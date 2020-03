Mit Dutzenden Plakaten zogen die Demonstranten am Montag durch Lilienthal. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Die Gegner einer Bebauung der Weideflächen an der Mauerseglerstraße in Lilienthal lassen nicht locker. Obwohl Bürgermeister Kristian Tangermann am Wochenende erklärt hatte, das Projekt aufgrund eines Korruptionsverdachts nicht weiter verfolgen zu wollen, haben sich am Montagnachmittag rund 200 Menschen versammelt, um in Form eines Protestzuges für den Erhalt der Grünflächen zu demonstrieren. Nach einer abschließenden Kundgebung in der Klosterstraße zogen viele von ihnen in das Rathaus ein, um am Abend die Sitzung des Bauausschusses zu verfolgen.

Wie berichtet, hatte Tangermann bei der Polizei eine Strafanzeige gestellt, nachdem er erfahren hatte, dass ein Ratsmitglied im Zusammenhang mit den Entscheidungen über eine Bebauung bestochen werden sollte. Die Polizei hat den Eingang einer Strafanzeige wegen eines Korruptionsverdachts am Montag gegenüber unserer Redaktion bestätigt. Laut einer Sprecherin wird der Fall in Verden behandelt. Das dort angesiedelte Fachkommissariat Betrugsdelikte werde nun die Ermittlungen aufnehmen. Die Vertreter des Lilienthaler Gemeindeausschusses werden derweil am Dienstag über Tangermanns Antrag entscheiden müssen, die bisherige Bauleitplanung aufzuheben. Eine Bebauung des Areals wäre im Falle ihrer Zustimmung bis auf Weiteres vom Tisch.

Gegnerinnen der Weidenbebauung demonstrieren vor Beginn des Baudienste-Ausschuss. (CARMEN JASPERSEN)

„Häuser kann man nicht lieb haben“

Dieses Szenario gilt als sicher, zumal der Bauausschuss am Montagabend einstimmig die Aufhebung der Aufstellungsbeschlüsse empfohlen hat. Zuvor hatten die Teilnehmer der Demonstration, zu der das Aktionsbündnis gegen die Bebauung der Mauerseglerstraße aufgerufen hatte, ihrem Ärger mit Plakaten, Tröten und Sprechchören am Montag Luft gemacht. Anwohner Achim Ballhausen lenkte die Aufmerksamkeit auf die Ratsleute von CDU und FDP. Sie wären bereit gewesen, für die Bebauung die Hand zu heben, rief Ballhausen den Mitdemonstranten zu. Nach der Wende in dieser Sache erwarte man nun, dass die Ratsvertreter für den Erhalt des Reitervereins einstehen.

Bei der Demo mit dabei waren Menschen aus dem Umfeld des Reitervereins, aus der Diakonischen Behindertenhilfe und der Anwohnerschaft. Unter die Masse mischten sich aber auch Personen, die mit all diesen Institutionen gar nichts zu tun haben. Hilda Müller und Hildegund Kaufmann, die beide in der Dr.-Sasse-Straße wohnen und mit einem Schild „Häuser kann man nicht lieb haben“ auftraten, wollten mit ihrer Teilnahme gegen die Bautätigkeiten in Lilienthal im Allgemeinen protestieren. Es gehe zu viel Natur verloren, Lilienthal sei kein Dorf mehr, sagte Müller. Und Kaufmann ergänzte: „Jetzt muss auch mal Schluss sein, es muss abgebremst werden.“

Die Worphauserin Susanne Witt betonte, vor Jahren mit ihrer Familie aus dem Raum Hannover überhaupt erst nach Lilienthal gekommen zu sein, weil es Angebote wie den Reiterverein gebe. Ihre beiden Töchter nähmen dort Unterricht und seien glücklich mit den Bedingungen. Für sie sei dies mit ein Grund gewesen, sich für den Wohnort Lilienthal zu entscheiden.

