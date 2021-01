Die Gedenkstätte Lager Sandbostel hat sich zum zweiten Mal an der bundesweitem Beleuchtungs-Aktion "Lichter gegen Dunkelheit" beteiligt. (Steven Mahler)

Die Gedenkstätte Lager Sandbostel hat sich mit einer Lichtinstallation an der bundesweiten Aktion „Lichter gegen Dunkelheit“ beteiligt. Anlass waren der 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar, dem internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Mit der 2020 ins Leben gerufenen Aktion werde auch das Ziel verfolgt, die Arbeit der Gedenkstätten sichtbarer zu machen, so Andreas Ehresmann, Leiter der Gedenkstätte in Sandbostel. Koordiniert worden das Projekt auch in diesem Jahr von der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin. „Mit der Aktion wollen wir gegen das Vergessen der Verbrechen des Nationalsozialismus angehen. Gleichzeitig wollen wir so ein Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus in Deutschland sowie jegliche andere Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit setzen. Solche Einstellungen sollten in unserer Gesellschaft keinen Platz haben“, so Laura Keiser, die seit September ein freiwilligen soziales Jahr in Sandbostel absolviert. Die sieben noch erhaltenen Holzbaracken der Gedenkstätte wurden dazu in Regenbogenfarben illuminiert. In Sandbostel waren von 1939 bis 1945 mehrere Hunderttausend Kriegsgefangene und Zivilisten aus mehr als 55 Nationen interniert.