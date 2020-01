Auf der gelb-blauen Bank ist noch Platz: John Hansen will die Arbeit in der FDP Lilienthal wieder auf mehrere Schultern verteilen und setzt darauf, auch Kandidaten für die Kommunalwahl 2021 zu finden. (Lutz Rode)

Lilienthal. Bei den Lilienthaler Liberalen läuft seit gut acht Monaten die Vorstandsarbeit auf personeller Sparflamme. Nach Unstimmigkeiten zur Ratsarbeit in Sachen Schroeterschule hatten drei Vorstandsmitglieder im Mai ihren Dienst im Ortsverband quittiert. Seither hält Ratsherr John Hansen zusammen mit seiner Tochter Nina die Fahne für die FDP im Ort alleine hoch. Aufzugeben sei für ihn nie eine Option gewesen, sagt der 47-Jährige. Im Gegenteil: Der frühere Bundeswehrsoldat will zur Kommunalwahl 2021 erneut angreifen und hofft auf den Wiedereinzug der FDP in den Gemeinderat. Hansen hätte nichts dagegen, wenn die Liberalen zusammen mit der CDU weiter ein „starkes bürgerliches Bündnis“ bilden könnten.

„Viel Arbeit auf wenigen Schultern“, so fasst John Hansen die Zeit seit den Auflösungserscheinungen im Vorstand zusammen. Dringend nötig seien Mitstreiter, die politisch auf Gemeinde- und Kreisebene aktiv sein wollen. Im Februar wird die FDP Lilienthal eine Mitgliederversammlung einberufen. Bis dahin will Hansen versuchen, Leute zu gewinnen, die sich im Ortsverband engagieren wollen oder sich auch vorstellen könnten, für den Gemeinderat oder den Kreistag zu kandidieren. Mindestens drei Namen sollten sich nach Hansens Vorstellungen am Ende auf der Bewerberliste wiederfinden.

Hansen selbst will weitermachen. 2016 schaffte er als einziger FDP-Vertreter den Sprung in den Gemeinderat. Davor fand die Ratsarbeit fünf Jahre lang ohne die Liberalen statt. Der Einzelkämpfer bildet mit der zehnköpfigen CDU-Fraktion seither eine Gruppe im Rat. Die Zusammenarbeit hat sich aus seiner Sicht bewährt. Man sei nicht immer einer Meinung, aber treffe Entscheidungen wie vereinbart am Ende stets gemeinschaftlich. Die Brocken hinzuschmeißen und zur CDU überzutreten ist Hansen dabei nie in den Sinn gekommen, wie er beteuert. Politisch fühle er sich in der FDP mit ihren freiheitlich-demokratischen Ansätzen gut aufgehoben.

Gut anderthalb Jahre sind es noch bis zur nächsten Kommunalwahl – und im amtierenden Gemeinderat gibt es noch wichtige Themen abzuarbeiten. Hansen hat dabei vor allem die Debatte um die Zukunft der Schroeterschule, das umstrittene Neubaugebiet an der Mauerseglerstraße und die Diskussion um eine fünfte Grundschule für Lilienthal vor Augen. Und ein bisschen schaltet er dabei jetzt schon in den Wahlkampfmodus, indem er sich von den Vorstellungen, wie sie SPD, Grüne und Linke vertreten, klar distanziert.

Stichwort Schroeterschule: Hansen ist froh, dass jetzt die Machbarkeitsstudie vorliegt, die zu dem Schluss kommt, dass ein Neubau über einen Zeitraum von 30 Jahren betrachtet günstiger für die Gemeinde wird als die Sanierung und Erweiterung der Grundschule, auch wenn die eigentlichen Baukosten 645 000 Euro höher liegen. Der FDP-Mann will sich nun dafür einsetzen, dass diese wirtschaftlichste Variante mit den veranschlagten Baukosten von zwölf Millionen Euro endlich umgesetzt wird. Der Vorschlag sei ganz in seinem Sinne, beste Schulen für beste Bildung zu schaffen. Eine abgespeckte Version, wie sie von SPD und Grünen ins Spiel gebracht wurde, habe er wegen zu großer Abstriche nicht mittragen können. „Ich habe von Beginn an dafür gekämpft, dass es einen Neubau in voller Ausstattung und nach den Vorgaben der Phase 0 an diesem Standort gibt“, sagt der Liberale.

Hansen befürwortet auch eine Wohnbebauung an der Mauerseglerstraße, will aber darauf drängen, dass der Investor dort auf nachhaltige Lösungen setzt. So könnte er sich gut vorstellen, dass das ganze Gebiet von einer zentralen Stelle mit Wärme und Strom versorgt wird, etwa aus einem Blockheizkraftwerk. „Nicht zuletzt durch Marcel Habeck von der CDU und mich ist es zu einer Verringerung der Gesamtfläche für die Bebauung gekommen und hat dem Reitverein einen aus meiner Sicht akzeptablen mittelfristigen Bestand gesichert“, sagt Hansen. Die SPD wolle dagegen von ihren eigenen Ideen zu diesem Gebiet aktuell nichts mehr wissen. Sie habe sich für einen sozialen Wohnungsbau stark gemacht, jetzt werde die Wohnbebauung in Gänze als schlecht dargestellt. Im gleichen Atemzug werde dann wieder über eine Gewerbeansiedlung gesprochen, kritisiert Hansen. Auch die Kritik des Aktionsbündnisses gegen die Bebauung weist Hansen zurück: Von einer Erschließung des Gebietes über die Straße Im Orth oder den Neuenkirchener Weg könne keine Rede sein, es gehe dabei nur um die Nutzung der Strecken durch Fußgänger und Radfahrer. Die eigentliche Erschließung des angedachten Wohngebietes erfolge über die Lilienthaler Allee.

Die Überlegungen, an der Mauerseglerstraße die fünfte Grundschule zu bauen, betrachtet Hansen losgelöst von den Wohnungsbau-Planungen. Anders als die Linken sieht der FDP-Mann den Bau als notwendig an. Brandgefährlich seien deren Aussagen, man brauche diese Schule nicht, weil geplante Neubaugebiete nicht verwirklicht werden können. „Die Kinder sind jetzt schon da. Mit der Bebauung der Mauerseglerstraße und dem Gebiet an der 1. Landwehr hat das nichts zu tun“, meint der Liberale. Die neuen Wohngebiete seien jedoch im zweiten Schritt erforderlich, um ein Leerlaufen der Schule in den Folgejahren zu vermeiden. „Entgegen der Prognosen erwarte ich einen weiteren Zuwachs an Familien für Lilienthal in den nächsten Jahren“, sagt der Ratsherr. Idealer Standort für eine fünfte Grundschule sei eine Fläche in Höhe von Kutscher Behrens auf halber Strecke zwischen der Grundschule Falkenberg und der in Trupermoor. Hansen weiß, dass es dafür im Grunde schon zu spät ist, weil die dafür nötige Änderung des Regionalen Raumnordnungsprogramms nicht rechtzeitig genug angeschoben wurde. Zweitbeste Lösung ist seiner Meinung nach die Mauerseglerstraße, jedenfalls im Vergleich zu dem ebenfalls ins Gespräch gebrachten Grundstück an der Moorhauser Landstraße. „Wegen eines Bodendenkmals an dieser Stelle Unsummen an Geldern auszugeben, ist einfach bei der Lage des Haushalts nicht drin“, sagt der Liberale. Auf dem Grundstück befindet sich bekanntlich eine denkmalgeschützte Wurt. Eine Bebauung der Fläche wäre machbar, allerdings mit großem Aufwand verbunden.