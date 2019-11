Der Lilienthaler Arzt Franz Sperlich gibt in seinem neuen Gesundheitsratgeber Tipps zur Stressbewältigung. (Christian Kosak)

Lililienthal. Er ist Hirnforscher, Buchautor und Privatarzt. Jetzt hat der Lilienthaler Mediziner Franz Sperlich zusammen mit einer Kollegin aus Süddeutschland seinen inzwischen zweiten Gesundheitsratgeber herausgegeben. Darin erhebt er den Parasympathikus zum Prinzip. Denn wenn es dem vegetativen Nervensystem gut gehe, dann gehe es auch dem Menschen gut, meint der 47-Jährige. Er muss es wissen, denn der Experte für angewandte Neurowissenschaften berät offenbar sehr erfolgreich Ärzte und Führungskräfte.

Wer zu Franz Sperlich will, den führt der Weg in die Lilienthaler Gesundheitsvilla an der Falkenberger Landstraße: weißer Putz, braune Holzfenster, Jugendstil. Hier hat schon Sperlichs Vater praktiziert, hierher ist der Mediziner nach einem Forschungsaufenthalt in den Vereinigten Staaten zurückgekehrt, um zunächst die Praxis seines Vaters zu übernehmen. Nach sieben Jahren als Landarzt aber wurde die Stimme des Wissenschaftlers in ihm lauter. „Ich habe mich gefragt, was ich wirklich will“, sagt Sperlich. Und weil er die Schulmedizin für einen „Reparaturbetrieb“ hält, zog es ihn in die Prävention: Vorbeugen statt Heilen.

Lässig setzt sich der Arzt in seinen Sessel. Zur Blue-Jeans trägt er ein weißes Hemd. Hinter der schwarzen Brille blicken wache Augen hervor. Das leicht ergraute Haar hat er zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden. Dann erzählt er von der Kraft des positiven Denkens anhand eines Beispiels: „Wer sich für unmusikalisch hält, wird nie Klavier spielen. Wer es versucht, wird überrascht sein, was geht.“ Sperlich ist ein Motivator. Seine Vorträge sind ausgebucht, weil er Menschen offenbar mitreißen kann. Ganze Kinosäle kann er füllen.

Die Gesundheitsvilla in Lilienthal ist denn auch schon lange kein Ort der Krankheit mehr. „Es ist gut, dass es ein Krankenhaus gibt. Es braucht aber genauso ein Haus für die Gesundheit“, sagt Sperlich. Dass es gleich eine Gesundheitsvilla geworden ist, sei lediglich dem Umstand zu verdanken, dass sein Vater sich ausgerechnet hier angesiedelt habe. In der Gesundheitsvilla warten keine Patienten. Hierher kommt, wer es sich leisten kann. 60 Prozent Selbstzahler, die vorsorgen wollen, Manager und andere Leistungsträger einer rastlosen Arbeitswelt, die dem Stress die Stirn bieten.

Wer einen Rat von Sperlich möchte, der muss nicht unbedingt in seine Praxis kommen. In seinem neuen Ratgeber hat der Mediziner anschaulich beschrieben, „wie wir mit nur wenigen Atemzügen unseren inneren Arzt fit machen“. Klingt nach Yoga oder nach progressiver Muskelentspannung und ist es irgendwie auch. Dabei hat Sperlich sich nicht auf eine Methode versteift, sondern vielmehr eine Vielzahl von Entspannungsmöglichkeiten in den Alltag integriert. Wer lästige Arbeiten im Haushalt mit seiner Lieblingsmusik versüßt, bekommt eine Idee davon, was der Doktor „das musikalische Haushalts-Workout“ nennt.

„Die Digitalisierung nimmt uns die Pausen“, sagt Sperlich. „Wir sollten diese nicht mit Social Media füllen, sondern uns auf unsere Atmung konzentrieren.“ Das sei auch ein probates Mittel gegen „E-Mail-Abnoe“, erklärt der Experte. Tatsächlich gibt es inzwischen Menschen, die Schnappatmung bekommen, sobald sie ihr Mailfach öffnen. In seinem aktuellen Buch gibt Sperlich entsprechende Tipps, den Körper „herunterzufahren“. Die Psychohygiene hatte er bereits in seinem ersten Buch thematisiert. In seinem dritten Buch wird es um das „Bore-Out“ gehen, wenn Menschen nichts mehr haben, wofür sie brennen.

„Der Mensch braucht Ziele, vielleicht auch Visionen, aber niemand muss einen Marathon laufen. Es reicht, sich jeden Tag an der frischen Luft zu bewegen“, sagt Sperlich. Der verheiratete Vater von zwei kleinen Kindern rät denn auch jungen Eltern, sich nicht zu überfordern. „Verbringen Sie Zeit mit Ihren Kindern und schreiben Sie nachts keine E-Mails“, rät der Coach, „vor allem aber beginnen Sie in längeren Zeitabschnitten zu denken. Das Leben braucht Zeit.“ Wer weniger Nachrichten über WhatsApp schreibe und mehr persönlich kommuniziere, lebe gesünder, ist Sperlich überzeugt.

Was das alles mit dem Parasympathikus zu tun hat, verrät der Mediziner in seinem neuen Buch über alternative Heilmethoden. Darin gibt Franz Sperlich Tipps, wie sich die beiden Gegenspieler des vegetativen Nervensystems, der Sympathikus und der Parasympathikus, durch einfache mentale und körperliche Übungen wieder in die Balance bringen lassen. Der 176 Seiten lange Gesundheitsratgeber, den Sperlich zusammen mit Ursula Eder herausgegeben hat, ist bei Gräfe und Unzer erschienen und kostet 19,99 Euro.