Das Landgericht in Verden hat einen Mann aus Lilienthal zu einer Haftstrafe verurteilt. (Peter Steffen/dpa)

Lilienthal/Verden. Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit besonders schwerem Raub sowie versuchter schwerer räuberischer Erpressung ist ein 40-Jähriger aus Lilienthal am Dienstag vom Landgericht Verden zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die 3. große Strafkammer ging zwar jeweils von minderschweren Fällen aus, was mögliche höhere Einzelstrafen verhinderte, sah sich aber außerstande, eine Gesamtstrafe im bewährungsfähigen Bereich zu verhängen: „Das wäre ein zu weiter Schritt gewesen.“

Mit dem Schuldspruch und dem Strafmaß folgte die Kammer dem Antrag des Vertreters der Staatsanwaltschaft und berief sich wie diese auf das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen. Danach befand sich der mehrfach suchtmittelabhängige und einschlägig vorbestrafte Angeklagte im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit, als er am späten Abend des 6. Oktober 2018 erneut straffällig wurde – nur zwei Tage, nachdem er in einer Bremer Klinik mal wieder eine Entgiftung abgebrochen hatte. Schon seit dem Morgen hatte er Alkohol und Medikamente konsumiert und war gerade per Straßenbahn aus der Hansestadt zurückgekehrt, wo er sich offenbar Drogennachschub beschafft hatte.

Warum er eine geladene Schreckschusspistole bei sich trug, ließ sich nicht hinlänglich klären. Die Waffe will der Angeklagte später „entsorgt“ haben, indem er sie in die Wörpe warf. Sie soll ansonsten lediglich der Silvesterknallerei gedient haben. Der Anblick eines kleinen Tischfeuerwerks, das auf einem Geburtstagspräsent prangte, hat den Mann vermutlich in Rage gebracht, als er gegen 22.30 Uhr an der Ecke Zinckestraße/Hauptstraße auf vier Jugendliche traf, die auf dem Weg zu einer häuslichen Fete waren.

Der Angeklagte, der sich mittlerweile mit einem Damenfahrrad mobil gemacht hatte, forderte die Gruppe auf, Geld und Handys herauszugeben. Die Waffe kam nicht zum Vorschein. Auf ein verabredetes Zeichen flüchteten die Jugendlichen vor dem am Kopf und einer Hand blutenden Mann. Sie hätten die Sache auf sich beruhen lassen, hieß es in Zeugenaussagen vor Gericht, wenn sie nicht im Verlaufe des Abends noch von dem zweiten, wesentlich drastischeren Auftritt des Angeklagten erfahren hätten.

Keine zehn Minuten später und nur wenige hundert Meter entfernt stieß der gebürtige Berliner in der Bahnhofstraße auf ein weiteres Quartett. Die 16- und 17-Jährigen dürften den Angeklagten zunächst verbal etwas provoziert haben, wie die Beweisaufnahme ergab. Was dann geschah, hätten sie jedoch als „sehr bedrohliche Gesamtsituation empfunden“, fasste der Vorsitzende Richter zusammen. Der Mann forderte „Gras“ und Geld, „fuchtelte mit der Waffe herum“ und schoss einmal in den Boden. Dass er auch auf einzelne Personen zielte, habe sich nicht feststellen lassen, hieß es. In „seinem Revier“, wie er sagte, wurden dem Angeklagten in Scheinen und Münzen rund 30 Euro ausgehändigt. Die „schockierten, ängstlichen“ Jugendlichen verständigten die Polizei, der Räuber konnte vorerst entkommen.

Das Gericht hielt ihm sein „vollumfängliches“ Geständnis zu Gute. Soweit es sein Erinnerungsvermögen zuließ, hatte der Mann die Taten eingeräumt und auch zusätzliche Vorhalte, die sich aus Zeugenaussagen ergaben, nicht bestritten. Günstig wirkte sich letztlich auch aus, dass das Geschehen für die insgesamt acht Betroffenen ohne nennenswerte Folgen blieb und die Beute nur gering ausfiel. Auf der anderen Seite fiel erschwerend ins Gewicht, dass der zweifache Vater reichlich vorbestraft ist: Allein sieben Bewährungsstrafen wurden widerrufen, weil er wieder eine Straftat verübt hatte.

Alle dürften ihren Ursprung in der massiven Betäubungsmittelabhängigkeit haben. Wenn er sich jetzt reell bemühe, dagegen anzukämpfen, könnte nach sechs Monaten Gefängnis eine Therapie in Betracht kommen, so der Richter. „Wir würden das befürworten. Nutzen Sie das halbe Jahr!“