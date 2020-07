Freuen sich über die Verlängerung des Förderprogramms "Engagierte Stadt" in Lilienthal: Koordinatorin Regine Moll und Bürgermeister Kristian Tangermann. (Freiwilligenagentur Lilienthal)

Lilienthal. Lilienthal ist keine Stadt und doch trägt sie seit fünf Jahren den Titel „Engagierte Stadt“. Das bundesweite Förderprogramm unterstützt das ehrenamtliche Engagement vor Ort. Inzwischen haben sich 73 Städte und Gemeinden in dem Netzwerk zusammengeschlossen. Nach erfolgreicher Bewerbung wird Lilienthal nun drei weitere Jahre von dem Programm profitieren. Die Koordinatorin für Lilienthal, Regine Moll, freut sich auf neue, spannende Projekte mit den vielen Engagierten in der knapp 20 000 Einwohner-Gemeinde.

„Gemeinsam können wir am meisten erreichen“, sagt Regine Moll. Die Lilienthalerin ist von Anfang an dabei. Ihr geht es vor allem um die Entwicklung gemeinsamer Ideen und die Stärkung des Zusammenhalts. Inzwischen ist sie auch Leiterin der Freiwilligenagentur in Lilienthal, die aus dem Programm „Engagierte Stadt“ hervorgegangen ist. Die Freiwilligenagentur hatte zuletzt den alternativen Ferienspaß für Kinder in Lilienthal organisiert, nachdem die Gemeinde das Freizeitangebot für Kinder aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt hatte.

„Über die ,Engagierte Stadt' gibt es Fördergelder für ganz konkrete Projekte“, freut sich Regine Moll. Eine Grundfinanzierung wie in den vergangenen Jahren sei allerdings nicht mehr drin. Deshalb hat die Koordinatorin andere Fördertöpfe angezapft. So wird die Freiwilligenagentur in diesem Jahr mit 16 250 Euro vom Land Niedersachsen und mit 5000 Euro von der Gemeinde Lilienthal unterstützt. Dank der Förderung konnte die Freiwilligenagentur inzwischen ihr eigenes Büro im Amtmann-Schroeter-Haus beziehen.

Bürgermeister Kristian Tangermann freut sich über die Fortführung des Programms in Lilienthal: „Es ist eine Auszeichnung, dass wir weiterhin dabei sein können. Bürgerschaftliches Engagement lebt auch von der Vernetzung und davon, dass das Rad nicht immer neu erfunden werden muss. Voneinander lernen ist ein wesentlicher Baustein, um das zivilgesellschaftliche Engagement zu stärken.“ So engagieren sich unter anderem die Lilienthaler Tafel, TransNet, der Heimatverein Seebergen und die Stiftung Amtmann-Schroeter-Haus für das Netzwerk.

Nachhaltigkeitswochen

Regine Moll wäre nicht Regine Moll, wenn sie das nächste Projekt nicht schon angeschoben hätte. Unter dem Motto „Go green Lilienthal“ nimmt Lilienthal vom 18. September bis zum 8. Oktober an den europäischen Nachhaltigkeitswochen teil. „Wir haben bereits mehr als 50 Veranstaltungen organisiert“, sagt Regine Moll und dankt den Aktiven, die ihre Ideen eingebracht haben. Aufgrund der Pandemie aber werden die Veranstaltungen in Kleingruppen oder digital stattfinden. „Wir wollen dem Virus keine Chance geben“, sagt die Koordinatorin. Tauschbörse und Flohmarkt müssten deshalb bis 2021 warten.

Gleichwohl haben die Nachhaltigkeitswochen viel zu bieten. Für unterschiedliche Zielgruppen werden unterschiedliche Formate angeboten wie etwa Workshops oder Vorträge. „Ziel ist es, das Thema Nachhaltigkeit bewusst zu machen, um die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen“, sagt die Organisatorin. So sind unter anderem Vorträge zur nachhaltigen Mode, zum nachhaltigen Tourismus sowie zur nachhaltigen Mobilität geplant. Dabei kooperiert die „Engagierte Stadt“ mit der Initiative Mobilität in Lilienthal, da vom 16. bis 22. September auch die europäischen Mobilitätswochen stattfinden.

Außerdem werden ein Vortrag zum Green Deal der Europäischen Kommission sowie eine Müllsammelaktion in Kooperation mit der Initiative „Lilienthal räumt auf“ im Programm sein. Bauer Claus Tietjen wird eine Blühflächenführung anbieten und der Naturschutzbund Nabu will mit Kindern ein Insektenhotel bauen. Der Workshop soll später auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht werden, damit diejenigen, die aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl nicht dabei sein können, eine Bauanleitung für zu Hause erhalten.

„Wir-Gefühl“ stärken

Mit dabei ist auch das Repair-Café, das wegen Corona schließen musste. Während der Nachhaltigkeitswochen können Interessierte ihre defekten Smartphones oder kleine Haushaltsgeräte zur Reparatur im Büro der Freiwilligenagentur in der Hauptstraße 63a abgeben. Die Öffnungszeiten sind montags von 8.30 bis 13 Uhr und donnerstags von 16 bis 19 Uhr. Auch die Volkshochschule will nach Angaben von Moll ihre Angebote für die Zeit der Nachhaltigkeitswochen auf das Thema abstimmen.

Getragen wird das Programm „Engagierte Stadt“ von der Bertelsmann Stiftung, der Körber-Stiftung, der Robert Bosch Stiftung, der Breuninger Stiftung, der Joachim Herz Stiftung, dem Deutschen Städtetag, vom Land Rheinland-Pflalz und dem Bundesfamilienministerium. Ministerin Franziska Giffey will damit vor allem das „Wir-Gefühl in den Städten und Gemeinden stärken“, denn eine starke Zivilgesellschaft fördere Innovation und Lebensqualität. Dabei, so Moll, sei die Bewerbung gar nicht so aufwendig gewesen. Sie habe lediglich die Pläne für das Netzwerk und die Netzwerkpartner angegeben. „Das war's“, sagt die Koordinatorin und eilt zum nächsten Treffen.