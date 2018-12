In Lilienthal hat sich ein schwerer Unfall ereignet. (Patrick Seeger/dpa)

Auf der Seeberger Landstraße in der Gemeinde Lilienthal hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurde kurz vor 7 Uhr ein Pony auf der Straße von zwei Autos erfasst und getötet. Allem Anschein nach war das Tier zuvor von einer Wiese entlaufen und stand in der Dunkelheit auf der Straße. Eine herannahende Autofahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 52-Jährige fuhr das Pony frontal an, woraufhin das Tier auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort stieß eine entgegenkommende 21-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug ebenfalls gegen das Tier.

Die junge Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, an den beiden Fahrzeugen entstanden sogenannte wirtschaftliche Totalschäden, die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 35 000 Euro. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet.

Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen die Halterin des Ponys eingeleitet. Laut einem Polizeisprecher wird sich die Frau womöglich wegen einer fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen verantworten müssen, da sie offenbar nicht ausreichend Sorge getragen hat, dass das Tier nicht wegläuft. In diesem Fall handelte es sich um eine Straftat. Sollte sich dieser Verdacht nicht erhärten, könnte die Halterin wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt werden. Laut Straßenverkehrsordnung sind Tiere von der Straße fernzuhalten. Andernfalls müssen sie von „geeigneten Personen begleitet werden, die ausreichend auf sie einwirken können“.