Die Gemeinde Lilienthal stellt den Erzieherinnen und Erziehern in den kommunalen Kindertagesstätten zu ihrem Schutz FFP-2-Masken zur Verfügung. Schnelltests für die Beschäftigten seitens der Gemeinde gibt es derzeit nicht. Allerdings hat Niedersachsens Bildungsminister Grant Hendrik Tonne ein freiwilliges Testangebot für Schul- und Kitabeschäftigte angekündigt. Bis zu den Osterferien soll für sie einmal in der Woche die Möglichkeit bestehen, sich abzusichern. Derweil hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, dass sich ab dem 1. März alle Bürger kostenlos von geschultem Personal auf das Coronavirus testen lassen können. Der Städte- und Gemeindebund dämpft die Erwartungen und sagt, dass auf die Schnelle gar nicht so viele Tests auf dem Markt sein werden. Er fordert ein „abgestuftes Vorgehen“, bei dem Kitas und Schulen den Vorzug erhalten.

Im Lilienthaler Rathaus verfolgt man die aktuelle Debatte über die Einführung der wöchentlichen Tests für Kita-Beschäftigte aufmerksam. Die Idee ist, dass sich das Land und die Träger der Kindertagesstätten die Kosten für die Schnelltests teilen. „Darauf stellt sich die Gemeinde gerade ein“, sagt der stellvertretende Fachbereichsleiter Florian Peters. Die Verwaltung tauscht sich regelmäßig mit den Kitas aus. Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, so heißt es, spielen in den Gesprächen eine wichtige Rolle. „Anders als in anderen Berufen können die Erzieherinnen und Erzieher nicht ins Homeoffice wechseln. Sie müssen vor Ort sein und entsprechend ist auch ihr Sicherheitsbedürfnis groß“, berichtet Peters.

Nicht nur die Tests sind ein großes Thema, gleiches gilt für die Notbetreuung. In den Kitas der Gemeinde sind im Prinzip alle Plätze vergeben. Aktuell befinden sich laut Rathaus etwa 150 Kinder in der Notbetreuung. Welche Vorgaben die Eltern für die Platzvergabe erfüllen müssen, hat das Land nur grob gefasst. Eltern müssen laut der Verordnung in Berufen von öffentlichem Interesse arbeiten und ihre Tätigkeit muss zudem betriebsrelevant sein. Die Praxis zeigt: „Unter dem Begriff ,öffentliches Interesse‘ lassen sich viele Berufe fassen - das geht vom Rechtsanwalt, über den Stadtwerke-Mitarbeiter bis hin zum Lehrer. Alle nehmen für sich in Anspruch, im öffentlichen Interesse zu arbeiten“, sagt Peters. Also hat die Gemeindeverwaltung einen eigenen verfeinerten und abgestuften Kriterienkatalog entwickelt, nachdem entschieden wird, wer zum Zuge kommt.

Die Nachfrage nach Notbetreuungsplätzen ist in den sechs Kindertageseinrichtungen der Gemeinde ungebrochen. Die Verwaltungsmitarbeiter überrascht das nicht: Nach den Erfahrungen im Rathaus haben etliche Eltern die Betreuung ihrer Kinder über Wochen und Monate mit viel Aufwand selber organisiert, doch das werde immer schwieriger, je länger der Lockdown dauert.