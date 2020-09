Ulrich Messerschmidt liebt den Brunnen im Lichthof, den dessen Schöpfer Heini Linkshänder "das Ohr der Erde" nennt. (Christian Valek)

Herr Messerschmidt, mit „SparkassenArt“ präsentiert Ihr Haus vom 16. bis 26. September Werke von 37 Künstlern und Künstlerinnen. Wie kam es zu dieser Auswahl? Die Sammlung umfasst ja insgesamt wohl 400 Objekte.

Ulrich Messerschmidt: Es sind ja nicht die ältesten, die teuersten oder die schönsten Bilder unserer Sammlung, sondern es handelt sich um einen Querschnitt, bei dessen Bildung uns die Worpsweder Kulturwissenschaftlerin Donata Holz unterstützt hat. Sie kennt diese Sammlung wahrscheinlich wie niemand sonst. Sie hat bereits im Jahr 1999 ein bemerkenswertes Buch darüber verfasst, mit dem Titel „Unter den großen Himmeln“. Dieses Standardwerk, das Frau Holz da geschaffen hat, war für uns der Anlass, sie zu bitten, bei der Aufarbeitung dieses Querschnitts noch einmal Hand anzulegen. Und das hat sie mit der Auswahl der Künstler und der Werke, so wie ich es sehe, hervorragend gemacht.

Da ich kein Kunstsachverständiger bin, kann ich nur einen subjektiven Favoriten nennen. Ich habe immer den Brunnen sehr gemocht, der in unserem Lichthof steht. Er ist von dem leider inzwischen schon verstorbenen Worpsweder Künstler Heini Linkshänder geschaffen worden und hat wohl so etwa fünf Meter Durchmesser. Das von oben einfallende Licht wird durch das Wasser reflektiert, das sich in kleinen Schälchen befindet.

Heini Linkshänder hat dieses Kunstwerk mit dem Neubau der Hauptstelle 1997 mit „Gruß an die Sonne. Denn der Brunnen ist ja das Ohr der Erde“ benannt. Diesen Titel liebe ich ganz besonders. Er allein weckt doch schon Interesse und Aufmerksamkeit. Ich habe schon so manche Viertelstunde vor dem Brunnen gesessen, über diesen Sinnspruch nachgedacht und dabei das Plätschern genossen. Um dorthin zu kommen, muss man ja die Kundenhalle über die Brücke queren. Ohne dass man es merkt, durchschreitet man dabei ein weiteres Kunstwerk von Heini Linkshänder. Etwa in der Mitte findet sich eine aus drei farbigen, gebogenen Stangen bestehende Installation – er hat behauptet, dass man einen Energiezuwachs bekommt, wenn man da durchgeht. Ich spüre diesen Schub tatsächlich jedes Mal.

Für mich ist Kunst, wenn man die Menschen mit einer künstlerischen Schöpfung erfreuen, begeistern oder emotional berühren kann. Das ist etwas völlig Subjektives. Ich bin ja ein ausgesprochener Musikliebhaber. Ich höre Musik, und zwar sämtliche Richtungen, dann besonders gerne, wenn sie mich berührt. Genauso verhält es sich mit der Bildenden Kunst. Für mich ist Kunst, wenn es der Künstler vermocht hat, mich zu packen.

Für Kunst habe ich mich schon immer begeistert, aber wie gesagt ist die Musik meine große Passion. Das Interesse an Gemälden, Plastiken oder Zeichnungen ist erst geweckt worden, als ich nach Osterholz-Scharmbeck gekommen bin, 1996 als junger Vorstandsassistent. Die Kreissparkasse war damals schon auf Betriebstemperatur, was das Sichern von Objekten für die Region betrifft. Unter dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Marg hatte sie damit bereits begonnen, wenn auch noch nicht vom Aufbau einer Sammlung die Rede sein konnte. Damals bestand schon ein starkes, auch internationales Interesse an Worpsweder Kunstwerk en, die bei mancher Auktion, etwa in Bremen, plötzlich zum Verkauf standen. Wir als Sparkasse haben da gesagt, wir müssen diese Werke für die Region sichern. Denn wir haben die Kapitalkraft dafür. Und so bin ich, als Adlatus des damaligen Vorstandsvorsitzenden, ein bisschen ins kalte Wasser geschubst worden. Ich durfte ihn bei der einen oder anderen Auktion begleiten und schließlich mit zitternden Händen eine Bietertafel hoch halten und so manches Gemälde erwerben. Aber ich wusste schon, dass die Sparkasse mich auslöst und für die Rechnung aufkommt. Ich durfte dann Frau Holz bei der Erstellung des bereits erwähnten Buches begleiten. Übers Mitmachen habe ich sehr viel über die Worpsweder Künstler aus den verschiedenen Generationen erfahren, und so wächst natürlich auch das Interesse an dieser Materie. Das Schönste aber war, dass ich die Künstler selbst kennen lernen durfte. Wir waren bei Margret Kelley im Atelier, bei Norbert Schwarzer und Waldemar Otto. Auch bei Heini Linkshänder, einem ganz bemerkenswerten Menschen. Es war klasse, bei der Entstehung eines Kunstwerkes dabei zu sein.

