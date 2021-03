Eine Spende an die Gemeinde Lilienthal sorgt für heftige Diskussionen innerhalb des Gemeinderates. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Die 10.000-Euro-Spende der Heinz-Wieker-Stiftung an die Gemeinde beschäftigt auch weiterhin die Lilienthaler Ratsfraktionen. SPD, Grüne und Linke wollen die von den Querdenkern geäußerte Kritik an ihrem Nein zur Annahme der Zuwendung nicht unkommentiert lassen. „Wir haben weder der Lilienthaler Gemeindeverwaltung noch der Vergabestelle des Landkreises oder dem Landkreis Fehlverhalten vorgeworfen und verwahren uns ausdrücklich gegen eine solche oder auch ähnlich lautende Darstellung“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die drei Fraktionen hatten sich mit der Arbeit der Stiftung und der von Heinz Wieker gegründeten Unternehmensgruppe beschäftigt. Dabei war ihnen aufgefallen, dass die von Wieker gegründete Firma von der Gemeinde mit Reinigungsarbeiten in den Lilienthaler Sporthallen beauftragt worden war und dies in zeitlicher Nähe zur Spende geschah. SPD, Grüne und Linke wollten sicher gehen, dass es zwischen der Stiftung und der Firma keinen Zusammenhang gibt.

Die Fraktionen verweisen unter anderem auf einen Presseartikel, der sich mit dem Umzug der Firma von Dötlingen nach Delmenhorst befasst. Aus Ärger über den Beschluss des dortigen Gemeinderates für ein neues Gewerbegebiet hatte die Firma ihren Sitz nach Delmenhorst verlegt. Der Geschäftsführer hatte laut Bericht zugleich angekündigt, dass auch die Spenden der Wieker-Stiftung an Vereine und Institutionen in Dötlingen wegfallen würden. Für SPD, Grüne und Linke ist dies ein Beleg dafür, dass die Geschäftsführung direkten Einfluss darauf hat, wohin die Spenden der Stiftung fließen. Dass zwischen der Stiftung und der Firma RDG ein „Näheverhältnis“ besteht, hatte Lilienthals Gemeindeverwaltung selbst bestätigt. Auch dass die Stiftung Eigentümerin des RDG-Firmensitzes und damit Vermieterin der RDG ist, bestätigte die Verwaltung.

Diese Punkte brachten die drei Fraktionen dazu, die Annahme der Spende zu verweigern. „Wir haben zu keinem Zeitpunkt ein unrechtmäßiges Verhalten von welcher Seite auch immer behauptet“, sagt Erika Simon auch im Namen der beiden anderen Fraktionsvorsitzenden Oliver Blau und Andreas Strassemeier. Das „Nein“ sei als Reaktion auf die Informationen zu verstehen, die man aus dem Rathaus erhalten habe. Sie hätten nicht gereicht, die Zweifel auszuräumen. Seit Längerem kritisieren SPD, Grüne und Linke die Informationspolitik der Verwaltungsspitze.