Techniker haben das kaputte Kabel geflickt.

Die Störung im Vodafone-Kabelnetz ist behoben. Kabelkunden im Raum Lilienthal sollten nun wieder vollumfänglichen Zugriff auf ihre Dienste haben. Das hat das Unternehmen mitgeteilt.

Am Montagabend war bei Bauarbeiten ein Glasfaserkabel beschädigt worden. 3200 Haushalte in Lilienthal und Ottersberg waren daraufhin ohne Verbindung. Die Reparatur gestaltete sich aufwendig, am frühen Dienstagnachmittag sollte der Schaden dann aber behoben sein.