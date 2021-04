In die Debatte um die Kommunale Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft GmbH hat sich jetzt auch der Club of Lilienthal eingeschaltet. (Lutz Rode)

Das Land hangelt sich seit mehr als einem Jahr durch die Pandemie. Wie ist es dem Club of Lilienthal im Lockdown bisher ergangen?

Achim Ballhausen: Wir haben uns ja sonst an jedem dritten Donnerstag im Monat in Murkens Hof getroffen. Seit Beginn der Pandemie ging das nicht mehr und wird haben länger als ein Dreivierteljahr nicht getagt. Jetzt führen wir unseren Diskurs online weiter. Für den 15. April ist unser drittes Meeting in Arbeit.

Zurückgemeldet haben Sie sich auch mit einem neunseitigen Papier, in dem Sie sich mit dem von CDU, FDP und Querdenkern durchgesetzten Prüfauftrag zur Kommunalen Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft (KWE) auseinandersetzen. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig?

Ballhausen: Wir haben die Befürchtung, dass gewisse Entscheidungs- oder Planungsprozesse ausgehebelt werden könnten. Wir befürchten, dass die KWE mit anderen Vollmachten ausgestattet werden soll und dass die Interessen der Bürger bei der Bautätigkeit in Lilienthal übergangen werden.

Aber was spricht dagegen, zu fragen, ob die KWE richtig aufgestellt ist?

Klaus Bönkost: Gar nichts. Aber es ist eine Sache, die innerhalb der KWE besprochen werden muss. Die Ergebnisse des Denkprozesses können ja anschließend in den Rat eingebracht und dort geprüft werden. Der Prüfauftrag hätte also von der KWE an die Politik gerichtet werden müssen und nicht umgekehrt.

Ballhausen: Wir befürchten, dass Aufgaben der Baulandplanung, der Ortsentwicklung, des Flächenmanagements und der Wohn- und Gewerbegebietentwicklung aus der Gemeindeverwaltung herausgelöst werden sollen und auf die KWE übertragen werden könnten. Es ist unsere große Sorge, dass die Themen nicht mehr öffentlich in den Ausschüssen und im Gemeinderat besprochen werden und dass ein Konstrukt geschaffen werden soll, um die Öffentlichkeit außen vor zu lassen.

Haben Sie schon mal versucht, sich von den Antragstellern die Hintergründe erläutern zu lassen?

Ballhausen: Bei einem unserer letzten Online-Meetings hat sich auch Herr Wendelken von den Querdenkern zugeschaltet. Von der CDU und FDP haben wir noch nie gehört, dass sie mit uns in den Dialog treten wollen. Da herrscht absolutes Stillschweigen.

Bönkost: Dabei ist zu sagen, dass wir als Club of Lilienthal offen für alle sind, unabhängig von parteipolitischer Zugehörigkeit oder Orientierung.

Wie ist denn das Gespräch mit Herrn Wendelken gelaufen?

Bönkost: In unserem Online-Meeting hat er versucht, wortreich zu erklären, was der eigentliche Anlass ist und was mit dem Prüfauftrag bezweckt werden soll. So richtig verstanden hat das aber niemand von uns Teilnehmern. Über Schlagworte ging es nicht hinaus.

Die Geschäftsführer der KWE verwahren sich gegen Vorstellungen, dass in der Gesellschaft an den Ratsgremien vorbei die Bauland- und Wohnungsbauentwicklung Lilienthals vorangetrieben werden soll, weil das schlicht gesetzeswidrig wäre. Sie finden wiederum, dass die Öffentlichkeit damit auf die falsche Fährte gesetzt wird. Wieso?

Bönkost: Uns ist natürlich bekannt, dass vom Gesetz her die Beteiligung der Einwohner vorgeschrieben ist, es Auslegungsvorschriften gibt oder bei größeren Vorhaben auch Einwohnerversammlungen einzuberufen sind. Doch darum geht es gar nicht: Wir vermissen die vorherige umfassende und rechtzeitige Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit bei der Frage, wie sich Lilienthal zukünftig entwickeln soll. Es kann nicht angehen, dass Projektentwickler und Investoren vorzeitig in Überlegungen einbezogen werden und der Öffentlichkeit hinterher schon halbwegs fertige Pläne zur Ortsentwicklung präsentiert werden.

Ballhausen: Das haben wir ja an der Mauerseglerstraße eindrucksvoll erlebt. Da sagt der Investor, ich baue euch da die Schule hin, und auch noch den Kreisel und die Infrastruktur, und ihr müsst dann politisch nur noch durchboxen, dass wir das alles zum Baugebiet machen können. Das ist ein Paradebeispiel gewesen, wie es läuft.

Wenn man Sie hört, könnte man meinen, dass in Lilienthal gar keine Bebauung und Ortsentwicklung mehr stattfinden sollte...

