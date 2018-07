Änne und Wilhelm Cordes machen Schluss: Ab dem 1. August sind sie Gastwirte a.D., ist der Klosterhof Geschichte. (Christian Kosak)

Der Mittwoch ist heilig, das haben sie sich immer geschworen. Der Mittwoch, der gehört der Familie, da bleibt der Klosterhof zu. In 56 Jahren haben Inhaber Änne und Wilhelm Cordes daran nichts geändert. Also wird es auch am kommenden Mittwoch so sein. Am Dienstag, dem letzten Julitag, werden die beiden ihre Gaststätte abends schließen und sie am 1. August geschlossen lassen, so wie es die Tradition will.

Ein normaler Mittwoch wird es trotzdem nicht für Änne und Wilhelm Cordes. Sie werden ihren Klosterhof danach nicht wieder öffnen. Er bleibt geschlossen. Änne und Wilhelm Cordes machen Schluss. Sie gehen in Ruhestand, ab dem 1. August sind sie Gastwirte a.D., ist die Lilienthaler Traditionsgaststätte Klosterhof Geschichte.

Wir sind gesund, sagen sie sich immer wieder, also machen wir weiter. Bis sie vor zehn Jahren entscheiden, das Lokal zu verpachten. Irgendwann, wenn sie den Richtigen gefunden haben. Jetzt, beide sind inzwischen um die 80, haben sie ihn. Ein Österreicher, zuletzt im Bremer Schnoor, wird die Gaststätte übernehmen. Im August wird renoviert: Küche, Tresen, Abstellräume. Im September soll der neue Laden eröffnen, Wiener Schnitzel statt der Frikadellen von Änne Cordes.

Epizentrum des Dorflebens

Der Mittelpunkt des Dorfes, er liegt für eine ganze Weile in der Klosterstraße 12. Wo früher mal tatsächlich ein Klostergebäude stand, fließt ab 1814 Bier. Die Familie Frahme-Cordes lebt da schon rund ein Jahrhundert an dem Ort. Doch Wilhelm Cordes hat andere Pläne, Zimmermann-Lehre, schließlich landet er ab 1962 aber doch hinterm Tresen.

„Wir haben gemacht, was unsere Eltern erwartet haben", sagt er. Als er gemeinsam mit seiner Frau Änne die Gaststätte übernimmt, sind die goldenen Zeiten eigentlich schon vorbei. In den 1920er-Jahren fährt die Kleinbahn Jan Reiners jeden Sonntag etwa Tausend Bremer nach Lilienthal, das Dorf wird zu einem Lieblingsausflugsziel der Städter.

Die Gastronomie im Ort boomt, der Klosterhof brummt. 40 Jahre später hat sich die Sache mit dem Tourismus für Lilienthal erledigt, Worpswede finden die Bremer nun spannender. Änne und Wilhelm Cordes kommen trotzdem klar. Die Anfangzwanziger starten ohne Rücklagen, jung und naiv. „Wir waren blauäugig, und haben einfach gemacht.“

Anfangs bezahlen sie ihre Ware erst, nachdem das Geld dank der Gäste wieder drin ist. Es läuft, schon bald ist der Klosterhof zu klein. 25 Quadratmeter, ein Tresen, drei Tische, das reicht nun nicht mehr. Also bauen Cordes an, immer wieder. Weil es den Vereinen an Räumen fehlt, treffen sie sich im Klosterhof, die Tischtennis-Spieler, die Motorsportler, die Feuerwehr, der Gesangsverein.

Auch im Rathaus nebenan ist wenig Platz. Spätestens nach den Sitzungen landen die Ratsherren im Klosterhof. Das Lokal wird zum Epizentrum des Dorflebens, Künstler wie Geigen-Fidi oder Heinz Lemmermann sind Stammgäste. Manchmal sitzt Lemmermann den ganzen Tag hinten in der Ecke des Lokals und beobachtet die Lilienthaler Originale, hört ihren Die-mit-dem-Gesprächen zu.

Zu ihrem 25. Jubiläum als Inhaber schreibt Lemmermann Änne und Wilhelm Cordes ein Lied: die Klosterhof-Kantate. Ein Stück, das nacherzählt, wie so eine Woche im Klosterhof verläuft und dabei keine der alkoholischen Zutaten ausspart. Dabei, sagt Änne Cordes, liegt da ein grundsätzliches Missverständnis vor. „Die Leute gehen nicht in die Gastwirtschaft, um zu trinken. Sie suchen Geselligkeit und wollen ihre Sorgen loswerden.“

"Das ist der Lauf der Zeit

Oft machen sie das bei Wilhelm Cordes, hinter der Theke wird er zum Therapeut in Teilzeit. Er hört zu, mal schweigt er, mal fragt er nach, wenn die Gäste ihm von ihren Problemen erzählen. Meist geht es ums Finanzielle oder die Familie. Cordes bleibt immer nüchtern, nie trinkt er mit. Wenn ihm Gäste einen Kurzen ausgeben wollen, isst er stattdessen ein Eis am Stiel.

Es passiert schleichend, aber nach und nach brummt der Klosterhof nicht mehr rund um die Uhr. Die Vereine haben jetzt ihre eigenen Räume, auch die Ratsherren haben einen neuen Saal. Die Bierstube ist wie ein Brennglas auf den Ort, in dem sie steht: Als die Cordes beginnen, 1962, da ist Lilienthal noch ein Dorf, jeder kennt jeden, und am Ende des Tages kippt man gemeinsam einen Korn im Klosterhof. Ein halbes Jahrhundert später ist Lilienthal eine Stadt, fast fünfmal so viele Menschen, längst nicht mehr jeder kennt jeden, und nur noch ein kleiner Kreis trifft sich im Klosterhof.

„Das ist der Lauf der Zeit“, sagt Wilhelm Cordes. Er hat den Wandel der Dinge akzeptiert. Die Cordes werden älter, mit ihnen ihre Gäste. „Der Klosterhof ist unser Leben“, sagt Änne Cordes. Trotzdem lernen die beiden, loszulassen. Es wird ein Abschied auf Raten. Seit zwei Jahren schon öffnet der Klosterhof erst um 16 Uhr statt um 9 Uhr. „Wir haben das nervlich nicht mehr auf die Reihe gekriegt.“

56 Jahre lang ist der Mittwoch ihre rettende Insel. Ein Tag in der Woche, an dem sie üben können, wie das ist: ein Leben außerhalb des Lokals, mit Hobbys und freier Zeit. Ob sie im September zurückkehren in den neuen Laden, auf die andere Seite des Tresens, als Gäste, das wissen Cordes noch nicht. Zeit hätten sie. Nicht mehr nur mittwochs.