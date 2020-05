Julian Rathsmann, Azubi zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, schrubbt im Lilienthaler Hallenbad den Boden. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Seit Mitte März darf im Lilienthaler Hallenbad kein Schwimmer mehr ins Wasser gehen. „Bis auf Weiteres geschlossen“, heißt es auch dort seit Beginn der Corona-Krise. Gearbeitet wird dennoch: Nach Zwangsurlaub und Überstundenabbau sind die Mitarbeiter des Hallenbad-Teams und auch Handwerker dabei, nötige Reparaturen vorzunehmen und alles auf Vordermann zu bringen. Die sonst dafür vorgesehene Schließung der Sportstätte in den Sommerferien kann so in diesem Jahr entfallen. Nichts wäre ärgerlicher, als wenn die Wiedereröffnung erlaubt wird und dann der Betrieb für die Auffrischung erneut für mindestens zwei Wochen unterbrochen werden müsste.

Noch ist alles graue Theorie: Denn wann genau die Schwimmbäder wieder freigegeben werden, weiß im Moment kein Mensch. Die Botschaft, die derzeit bei Rüdiger Reinicke von den Wirtschaftsbetrieben Lilienthal (WBL) ankommt, deutet eher darauf hin, dass sich die Schließung noch hinziehen dürfte. Immerhin: Am Montag hat Niedersachsens Landesregierung ein Phasen-Konzept für die Tourismuswirtschaft, Hotellerie und Gastronomie vorgestellt. So sollen die Auflagen in diesen gebeutelten Branchen in den kommenden Wochen maßvoll zurückgenommen werden. Hallenschwimmbäder stehen auf der Prioritätenliste für die Lockerungen eher hinten. Sie werden wohl frühestens im Juni wieder öffnen.

Pumpen laufen weiter

Jeder Tag, an dem das Lilienthaler Hallenbad im Schoofmoor geschlossen bleibt, ist ein Tag ohne Einnahmen bei gleichzeitig weiter laufenden Kosten. So ein Schwimmbadbetrieb lässt sich nicht komplett herunterfahren, verdeutlicht WBL-Geschäftsführer Reinicke, der auch für das Hallenbad verantwortlich ist. Die Pumpen, mit denen das Wasser umgewälzt wird, müssen weiter laufen und auch die Lüftung bleibt in Betrieb. „Sonst hätten wir innerhalb kürzester Zeit eine Tropfsteinhöhle“, sagt Reinicke.

Das alles kostet. Auf der anderen Seite kommt nichts rein. Kein Wassergymnastik-Kurs kann stattfinden, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) darf die gebuchten Trainungs- und Schwimmkurs-Zeiten nicht nutzen und auch der allgemeine Badebetrieb ruht. Der Schwimmunterricht der Schulen entfällt ohnehin und selbst wenn nach den Sommerferien die Schulen weiter schrittweise öffnen sollten, wird wohl auch die Hallenbad-Nutzung vorerst weiter flach fallen. Vor September, so schätzt Reinicke, werde sich da wohl nichts tun.

Man muss kein Prophet sein, um voraussagen zu können, dass das Defizit für das Hallenbad im Jahr 2020 deutlich steigen dürfte. Denn schon im Normalfall ist der Betrieb trotz zahlender 120 000 Gäste wie eigentlich überall ein Zuschussgeschäft. Auf rund eine halbe Million Euro, je nach Unterhaltungsaufwand etwas mehr oder weniger, beläuft sich in der Regel das jährliche Defizit in Lilienthal. Aufgefangen wird dies durch die Überschüsse, die durch die Beteiligung der WBL an den Osterholzer Stadtwerken wieder in die Kasse kommen.

Aktuell geht es den Verantwortlichen darum, für den Tag X gerüstet zu sein, an dem der Badbetrieb wieder hochgefahren werden kann. „Wir tun alles, um uns auf den Start vorzubereiten, um dann so schnell wie möglich zum Normalbetrieb zurückkehren“, sagt Rüdiger Reinicke. Dazu gehört eben auch, dass alle fälligen Wartungs- und Reparaturbeiten erledigt werden. Der Fliesenleger hat seinen Job bereits erledigt und den Bodenbelag im Bereich des Eingangs zum Lehrschwimmbecken erneuert. Diese Woche ist das große Becken dran: Nachdem das Wasser vom Gesundheitsamt getestet wurde, soll es komplett abgelassen werden und draußen versickern. Die Chlor-Dosis wird vorher zurückgefahren. Danach sollen die eigens angefertigten neuen Ansauggitter aus Edelstahl eingesetzt werden, anschließend beginnt das große Schrubben: Das Becken wird grundlegend gereinigt, so wie es einmal jährlich immer ansteht. Auch alle Umkleideschränke werden gecheckt und Schlösser, wo nötig, ausgetauscht. In vier Wochen soll alles fertig sein.

Jahreskarten gelten länger

Gedanken haben sich die Verantwortlichen des Hallenbad-Teams auch schon darüber gemacht, wie der Betrieb fortgeführt werden könnte, sobald die Politik grünes Licht gibt. Laut WBL-Geschäftsführer gibt es einen Pandemie-Plan, der etliche Sicherheitsvorkehrungen vorsieht. Wenn die Schulen das Bad bis in den September hinein nicht nutzen, könnten die Öffnungszeiten anders genutzt werden. Zugleich geht es darum, den Zugang zum Bad zu limitieren, zu dicht dürfen sich die Schwimmer im Becken und in den Dusch- und Umkleideräumen nicht kommen. Laut Rüdiger Reinicke ist angedacht, für die Nutzung des Bades ein Zeitlimit einzuführen, so dass ein Gast eventuell maximal eine Stunde im Bad bleiben darf. Bisher gibt es solche Beschränkungen nicht. Durch die Begrenzung der Kapazitäten soll gewährleistet werden, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Details dazu sollen in der nächsten Woche geklärt werden.

Die Inhaber von Jahreskarten haben die WBL nach eigenen Angaben bereits angeschrieben: Die Tickets bleiben bis ins nächste Jahr gültig, verlängert um die Zeit, in denen das Bad in diesem Jahr wegen der Corona-Krise geschlossen bleibt. Eine anteilige Rückzahlung der Jahresgebühr von 390 Euro ist nicht vorgesehen.