Ballhausen: Wir sind tatsächlich der Meinung, dass wir hier in Lilienthal an Grenzen gestoßen sind. Wir müssen uns fragen, was man unter dem Gesichtspunkt Klima, Ökologie und gesundes Wohnen noch verantworten kann. Es gibt in Niedersachsen das wunderbare Beispiel der Stadt Lüneburg. Der Bürgermeister dort hat eine Wachstumsgrenze von 85.000 Einwohnern gezogen, jetzt leben dort 78.000 Einwohner. Das könnte man auf Lilienthal übertragen. Man könnte sagen: Bei 22.000 oder 25.000 ist Schluss. Bis dahin und nicht weiter. Das halten wir für angebracht mit Blick auf den Flächenfraß, den wir hier erleben.

Bönkost: Vielleicht nur das mal als Beispiel: Am Jan-Reiners-Weg weicht eine ehemalige Schafswiese zugunsten eines größeren neuen Supermarkts. Man hätte ja sagen können, wir genehmigen diesen Neubau nur, wenn auf einem bisherigen Flachdach noch zwei Geschosse mit Wohnungen darüber errichtet werden. Das hätte man als Versuch ansehen können, Flächen optimal zu nutzen, wenn man sie schon verbraucht. Wie für Bremen vorgeschlagen brauchen wir auch in Lilienthal eine Flächenkreislaufwirtschaft mit einem „netto-null-Ziel“ bei der Flächeninanspruchnahme.

Was kann ich mir darunter vorstellen?

Es bedeutet, dass, wenn Boden bebaut oder versiegelt wird, in gleichem Umfang Boden an anderer Stelle entsiegelt werden muss.

Aber was ist mit den jungen Leuten aus Lilienthal, die gern im Ort bleiben möchten, wenn sie zu Hause ausziehen? Wollen Sie denen sagen, dass für sie kein Platz mehr ist?

Bönkost: Natürlich sollen auch für sie Wohnmöglichkeiten angeboten werden. Aber es muss ja nicht das frei stehende Einfamilienhaus auf einer bisher freien Fläche (CO2-Senke) sein. Wir haben ja einen gewissen Wechsel im Bestand. Wenn ältere Menschen sterben oder in ein Altenpflegeheim gehen und deren Häuschen frei wird, dann können ja auch diese frei werdenden Immobilien von den Kindern genutzt werden.

Ballhausen: ...und es gilt auch, die Baulücken, die es in Lilienthal gibt, sinnvoll zu füllen. Uns geht es im Prinzip darum, keine weiteren Flächen noch zu versiegeln. Die Bestände, die man um- oder anbauen kann, sollten vorrangig genutzt werden.

Im September wird der neue Gemeinderat gewählt. Sie könnten doch als Club of Lilienthal antreten, um dann im Rat dafür einzutreten, dass Ihre Vorstellungen verwirklicht werden. Eine Option?

Bönkost: Das ist ausdrücklich nicht unser Ansatz. Wir messen in einer Demokratie den zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie wir eine sind, mindestens eine genauso hohe Bedeutung bei wie den politischen Parteien. Wir haben keinerlei Ambitionen und können sagen, was wir denken, während die Vertreter politischer Parteien immer Rücksicht nehmen müssen, dass sie wiedergewählt werden oder ihrer Wählerklientel das Richtige sagen. Oder dass sie innerhalb der Parteien nicht abgestraft werden, indem sie nicht wieder auf die Kandidatenlisten gesetzt werden. Wir engagieren uns bewusst außerhalb der Parteien, sind aber deswegen keine Demokraten zweiter Klasse.

Das Gespräch führte Lutz Rode.

Zur Person

Achim Ballhausen (64),

gelernter Buchdrucker, hat früher unter anderem im Bereich der Sportwerbung gearbeitet und auch in diversen Film-, TV-, Theater- und Musical-Engagements freiberuflich mitgewirkt. Er engagiert sich seit April 2019 im Club of Lilienthal und ist neben Klaus Bönkost und Martin Enderle einer der drei Moderatoren.

Zur Sache

Querdenker kritisieren Club of Lilienthal

Die Ratsfraktion der Querdenker hat den Club of Lilienthal für seine jüngste Veröffentlichung scharf kritisiert. Das neunseitige Papier, das die Moderatoren Klaus Bönkost, Achim Ballhausen und Martin Enderle verfasst und auf ihrer Homepage veröffentlicht haben, bezeichnet Fraktionsvorsitzender Ingo Wendelken als „aufgeblähtes Pamphlet“, das für ehrenamtliche Kommunalpolitiker nicht hilfreich sei. Besonders die Aussagen zur Kommunalen Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft (KWE) weist der Ratspolitiker zurück, der den Prüfauftrag gemeinsam mit der CDU/FDP-Gruppe mit auf den Weg gebracht hat: „Zu keinem Zeitpunkt haben wir gesagt, dass wir Verwaltungsaufgaben auf die KWE verlagern wollen. Wir haben es auch nicht vor! Das ist frei erfunden und so falsch wie zudem unmöglich.“ Aus Wendelkens Sicht hat der Club of Lilienthal „eine gewisse Lilienthaler Oppositionshaltung“ eingenommen, ohne eigene Ideen zu entwerfen. Mit einem überparteilichen Bürgerforum, wie er sich selbst sehe, habe der Club of Lilienthal nichts zu tun. Stattdessen leiste er Wahlkampfhilfe für einzelne Parteien. Das neunseitige Papier kann von der Homepage www.cluboflilienthal.de heruntergeladen werden.