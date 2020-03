Nach Protesten sind die Pläne für ein Baugebiet an der Mauerseglerstraße in Lilienthal vom Tisch. Bauträger wollen dennoch weiter in Lilienthal investieren. (Silke Looden)

Lilienthal. Vor dem Hintergrund der geplatzten Pläne für das Neubaugebiet an der Mauerseglerstraße mit 96 Reihenhäusern, 34 Sozialwohnungen sowie 30 Senioren-Appartements hatte Investor Ingo Damaschke aus Bremen davon gesprochen, dass die Umland-Gemeinde nun verbrannte Erde für Investoren sei. Das ist ganz offenbar nicht der Fall. Bauunternehmer aus der Region halten an Lilienthal als attraktiven Standort für Neubaugebiete fest.

„Lilienthal ist ein attraktiver Wohnort und nach wie vor für Investoren interessant“, sagt Ulrich Müller. Der Lilienthaler Investor hatte den Bremer Investor Damaschke vor ein paar Jahren selbst ins Boot geholt, um das fünf Hektar große Areal an der Mauerseglerstraße zu entwickeln, wurde dann aber nach eigenen Aussagen von seinem Partner ausgebootet. Müller hat bereits eine Reihe von Bauprojekten in seinem Heimatort realisiert und will sich auch weiter, insbesondere für die Entwicklung der Ortsmitte, engagieren: „Jetzt erst recht“, meint Müller. Damaschke hätte mehr mit der Gemeinde kooperieren und sich mehr mit dem Ort identifizieren müssen, meint Müller. Vor allem aber hätte der Investor den Reiterverein in seine Pläne einbinden sollen. Müller geht davon aus, dass noch nicht das letzte Wort über ein Neubaugebiet an der Mauerseglerstraße gesprochen ist. „Das wird in ein paar Jahren wieder auf den Tisch kommen“, ist er sich sicher. Zu dem Korruptionsverdacht im Zusammenhang mit dem Baugebiet möchte Müller sich nicht äußern: „Ich will mich an Spekulationen nicht beteiligen.“

„Das ist das unternehmerische Risiko, das jeder Investor trägt“, sagt der Junior-Chef des Schwaneweder Bauunternehmens von Rahden, Steffen von Rahden. „Man weiß nie, ob die Pläne für ein Baugebiet am Ende auch realisiert werden.“ Es gebe immer mal Widerstand. „Wir hatten auch schon Projekte, die gescheitert sind“, räumt von Rahden ein. Das sei nicht nur in Lilienthal der Fall, sondern auch in Schwanewede oder Ritterhude. Auch er hatte sich vor ein paar Jahren für das Gebiet an der Mauerseglerstraße interessiert. „Wir konnten uns mit den Eigentümern nicht über den Preis einigen.“ Am Ende habe Damaschke einfach mehr geboten, so von Rahden. Das allerdings habe seinen Preis und zeige sich in der dichten Bebauung, erklärt der Bauunternehmer. Gerade die Dichte der geplanten Siedlung mit 96 Reihenhäusern war in der Bevölkerung auf Kritik gestoßen. „Am Ende muss sich so ein Projekt auch rechnen“, betont Steffen von Rahden.

Jörg Elfers, Geschäftsführer von Koenen-Bau in Bremen, bedauert, dass das Baugebiet an der Mauerseglerstraße nicht mehr realisiert wird. Das ändert für ihn aber nichts daran, dass Lilienthal ein attraktives Terrain für Investoren sei. „Wir sind nach wie vor an Lilienthal interessiert“, betont der Projektträger. Aktuell baut Koenen die Stadtvillen im Baugebiet Goosort IV. Elfers betont: „Die Kooperation mit der Gemeinde ist gut.“ Das nächste Baugebiet hat Elfers sich auch schon ausgeguckt. An der Landwehr möchte Koenen-Bau investieren, noch aber gebe es Probleme mit dem Hochwasserschutz. Dass die Pläne für ein Baugebiet auch mal scheitern, findet Elfers indes nicht ungewöhnlich. „Ungewöhnlich sind allerdings die Emotionen, mit denen der Streit ausgetragen wurde“, meint der Geschäftsführer mit Blick auf die Mauerseglerstraße. Auch Elfers hatte sich vor ein paar Jahren für die Mauerseglerstraße interessiert. Auch Koenen-Bau war sich nicht mit den Eigentümern über den Preis einig geworden. „Am Ende haben alle verloren“, sagt Elfers: Der Investor, weil er bereits viel Geld in die Pläne investiert hat. Die Landwirte, weil sie ihr Weideland nicht als teures Bauland verkaufen können. Und der Reiterverein, weil die Pachtverträge für die Pferdewiesen auslaufen.

Investor Ingo Damaschke hatte darauf verwiesen, dass in der Arbeitsgemeinschaft der freien und privaten Wohnungsunternehmen (kurz Arge Freier Wohnbau) im Land Bremen aufmerksam verfolgt werde, welche schlechten Erfahrungen er als Investor in Lilienthal gemacht hat. Das bestätigt der Vorsitzende des aus 20 Bauträger-Firmen bestehenden Zusammenschlusses, Peter Sakuth. Die Ereignisse möchte er nicht im Einzelnen kommentieren, allerdings sei klar, dass sich die Mitglieder im Verbund darüber austauschen, was einzelne Bauträger mit ihren Projekten erlebt haben. „Wenn so etwas nach langer Vorarbeit abgebrochen wird, ist das natürlich nicht schön. Das ist wie bei einem 100-Meter-Lauf, zu dem man gestartet ist, aber nicht ankommt“, sagt Sakuth. Klar sei auch, dass das Risiko zum Geschäft dazu gehöre. Verlässlichkeit gebe es erst, wenn ein Stempel unter dem Bauantrag sei oder der Beschluss des Rates zum Bebauungsplan vorliege.

Dass der Investor neben den Landwirten von der Entscheidung enttäuscht ist, das Baugebiet zu kippen, ist auch für den Lilienthaler SPD-Ratsherrn Oliver Blau verständlich. Wer ein solch umstrittenes Projekt betreibe, sei sich aber stets auch der Möglichkeit des Scheiterns bewusst. „Mit Bekanntwerden aller Fakten und dem Ausscheiden des vorherigen Investors Mitte 2018 war klar, wie schwierig die Gemengelage ist und wie widerstreitend gelagert die Interessen sind“, sagt Oliver Blau. Diese Konstellation habe die SPD-Fraktion auch dazu gebracht, das Projekt klar abzulehnen.

Unmöglich findet Oliver Blau auch die Art und Weise, wie sich die Beteiligten einschließlich des Eigentümer-Anwalts in der Sache verhalten haben. „Mit den sprichwörtlich harten Bandagen für seine Interessen einzutreten ist gelebter Berufsalltag. Hier jedoch wurden viele Grenzen und mutmaßlich leider auch die der Strafbarkeit überschritten“, meint Ortspolitiker Oliver Blau und spricht damit auch den Korruptionsvorwurf im Zusammenhang mit der Mauerseglerstraßen-Planung an. Der SPD-Mann findet, dass der Investor seine Sicht auf die Dinge und Abläufe gründlich überprüfen sollte. Ingo Damaschke hatte den Bestechungsversuch als „Verzweiflungstat eines Einzelnen“ dargestellt und dem Lilienthaler Bürgermeister und dem Gemeinderat unter anderem „Unprofessionalität“ und „Kopflosigkeit“ vorgeworfen.