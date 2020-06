Im Lilienthaler Hallenbad ist Schrubben angesagt, damit pünktlich zum 22. Juni der Betrieb wieder losgehen kann. (CARMEN JASPERSEN)

Seit Montag dürfen Hallenbäder in Niedersachsen wieder öffnen und auch in Lilienthal soll es demnächst wieder losgehen. Ab 22. Juni werden im Schoofmoor die Becken für den Schwimmbetrieb freigegeben, wenn auch nicht in vollem Umfang. Die Öffnungszeiten werden im Vergleich zum Vor-Corona-Zustand reduziert sein und kleiner ausfallen wird auch der Kreis der Nutzer. Kurse und Vereinsschwimmen wird es bis auf Weiteres nicht geben. Das kündigte Rüdiger Reinicke an, der als Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Lilienthal GmbH für den Schwimmbadbetrieb verantwortlich ist.

Montags bis freitags soll das Lilienthaler Hallenbad von 6.30 Uhr bis 11 Uhr öffnen und außer dienstags zusätzlich von 15 bis 20 Uhr. Das morgendliche Schwimmen für die Öffentlichkeit ist möglich, weil die Schulen erst langsam wieder ihren Betrieb hochfahren und Schwimmunterricht aktuell nicht stattfindet. Wegen der Corona-Hygienevorschriften muss ein höherer Personalaufwand getrieben werden, und weil die Zahl der Mitarbeiter begrenzt ist, kann das Hallenbad nicht vom Start weg gleich wieder das volle Programm anbieten. Rüdiger Reinicke geht davon aus, dass der Kursbetrieb nach dem Ende der Sommerferien wieder beginnen kann. Alles sei abhängig davon, wie sich die rechtliche Lage und das Infektionsgeschehen entwickele, sagt er.

Eine Stunde pro Person

Neu ist auch, dass es eine Zeitbeschränkung für die Nutzung des Hallenbades geben wird und auch die Zahl derer, die sich gleichzeitig dort aufhalten dürfen, begrenzt ist. Ab dem 22. Juni darf der Schwimmbadbesuch maximal eine Stunde pro Person dauern, bis zu 24 Gäste dürfen sich zur selben Zeit drinnen befinden. Damit an der Kasse niemand abgewiesen werden muss, weil das Bad voll ist, läuft alles nur über eine Anmeldung. Ein Zeitfenster kann unter 04298/ 311 55 reserviert werden. Wer möchte, kann sich aber auch persönlich an der Kasse, die zu den Öffnungszeiten durchgängig besetzt ist, seinen Termin sichern. Für den Wiedereröffnungstag am Montag ist eine Reserverierung am Freitag davor, also am 19. Juni, möglich, und zwar zwischen 10 und 12 Uhr sowie von 14 bis 15 Uhr.

Besondere Hygieneregeln gelten laut Rüdiger Reinicke auch für die Umkleiden und Duschen. Jeder Gast erhält an der Kasse einen Schlüssel für seinen Schrank, so soll gewährleistet sein, dass die Badangestellten immer den Überblick behalten, wie viele Gäste sich gerade im Hallenbad aufhalten. In der Sammelunkleide gilt natürlich die Abstandsregel – nur jeder zweite Spind kann genutzt werden, um dort die Kleidung und Handtücher zu verstauen. Den Gästen wird jeweils auch ein Zettel in die Hand gedrückt, auf dem die Hygienregeln aufgelistet sind. Dazu gehört unter anderem, dass auf dem Weg bis zur Umkleide ein Mundschutz getragen werden muss.

Rüdiger Reinicke weist darauf hin, dass auch die Schwimmer wie überall einen gebührenden Abstand zueinander halten müssen. „Auch beim Schnacken müssen die 1,50 Meter eingehalten werden“, sagt er. Dass sich das Coronavirus über das Wasser übertragen könnte, schließt Reinicke aus. Das Wasser sei gechlort, Viren hätten da keine Chance. „Die Problematik liegt dort, wo Menschen miteinander sprechen, singen oder sich anspucken“, sagt der Wirtschaftsbetriebe-Chef. Die Schränke sollen nach jeder Benutzung desinfiziert werden, die Reinigungskräfte sind während der Öffnungszeiten die ganze Zeit im Einsatz, um alles sauber zu halten.

Babyschwimmen im Mini-Becken fällt aus, befüllt sind nur das Hauptbecken und das Lehrbecken nebenan. Abgeschaltet bleiben aus Sicherheitsgründen auch die Massagedüsen und der Wasserfall. Ansonsten soll der Betrieb so normal wie möglich laufen, verspricht Rüdiger Reinicke. Das Team sei nach der langen Schließung hochmotiviert, wieder loslegen zu können. Die letzten Wochen und Monaten hatten die Mitarbeiter genutzt, um klar Schiff zu machen und eigentlich für die Sommerferien vorgesehene Instandhaltungsarbeiten vorzuziehen. Auch Fachfirmen zogen mit, um alles wieder auf Vordermann zu bringen. Zuletzt ist das große Becken in Eigenregie verfugt worden, am Freitag war noch einmal Großreinemachen angesagt. Nächste Woche werden die Becken wieder mit Wasser befüllt, das Gesundheitsamt kommt zur Abnahme vorbei und wird dann auch das Hygienekonzept noch einmal checken.