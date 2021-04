Bürgermeister Kristian Tangermann (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Die Gemeinde Lilienthal und die Geschäftsleute im Ort halten trotz vielfach geäußerter Bedenken an ihrer Bewerbung für die Teilnahme am landesweiten Corona-Modellprojekt fest. Ob und wie es weiter geht, ist allerdings unklar, nachdem das Land den Start verschoben hat, um abzuwarten, bis einheitliche Bundesregeln im Infektionsschutzgesetz feststehen. Ein Stück weiter ist man auf Bundesebene jetzt: Das Kabinett hat sich am Dienstag auf die sogenannte Corona-Notbremse geeinigt.

In Lilienthal ist man gespannt, wie sich die anstehenden Beschlüsse zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf die Modellprojekte auswirken werden. Bürgermeister Kristian Tangermann unterstrich am Dienstag, dass er es nach wie vor für sinnvoll hält, neue Wege auszuprobieren. „Vor dem Hintergrund, dass wir noch lange mit dem Virus leben müssen, geht es darum, vernünftige Lösungen zu entwickeln“, sagte er.

Auch für die Genossenschaft Lili Live als örtliche Wirtschaftsvertretung hat sich die Bewerbung, die gemeinsam mit der Gemeinde und dem Landkreis auf den Weg gebracht wurde, nicht erledigt. In der Öffentlichkeit sei der Eindruck entstanden, mit dem Modellprojekt könnten alle Geschäfte wieder wie in Vor-Corona-Zeiten ihre Türen öffnen. Das aber sei nicht der Fall, betont Lili-Live-Sprecherin Andrea Vogelsang. Die Testungen und der Einsatz der Luca-App zur Kontaktverfolgung käme zu den ohnehin geltenden Hygieneanforderungen hinzu.

Laut Bürgermeister Tangermann bezieht sich die Bewerbung auf den Einzelhandel, die Außengastronomie und Fitness-Studios. Vorgesehen sei, in Lilienthal zusätzliche Kapazitäten für Corona-Tests zu schaffen. Ohne aktuelles Negativ-Ergebnis dürfe kein Kunde die Läden und Betriebe betreten.

Davon, dass die Bewerbung für die Teilnahme am Modellprojekt in einer Art „geheimen Kommandoaktion“ auf den Weg gebracht wurde, kann aus Sicht der Beteiligten keine Rede sein. Lili Live verweist darauf, dass die Bewerbung innerhalb von nur 48 Stunden auf den Weg gebracht werden musste, nachdem das Land die Bedingungen veröffentlicht hatte. Von langer Hand sei da nichts geplant gewesen. Bürgermeister Kristian Tangermann hätte die Öffentlichkeit ohnehin am liebsten erst informiert, wenn eine Entscheidung zur Bewerbung gefallen wäre. Ansonsten hätte die Gefahr bestanden, dass über ungelegte Eier diskutiert werde. Davon halte er nichts.