Aktiv im Protest: Cornelia Harbers (links), Vorsitzende des Reitervereins, mit Vereinskameradin Daniela Kazmierczak. (CARMEN JASPERSEN)

Harbers: Lösung für alle suchen

Cornelia Harbers, Vorsitzende des Reitervereins, blickte im Rahmen der Kundgebung voraus: „Wir möchten, dass es für alle eine akzeptable Lösung gibt“, sagte sie und schloss dabei neben Behindertenhilfe, Anwohnern und Reiterverein ausdrücklich die Eigentümer der Flächen mit ein. Sie richtete den Wunsch an die Lilienthaler Politiker, „dieses letzte Stückchen Grün“ im Ort zu erhalten und ein Naherholungsgebiet zu schaffen.

Dass die Mitglieder des Reitervereins Lilienthal am Montag erneut zum Protest gegen die Bebauung der Weideflächen auf die Straße gegangen sind, hat bei den Landeigentümern allerdings vor allem Kopfschütteln ausgelöst. „Wir sind sehr irritiert“, sagte deren Rechtsanwalt Jörg Sommer zwei Stunden bevor sich der Zug in Richtung Rathaus in Bewegung setzte. Aus Sicht der Eigentümer – vier Landwirte aus Trupe – haben die Reiter die Realität völlig ausgeblendet.

Der Rechtsanwalt wirft dem Verein vor, mit Unwahrheiten zu agieren. Er verweist auf den Vertrag, der zwischen dem Reiterverein und den Landeigentümern zur Nutzung der Weideflächen geschlossen wurde. „Es ist eine Lüge, zu behaupten, dem Verein werde das Land weggenommen, wenn das Baugebiet beschlossen wird. Das Gegenteil ist der Fall“, sagte Sommer. Alles, was der Verein für seine Existenz benötige, wäre durch die Vereinbarung auf lange Sicht gesichert gewesen. Der Vertrag sei auf die Bedürfnisse des Reitervereins zugeschnitten worden. Vom Vorgehen des Vorstands sei man enttäuscht. In zweieinhalb Jahren habe niemand das Gespräch gesucht, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Sollten die Planungen für das Baugebiet an diesem Dienstag kippen, könnte dies für den Reiterverein Konsequenzen haben. Laut Rechtsanwalt sind die Pachtverträge automatisch hinfällig, wenn es zu keiner Bebauung der vorgesehenen Flächen in der Verlängerung der Mauerseglerstraße kommt. Dies bedeute, dass der Verein das Weideland zurückgeben müsse. „Ich gehe davon aus, dass Ende der Woche keine Pferde mehr auf den Weiden stehen werden, wenn der Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet zurückgenommen wird.“ Am Ende werde es nur Verlierer geben.

Bei der Bauausschusssitzung im Ratssaal war es mal wieder proppevoll. (CARMEN JASPERSEN)

Auf die Frage, ob die Grundstückeigentümer etwas mit den Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit den Baulandplanungen zu tun haben, verweist der Anwalt auf Telefonate, die er am Montag mit den Eigentümern geführt habe. Alle hätten ihm versichert, nichts mit der Sache zu tun zu haben. Insgesamt sind die Landeigentümer laut Rechtsanwalt „traurig darüber“, wie mit den Entwürfen des Investors umgegangen wurde. Durch die Ereignisse der vergangenen Tage würden die Pläne einer sachlichen Bewertung entzogen. „Die Entwürfe hätten es verdient, dass man sich bei der politischen Willensbildung sachlich damit auseinandersetzt“, sagte Sommer.

Am Wochenende haben sich derweil die Querdenker entschieden, das Baugebiet an der Mauerseglerstraße unabhängig von den Korruptionsvorwürfen ablehnen und die Bauleitplanung insgesamt aufheben zu wollen. Bis zuletzt war unklar, wie sich die Querdenker in dieser Frage positionieren würden. Fraktionschef Ingo Wendelken fasste am Montag die Ergebnisse einer Mitgliederversammlung zusammen, bei der Grundsatzbeschlüsse für die weitere Ratsarbeit gefasst wurden. Demnach sagen die Querdenker Ja zu einer fünften Grundschule, bestmöglicher Standort sei ein Grundstück an der Moorhauser Landstraße. Eine Wohnbebauung Feldhausen III und jegliche andere Wohnbebauungsstandorte an der Entlastungsstraße lehnen sie ab. Und in Sachen Mauerseglerstraße wollen die Querdenker den Bürgermeister beauftragen, zur Befriedung Gespräche mit Eigentümern, Investor, Reiterverein, Diakonischer Behindertenhilfe und Nachbarn zu führen.