tagenden Kreisausschuss vorlegt. Dieser soll am 2. Dezember auch das letzte Wort haben, ohne dass es eines weiteren Kreistagsvotums bedarf. Grundsätzlich, so Seekamp, halte er die Unterstützung durchaus für richtig und wichtig.

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) betonte, er erwarte von der Verwaltung auch in Zukunft einen kritischen Blick in die Bücher der Worpswede Kunststiftung; andernfalls dürfe es keine Förderung geben. Die Kunsthalle sei in der Tat ein wichtiger Faktor für die Regionalentwicklung.

Bevor die Abgeordneten einhellig zustimmten, unterstrich Dezernent Vinbruck die Worte Björn Herrmanns: „Es ist ein verlorener Zuschuss, aber wir erwarten im Gegenzug dafür ein Vielfaches an Mehrwert.“ Verlorene Zuschüsse im Sinne von vergeblicher Liebesmüh wären mit der Kreisverwaltung auch gar nicht zu machen, unterstrich Dominik Vinbruck.