Voll war es im Ratssaal, als sich der Ausschuss am Montagabend mit der Mauerseglerstraße befasste. (Carmen Jaspersen)

Lilienthals Ratspolitiker haben die Pläne endgültig begraben, ein etwa vier Hektar großes Gelände an der Mauerseglerstraße in Bauland umzuwandeln. Der Verwaltungsausschuss hob am Dienstag in nicht öffentlicher Sitzung die Beschlüsse für die Planungen des Großprojekts auf, für die dasselbe Gremium im Oktober 2018 den Startschuss gegeben hatte. Bürgermeister Kristian Tangermann bestätigte am Abend das offizielle Aus für das Planverfahren und die Idee des Investors Ingo Damaschke, 96 Reihenhäuser und dazu Sozial- und Seniorenwohnungen zu bauen. Der Beschluss stand im Zeichen der Korruptionsvorwürfe, die am Wochenende laut geworden waren.

Der Verwaltungsausschuss, der neben dem Rat das wichtigste Entscheidungsgremium der Gemeinde ist, vollzog nach, was tags zuvor schon vom Baudienste-Ausschuss empfohlen worden war. Bürgermeister Tangermann hatte zunächst angekündigt, das Thema für Montag komplett von der Tagesordnung zu streichen. Doch dann entschied er sich kurzfristig um und ließ die Mitglieder des Gremiums doch über die Angelegenheit abstimmen – auch um den Eindruck zu vermeiden, die Gemeinde scheue bei dem heiklen Thema eine öffentliche Entscheidungsfindung.

Am Wochenende hatte der Verwaltungschef den Gemeinderat darüber informiert, dass es zu einem Bestechungsversuch eines Ratsmitgliedes gekommen sein soll, wohl mit dem Ziel, Einfluss auf die Entscheidung zum Wohngebiet zu nehmen. Der Bürgermeister zog angesichts des Verdachts die Reißleine, erstattete Anzeige bei der Polizei und schlug der Politik vor, die Planungen zügig einzustampfen.

Den Unmut bei den Politikern und den Verantwortlichen loswerden

Es gehörte zu den Auffälligkeiten des Montagabends, dass zum Zeitpunkt der Abstimmung über die Mauerseglerstraße die meisten Zuhörer den Ratssaal schon wieder verlassen hatten – was auch daran gelegen haben mag, dass viele Erwachsene mit ihren Kindern da waren, die es zu vorgerückter Stunde nach Hause zog. Bis dahin war es richtig voll im Rathaus gewesen. Nach dem Protestzug gegen die ausgemachte „Bauwut“ im Ort wollte die Mehrzahl der 200 Demonstranten den Unmut auch direkt bei den Politikern und den Verantwortlichen im Rathaus loswerden. Dazu nutzten sie die Einwohnerfragestunde gleich zu Beginn der Sitzung.

Die Redebeiträge machten eines noch mal deutlich: Viele Lilienthaler lehnen nicht nur eine Wohnbebauung an der Mauerseglerstraße ab, sondern wollen generell keine weiteren großen Neubaugebiete mehr. Die große Zahl der Neubürger mit ihrer Nachfrage nach Schul- und Kindergartenplätzen und anderen Bedürfnissen mit entsprechenden Folgekosten überforderten die Kommune auch finanziell, so der Tenor. Das Plus an Steuereinnahmen gleiche das nicht aus. Kritisch wird auch der Flächenverbrauch gesehen. Dem Bürgermeister wurde vorgehalten, die Probleme der Bremer auffangen zu wollen, innerhalb der Stadtgrenzen selbst genügend Wohnraum zu schaffen. Lilienthal habe das Soll längst übererfüllt. Der Verwaltungschef verteidigte seinen Ansatz, die Region insgesamt in den Blick zu nehmen. „Wir müssen aufhören, immer nur den eigenen Kirchturm zu sehen“, sagte Tangermann. Nur gemeinsam könne man die Region voranbringen.

Auch die Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit der Mauerseglerstraße spielten am Montag im Ausschuss eine Rolle. Querdenker Ingo Wendelken wurde gefragt, ob er daran beteiligt sei. Der Ratsherr verneinte das und berichtete, dass schon mehrere Bürger auf ihn getippt hätten, weil er in dem Entscheidungsprozess als das „Zünglein an der Waage“ gehandelt wurde. Dem Bürgermeister passte die Befragung einzelner Mandatsträger gar nicht. Tangermann bat um Zurückhaltung und verwies auf die Ermittlungen, deren Ergebnis man abwarten müsse. „Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung für alle“, sagte er. Zu dem vom Reiterverein geäußerten Wunsch nach einer langfristigen Perspektive für den Reiterhof und die Nutzung der Weiden rings um die Mauerseglerstraße schloss der Bürgermeister eine finanzielle Hilfe für eventuelle Grundstückskäufe oder auch Bürgschaften aus. Die Gemeinde dürfe für derartige freiwillige Leistungen keine Kredite aufnehmen, gleiches gelte für Bürgschaften.

Der Baudienste-Ausschuss befasste sich am Montag auch noch mit einem anderen geplanten Wohngebiet. Auch dort gab es am Ende einen Rückzieher, wenn auch nicht endgültig. Es ging um das Baugebiet mit 35 Grundstücken entlang der Moorender Straße in Worphausen. Der Ausschuss war sich am Ende einig, weitere Entscheidungen dazu zu vertagen, bis die neue Lilienthaler Bevölkerungsprognose für 2021 vorliegt.

Die SPD-Fraktion hatte wegen der zu erwartenden Einschulungszahlen Bedenken, das Neubaugebiet durchzuwinken. Ratsfrau Andrea Vogelsang zeigte sich grundsätzlich angetan von den bisher vorliegenden Entwürfen, verwies aber auch darauf, dass zum Sommer voraussichtlich 49 Kinder an der Grundschule Worphausen eingeschult werden und die Kapazitätsgrenze erreicht sei. Die Befürchtung: Die Lage kann sich auf Dauer verschärfen, wenn ein Wohngebiet dazu kommt. Der Bitte, mit weiteren Entscheidungen zu warten, bis neue Zahlen auf dem Tisch liegen, wurde letztlich einstimmig entsprochen. Das Thema soll dann erneut auf die Tagesordnung im Baudienste-Ausschuss kommen.