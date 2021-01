Martina Schloen und ihr Mann Heiko aus Grasberg stellen 24 Stunden lang eine Lichtorgel in ihrem Laden auf. Mit dem Flackerlicht wollen sie auf die aktuell schwierige wirtschaftliche Lage der Friseursalons hinweisen. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks ruft die Mitglieder zu einer bundesweiten Aktion auf: Um auf die prekäre Lage in der Branche hinzuweisen, sollen Friseure an diesem Wochenende 24 Stunden lang das Licht in ihren Geschäften leuchten lassen, die sie wegen der Corona-Vorgaben weiter geschlossen halten müssen. Nicht alle aber wollen mitmachen, wie die Nachfrage in der Stadt und in der Region zeigt.

Mit der Aktion unter dem Titel „Licht an, bevor es ganz ausgeht!“ wollen die Friseure trotz Lockdown für die Kunden sichtbar bleiben, wie Verbandspräsident Harald Esser in einem Schreiben an die Mitglieder betont. Geplant ist, von Sonntag, 31. Januar, auf Montag, 1. Februar, die Beleuchtung in den zurzeit leeren Salons einen Tag und eine Nacht lang nicht auszuschalten. Die Branche will damit ein Überlebenszeichen an die Bevölkerung senden. „Wir kämpfen um unsere Existenz und wollen arbeiten“, so Esser, der seinen Appell an die Inhaber von 80.000 Mitgliedsbetrieben richtet. Sie alle mussten ihre Geschäfte für den Infektionsschutz am 16. Dezember 2020 schließen.

Vier Kernforderungen stehen im Zentrum der Initiative. Gefordert wird unter anderem eine nachhaltige Förderung der Ausbildungsleistung, um die duale Berufsausbildung zu sichern. Auch der Chef oder die Chefin seien in diesem Zusammenhang als wichtigster Mitarbeiter des Betriebs zu berücksichtigen. Außerdem müsse Schwarzarbeit gestoppt werden, da nur Profis sichere Friseurdienstleistungen unter Wahrung der Hygiene- und Arbeitsschutzstandards anböten. Und Überbrückungshilfen sollen passgenau gestaltet sowie schnell und unbürokratisch gewährt werden.

Gemischte Gefühle

Bei Friseurin Jennifer Horstmann von „Jennys Cut & Style“ in Osterholz-Scharmbeck ruft die Aktion gemischte Gefühle hervor. Sie hatte erst auf Nachfrage der Redaktion vom geplanten Event erfahren. Daran beteiligen will sie sich nicht, wie sie spontan sagt. Ihr fehlten ohnehin die Einnahmen, stellt sie klar. Nun auch noch zusätzliche Stromkosten zu zahlen, dazu sei sie nicht bereit. Wichtig sei für sie und ihre Beschäftigten lediglich, dass sie bald öffnen könne.

Ähnlich denkt Claudia Ellmers vom gleichnamigen Friseursalon an der Kirchenstraße. Sie findet, dass die Licht-an-Aktion „nicht verkehrt ist“. Sie glaubt aber nicht, dass sich damit irgendetwas bewegen lasse. „Wenn niemand in der Fußgängerzone unterwegs ist, wer bitteschön soll dann von der Aktion etwas mitbekommen?“, fragt sie. „Man muss lauter werden und in Berlin demonstrieren“, ist sie überzeugt. Ellmers hat die „ganze Sache“ satt. Sie möchte als Steuerzahlerin „nicht um Almosen betteln“, sondern arbeiten. Aus ihrer Sicht ist es nicht nachvollziehbar, dass bei einem Inzidenzwert von unter 50 und dem Beachten aller Hygienevorgaben die Salons nicht öffnen dürfen.

Von örtlichen und überregionalen Politikern fühlt sie sich im Stich gelassen. Sie habe dem CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt ebenso einen Brief geschrieben wie dem Wirtschaftsförderer der Stadt. Beide Schreiben seien nicht beantwortet worden. Scheinbar niemand kümmere sich um das Schicksal der Selbstständigen. Auch der Wirtschaftstreff in Osterholz-Scharmbeck rühre sich nicht. Hilfreich wäre es, wenn sich überhaupt mal jemand um die Branche kümmern, den Betroffenen ein „offenes Ohr“ schenken würde, so die Friseurmeisterin. Sie fühle sich „vergessen und verlassen“. „Nichts zu tun, ist nicht der richtige Weg“, sagt sie. Deshalb überlege sie, „rein aus Solidaritätsgründen heraus“, sich an der Lichter-an-Aktion zu beteiligen. „Und auf die Stromkosten kommt es nun auch nicht mehr an.“

„Branche in Gefahr“

Allein gelassen fühlt sich auch Martina Schloen. Die Friseurin aus Grasberg ärgert sich über die Ungleichbehandlung der Branchen im Zuge der Corona-Krise und hat ebenfalls den Eindruck, dass die Friseure von der Politik vergessen wurden. Die Einnahmen sind weggebrochen, die Kosten laufen weiter. Wie gut, dass sie in der Speckmannstraße einen so „tollen Vermieter“ hat. Der habe ihr eine Monatsmiete für ihren Laden erlassen und damit kurzfristig für Entlastung gesorgt. Mit der Teilnahme an der Licht-an-Aktion will Schloen ein Zeichen setzen: Sie will zeigen, dass sie und ihre Kolleginnen und Kollegen noch da sind und wieder arbeiten wollen. Schloen hat sich einen Diskoblitzer besorgt und plant, ihren Salon am Sonntagabend eindrucksvoll zu illuminieren. Ob es was bringt? „Das weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass viele von uns mitmachen.“

Der Obermeister der Friseur-Innung Osterholz/Verden, Seman Papazoglu, wirbt dennoch für die Aktion. „Auch wenn man nur eine Person erreicht, ist es ein Erfolg“, sagt Papazoglu. Er hoffe auf die Solidarität der Innungsmitglieder. Schließlich seien alle von den Corona-Einschränkungen betroffen. „Wir sitzen alle in einem Boot.“ Papazoglu vertritt 68 Betriebe in der Region. Ihre Lage sei kritisch. Alle zehrten von Rücklagen. Staatliche Hilfen stünden kaum in Aussicht. Denn während Inhaber von Gastronomiebetrieben 75 Prozent ihres Umsatzes als Verdienstausfall geltend machen könnten, erhielten die Friseure lediglich einen Zuschuss zu den Betriebskosten. Und für Auszubildende gebe es kein Kurzarbeitergeld. Die sieben Azubis seiner zwei Salons entlohne er zurzeit aus persönlichen Rücklagen, erläutert der Obermeister. Deshalb überlege mancher Kollege, ob er im Sommer überhaupt wieder Azubis einstellen sollte. „Eine ganze Branche ist in Gefahr.“