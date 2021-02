Jutta Kemmer vor ihrem Arbeitsplatz in der Biologischen Station in Osterholz-Scharmbeck. So insektenfreundlich wie dort wünscht sie sich auch das Falkenberger Kreuz. (Christian Kosak)

Lilienthal. Der Wettbewerb zur Umgestaltung des Falkenberger Kreuzes steht weiter in der Kritik. Für Jutta Kemmer von der Koordinationsstelle der Naturschutzverbände an der Biologischen Station Osterholz zeigt der Beschluss, dass der Niedersächsische Weg in den Kommunen offenbar noch nicht angekommen ist. Ende Oktober hatten sich Landesregierung, Landvolk, Landwirtschaftskammer sowie Natur- und Umweltverbände zu größeren Anstrengungen unter anderem beim Artenschutz und Erhalt der Artenvielfalt vertraglich verpflichtet. Für Kemmer ist der Lilienthaler Wettbewerb nun ein Beispiel dafür, dass die Konsequenzen daraus noch nicht überall bis in die Rathäuser und bis zu den politischen Entscheidungsträgern vorgedrungen sind.

Der Wettbewerb geht auf einen Antrag der CDU/FDP-Gruppe im Lilienthaler Gemeinderat zurück. Mitglieder der Fraktion stören sich an dem Anblick, den die Wildblumenwiese am Eingangstor zur Gemeinde zeitweise bietet. Statt die Flächen für viel Geld durch die Gemeinde umgestalten zu lassen, kam der planungspolitische Sprecher der CDU, Marcel Habeck, auf die Idee, Bürger, Vereine oder Firmen zur Eigeninitiative aufzurufen, die Gemeindekasse zu schonen und zugleich für eine optische Aufwertung zu sorgen. Die Details zum Wettbewerb sollen nun von der Gemeindeverwaltung erarbeitet werden.

Nach der Grünen-Ratsfraktion und dem örtlichen Naturschutzbund setzt sich nun auch Jutta Kemmer im Namen der Osterholzer Naturschutzverbände dafür ein, die Wildblumenwiese am Kreisel zu erhalten. Sie verweist darauf, dass der Niedersächsische Weg Gesetzesänderungen, Selbstverpflichtungen und Förderprogramme im Sinne des Artenschutzes umfasst. Dazu gehöre auch das „Aktionsprogramm Insektenvielfalt“, mit dem explizit auch Kommunen und ihre besiedelten Bereiche angesprochen seien. „Gerade die Behörden und öffentlichen Stellen sind deshalb besonders aufgefordert und tragen die Verantwortung dafür, dass die Artenvielfalt, insbesondere die Insektenvielfalt, innerhalb der Siedlungen gefördert wird“, sagt sie. Dass die öffentliche Hand eine besondere Verantwortung trage, sei überdies ohnehin im Bundesnaturschutzgesetz verankert. Daraus gehe hervor, dass die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Besitz der öffentlichen Hand in besonderer Weise berücksichtigt werden sollen.

Umso unverständlicher ist für Kemmer nun der Vorstoß zum Falkenberger Kreisel: In den vergangenen Jahren sei dort eine „Insel der Artenvielfalt“ entwickelt worden, der dort verbaute Magerboden mache sich gut. „Malven, Margeriten, Wiesenflockenblumen und Labkräuter bilden mit vielen anderen Wildblumen einen bunten Blütenteppich, der nicht nur eine optische Abwechslung zu den meist überpflegten Ziergärten, sondern ein vielfältiges Nahrungsangebot und Nist- und Überwinterungsplätze für zahlreiche Insekten bietet“, sagt die Biologin. Zur angeblich fehlenden Blütenpracht im Spätsommer merkt sie an, dass kein Busch dauerhaft blühe und keine Blume ganzjährig ihre Blütenpracht zeige. „Letztlich kann man über Ästhetik unterschiedlicher Meinung sein. Dabei sollte aber die politische Verantwortung für die Bewahrung der Vielfalt ‑ auch oder gerade im öffentlichen Raum ‑ nicht vergessen werden“, sagt Kemmer. Und sie warnt zudem vor möglichen widersprüchlichen Signalen: „Wir können nicht von den Landwirten fordern, überall blütenreiche Uferrandstreifen und Wegsäume anzulegen, wenn die Kommunen auf den öffentlichen Flächen nicht mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt die Naturschützerin.

Dass der Wettbewerb ausdrücklich auch ökologische Projekte einbeziehen soll, beruhigt Kemmer nicht. Wenn es darum gehen würde, dass alles so bleibt, wie es ist, würde man wohl kaum einen solchen Wettbewerb starten, meint sie. Und auch auf den Hinweis von Bürgermeister Kristian Tangermann, dass es wegen der zahlreichen Sicherheitsauflagen und Vorschriften schwierig sein dürfte, an der Wendeschleife etwas zu ändern, will sie sich nicht verlassen. Für sie geht es darum, für die Artenvielfalt zu kämpfen. Nach wie vor habe sie den Eindruck, dass die Relevanz des Themas von einigen unterschätzt wird.