Linda Schinkel komponiert und textet Kinderlieder, ist aber auch die Stimme einer rocklastig aufgestellten Partyband. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. „Deine Sorge fliegt davon“ – so heißt einer der erfolgreichsten Titel, die Linda Schinkel produziert hat. Die Singer-Songwriterin aus Buschhausen freut sich immer, wenn das Kinderlied auf „Radio Teddy“ läuft. Nicht nur, weil es sie im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt gemacht hat. Text und Melodie sind auch Balsam auf die geplagte Künstlerseele. Linda Schinkel hat ihr früheres Hobby, den Gesang, zum Beruf gemacht und nun als Solo-Selbstständige in der Unterhaltungsbranche mit ihrem Geschäftsmodell in der Corona-Krise eine besonders schwere Viruslast abbekommen. „Ich spüre keinen Zorn, aber es ist schon der absolute Tiefpunkt meiner beruflichen Laufbahn.“

Sie hat gerade erst das dritte Lebensjahrzehnt vollendet, ist aber schon seit 2008 im Musikgeschäft. Wichtig seien jetzt „ein klarer Kopf und Struktur, dann wird schon alles gut werden“, sagt sie. „Wir müssen halt durchhalten!“ Wohl auch, da gibt sie sich keinen Illusionen hin, fast das ganze neue Jahr.

Das Schlimmste an ihrer gegenwärtigen Lage, gibt sie zu, seien die Ratschläge, die sie manchmal bekommt. „Dann mach‘ doch was anderes“, so die grobe Richtung. Da werde ihr das Gefühl vermittelt, dass „der Job und man selbst nicht für voll genommen wird“. Tatsächlich hat sie sich im Frühjahr, auf dem Höhepunkt der ersten Pandemie-Welle, in der Gastronomie und im Fitnessstudio versucht, um zu überbrücken, um sich durchzuschlagen. Hat aber nicht funktioniert. Jetzt konzentriert sie sich wieder auf die Musik, schreibt, komponiert, produziert im Homestudio – und freut sich auf die Geburt ihres ersten Kindes, das voraussichtlich Mitte Januar zur Welt kommen wird.

Das Kind kann sich glücklich schätzen, denn zum geschäftlichen Portfolio der Mutter gehören Kinderlieder, für die sie selbst die Texte schreibt und vertont. Schinkel singt, begleitet sich selbst auf dem Klavier und mischt die Audio-Tracks anschließend ab. Der besondere Kniff bei diesen Schlafliedern wie jene aus der CD „Die Reise ins Traumland“: Sie sind personalisiert. Wer die Musik bestellt, muss sie also nicht nur bezahlen, sondern kann auch noch seinen Vornamen oder den eines anderen Menschen, den er damit beschenken möchte, in den Text einbauen lassen.

Linda Schinkel ist in einem musikbegeisterten Haus aufgewachsen. „Ich wollte schon als Kind unbedingt etwas mit Musik machen, und auf die Bühne wollte ich schon immer“, verrät die Musikerin. Singen und sich selbst am Klavier begleiten, Zuhörer begeistern, Preise gewinnen und damit auch noch den Lebensunterhalt auskömmlich bestreiten – das war (und ist nach wie vor) ihr Traumjob. Mit etlichen Preisen schuf sie die Basis für die Verwirklichung ihrer Ziele.

Die junge Osterholz-Scharmbeckerin hat eine sehr angenehme Stimme, einprägsam und mit geschmeidigem Timbre, das sich in der Sanftheit sehr gut für sparsam instrumentierte Kinderlieder eignet, aber mit der nötigen Verve auch durch den nicht gerade fein gewobenen Klangteppich einer Partyband dringen kann. Linda Schinkel, die für Janis Joplin schwärmt, ist die Stimme von Red Noise, einer Rock-Pop-Soul-Formation aus Bremerhaven.

Mit der Coverband aus der Seestadt war sie auch für einen Auftritt während der sommerlichen „Sail“ gebucht. Wegen Corona genauso gestrichen wie das Osterholz-Scharmbecker Stadtfest. Mit dem Chor Choriginell aus Buschhausen konnte sie hin und wieder üben, aber ebenfalls bei keinem Auftritt dirigieren. Dabei ist Livemusik besonders lukrativ; sie stellt in „normalen“ Jahren eine ganz wichtige Einnahmequelle dar. Auch bei Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Taufen und Schulabschlussfeiern, Weihnachtsmärkten und in Kindergärten sind ihre Dienstleistungen aus den bekannten Gründen derzeit nicht sonderlich gefragt.

Die finanziellen Verluste versucht Linda Schinkel durch akribische Kleinarbeit im Homeoffice zu kompensieren. Kompositionen, auch die im Auftrag erfolgten, können jedoch zur Sisyphusarbeit geraten. Gesangsunterricht ist ebenfalls möglich. Die Sängerin hat – während der Corona-Zeit – ein Engagement bei der Musikschule Lunestedt erhalten, ein Hörspiel aufgenommen („Mona, das tanzende Schwein“), ihre Homepage aufgemöbelt und Schulaufgaben für lernschwache Kinder vorgelesen. Schließlich hat sie sich in einer zweijährigen Ausbildung zur zertifizierten Synchron- und Studiosprecherin ausbilden lassen.

Über mangelnde Beschäftigung kann sie also nicht klagen. „Mein Arbeitstag ist gut gefüllt. Ich stehe morgens um 7 Uhr auf und arbeite an manchen Tagen bis in den späten Abend hinein.“ Woran es mangelt, sind die Erträge. Die Förderungen und „Überbrückungshilfen“, die den Solo-Selbstständigen in Aussicht gestellt wurden, versehen mit dem Attribut „unkompliziert“, werden von Linda Schinkel mit Enttäuschung und Skepsis aufgenommen. Wegen der Bürokratie. Nicht allein steht sie auch mit ihrer Befürchtung, dass die in geringer Höhe gewährte Unterstützung aus dem Frühjahr bei der Einkommenssteuererklärung zum Bumerang wird.

„Ich trage das Notwendige und Unvermeidliche gerne mit“, versichert sie. Sie appelliere aber an alle Menschen, die der Kunst zugetan sind, sich auf den Internetseiten von Musikern, Schauspielern und anderen Akteuren umzusehen. „Die meisten sind sehr breit aufgestellt und bieten wie ich viele Dienstleistungen an.“ Das wäre die beste Überbrückungshilfe für eine besonders gebeutelte Branche. Auch wenn damit noch längst nicht alle Sorgen davonflögen.