Warum gerade dieses Bild von Udo Peters noch nie in einer Ausstellung präsentiert wurde, weiß ich nicht. Wir haben die Sammlung der Öffentlichkeit aber keineswegs vorenthalten. Jeder Besucher, der in Osterholz-Scharmbeck in unsere Kundenhalle kommt, sieht hier oben zwei große Galerien. Dort ist ein Großteil der Exponate ausgestellt, ebenso im Lichthof und in weiteren Räumlichkeiten. Die Sammlung ist also immer frei zugänglich gewesen, wenn auch in diesem Jahr mit den bekannten Einschränkungen aufgrund der Pandemie.

Nicht explizit als Ausstellung. Möglicherweise ist da eine Art von Betriebsblindheit im Spiel gewesen. Wir haben die Kunstgegenstände immer als Bestandteil des Gesamtarrangements im Sparkassengebäude gesehen. Am Bekanntheitsgrad haben wir in der Vergangenheit vielleicht nicht genug gearbeitet, weil das für uns etwas Selbstverständliches war. Ein Externer hat da natürlich einen anderen Blickwinkel. Wir haben da einen entsprechenden Impuls bekommen, den wir sehr gerne aufgenommen haben.

Ein Stück weit Liebhaberei ist auch dabei, aber in erster Linie ist es soziale Verantwortung. Wir unterstützen die Kunsthalle in einer schwierigen Umbruchphase, weil wir uns der Region verpflichtet fühlen. Zu deren kulturellem Erbe gehört auch die Kunsthalle Friedrich Netzel als eine Institution in Worpswede. Wenn man das eine tun kann, ohne das andere zu lassen, dann ergibt sich ja eine Win-win-Situation. Es ist allerdings der erste Zukauf zu unserer Sammlung seit etwa 20 Jahren. Wir machen das nicht regelmäßig, sondern anlassbezogen. Die angebotenen Werke sind begutachtet und geschätzt worden. Wir haben sie erworben, um sie der Kunsthalle als Dauerleihgabe nahezu unbefristet zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist der Ankauf von Kunstobjekten – wir sind und bleiben ja Banker – in Zeiten von Minuszinsen keine schlechte Geldanlage. Der Gedanke, am Ende keine Strafzinsen bei der Bundesbank zahlen zu wollen, spielt beim Bilderkauf aber keine Rolle.

In dem eben besprochenen Fall kam das Angebot von der Kunsthalle. Uns war wichtig, dass es bekannte Worpsweder Künstler sind. Es ist, wie erwähnt, nicht so, dass wir hier halbjährlich oder gar monatlich einen Entscheidungsbedarf hätten. Bilder und Plastiken kaufen ist nicht unser Kerngeschäft. Aber wenn es erforderlich wird, treffen wir als Vorstand – unter sachverständiger Begutachtung – die nötigen Entscheidungen.

Nein. Und meines Wissens ist auch aus der gesamten Sammlung noch nichts veräußert worden. Wo man gelegentlich hin schielt, das sind die Veränderungen des Marktwertes. Die sind in 40 Jahren teilweise doch beträchtlich. Rückblickend war das nicht die schlechteste Geldanlage. Ich kenne die Einkaufspreise, mit denen sie bei uns bilanziert sind. Einige Exponate mögen ihren Marktwert gegenüber dem Ankaufpreis locker verfünffacht oder gar verzehnfacht haben.

Wenn wir vom schnöden Mammon reden, dann haben wir weit vorne die Exponate von Waldemar Otto und natürlich von Paula Modersohn-Becker. „Das Schützenfest“, auf unserem Ausstellungskatalog abgebildet, können wir gerade noch zeigen, denn es geht danach in den Verleih nach Süddeutschland, wo eine Paula- und Otto-Modersohn-Ausstellung stattfinden wird.

Zur Person

Ulrich Messerschmidt,

geboren 1960 in Alfeld (Leine), begann 1996 als Vorstandsassistent bei der Sparkasse Osterholz, wo er 2015 Vorstandsvorsitzender wurde. Seit 2018 führt er den Vorstand der Sparkasse Rotenburg Osterholz. Messerschmidt hat in Göttingen Betriebswirtschaft studiert, lebt in Osterholz-Scharmbeck, ist verheiratet und hat einen Sohn.

Zur Sache

„SparkassenART“

Mit Unterstützung des Osterholzer Kreisblatts präsentiert die Sparkasse Rotenburg Osterholz vom 16. bis 26. September im Beratungscenter, Bahnhofstraße 45, in Osterholz-

Scharmbeck in der Sonderausstellung „SparkassenArt“ einen Querschnitt von Worpsweder Kunst. Werke von 37 Künstlern und Künstlerinnen aus der Sammlung des Geldinstituts, die 40 Jahre nach dem Ankauf der „Birken am Weyerberg“ (Udo Peters) auf 400 Exponate angewachsen ist. Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenfrei, potenzielle Besucher müssen ein Ticket ordern. Termine und Tickets: www.spk-row-ohz.de/sparkassenart.