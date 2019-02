Die Scheiben des Heiner-Haase-Saals am Amtmann-Schroeter-Hauses sind mit schwarzer Farbe besprüht worden. (Lutz Rode)

Sie sind meist nachts unterwegs, treten auf Autos ein, besprühen Gebäude mit Graffiti, brechen Türen auf oder zertrümmern andere Dinge, die ihnen gerade in die Quere kommen. 53 Vandalismus-Fälle hat die Polizei seit Jahresbeginn in Lilienthal gezählt, allein im Februar waren es 32. Zuletzt ließen die Täter auf dem Gelände des Amtmann-Schroeter-Hauses ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Noch immer sind die Schmierereien auf den Fensterscheiben zu sehen, die die Unbekannten am Wochenende mit schwarzer Farbe hinterlassen haben. Wer macht so etwas? Das fragt sich auch die Polizei. Sie ermittelt, will aber zum Stand aus taktischen Gründen öffentlich nichts sagen. Man könne weder ausschließen noch bestätigen, ob die verschiedenen Delikte in einem Zusammenhang stehen, so Polizeisprecherin Imke Burhop. Auch zum Profil möglicher Täter oder deren Motivation gibt es keine offizielle Einschätzung.

Viele Bürger wünschen sich, dass die Polizei mehr Präsenz zeigt und angesichts der Lage den Streifendienst im Ort verstärkt. Das passiert auch da, wo es die Polizei für angebracht hält, man habe die Entwicklung im Ort im Blick. „Doch durch den Einsatz zusätzlicher Streifenwagen werden so gut wie keine Taten verhindert oder Täter auf frischer Tat gefasst“, sagt Polizeisprecherin Burhop.

Dass die Wache in Lilienthal nicht rund um die Uhr besetzt ist und auch am Wochenende dicht ist, hat für die Bürger aus Sicht der Polizei keine Nachteile: In Osterholz-Scharmbeck gebe es eine 24-Stunden-Dienststelle, am Wochenende arbeiten dort auch Beamte aus den anderen Polizeistationen im Landkreis. Es gebe einen engen Austausch, sodass die Polizisten in Osterholz-Scharmbeck gut über die Schwerpunkte Lilienthals Bescheid wissen, sagt Polizeisprecherin Burhop.

"Es gibt Regeln"

Während die polizeilichen Ermittlungen wegen der Vandalismusschäden in Lilienthal noch andauern, bietet die kommunale Jugendarbeit im Alten Amtsgericht ihre Unterstützung an. Sozialarbeiter Jürgen Manteufel steht in Kontakt zu Schulen und Vereinen, ist Ansprechpartner für Jugendliche, aber auch für Anwohner. „Es gibt immer eine Lösung“, meint Manteufel, der in fast 30 Jahren Jugendarbeit schon viel erlebt hat. Er glaubt nicht, dass Lilienthal ein großes Problem mit randalierenden Jugendlichen hat.

„Jeder ist hier willkommen“, betont Manteufel, „aber es gibt Regeln.“ Gerade im Alten Amtsgericht treffen sich viele Jugendliche nach Schulschluss zum Spielen, zum Musikmachen oder Lernen. Alkohol und Rauchen sind in der kommunalen Einrichtung tabu. „Wer das nicht akzeptiert, muss draußen bleiben“, so Manteufel. In der Kirche könne man auch keine Rap-Musik hören. Heimatlos seien die Jugendlichen in Lilienthal jedenfalls nicht. Das Alte Amtsgericht sei eine Anlaufstelle für alle.

Mobile Jugendarbeit treibt Manteufel an

Manteufel ist einer, der die Jugendlichen an ihren Treffpunkten aufsucht. Es ist die mobile Jugendarbeit, die ihn antreibt. Er war auch schon bei den Teenagern, die sich am Schulzentrum Schoofmoor treffen. „Die saßen da auf dem Dach und haben die Aussicht genossen“, erzählt er und findet das gar nicht so schlimm. Schlimm sei es, wenn die Oberlichter zerstört werden, um ins Gebäude einzusteigen. „Es gibt Grenzen“, sagt Manteufel. „Wenn Jugendliche kaputte Flaschen auf Spielplätzen oder Spazierwegen hinterlassen, sind die Glasscherben eine ernste Gefahr für kleine Kinder und Hunde. Das verstehen auch Jugendliche.“

Er glaubt nicht, dass die jungen Leute, die durch den Abriss des Falkenberger Jugendheims heimatlos wurden, für die Sachbeschädigungen der letzten Wochen und Monate verantwortlich sind. „Die sind längst zwei Schritte weiter“, weiß Manteufel. Er will niemanden beschuldigen, bietet Tätern und Opfern das Gespräch an. Der Sozialarbeiter hofft, dass die Täter den Mut haben, sich zu stellen, und Zeugen Zivilcourage zeigen, indem sie die Ermittlungen der Polizei voranbringen. „Lilienthal ist nicht New York“, ist Manteufel optimistisch. Der Sozialarbeiter erinnert an frühere Probleme mit extrem rechten wie extrem linken Jugendlichen, Probleme, die heute längst vergessen sind, und betont: „Wir müssen als Gesellschaft miteinander im Gespräch bleiben.“

Lilienthals Sozialarbeiter Jürgen Manteufel ist unter der Mobilnummer 0151-40269545 zu erreichen.