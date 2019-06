Jeden Freitag demonstrieren Schülerinnen und Schüler in Bremen für mehr Klimaschutz. (Frank Thomas Koch)

Sabine Alpers aus Grasberg versteht die Welt nicht mehr. Sie hatte ihren beiden Töchtern, die das Lilienthaler Gymnasium besuchen, eine Entschuldigung geschrieben, damit diese an der Klimaschutzdemonstration in Bremen teilnehmen können. Die Schule lehnte die Freistellung vom Unterricht unter Berufung auf die niedersächsische Landesschulbehörde ab. Eines der Mädchen sei dann doch lieber zur Schule gegangen, weil es befürchtete, eine Sechs zu kassieren. Das andere habe sich der Fridays-For-Future-Bewegung angeschlossen und sei daraufhin als „Schulschwänzerin“ beschimpft worden.

„Auf der einen Seite hat die Schule erst kürzlich einen Preis für ihr Klimaschutzprojekt erhalten. Auf der anderen Seite wird den Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an einer Demonstration für den Klimaschutz verweigert. Das Klimaschutzprojekt dient offenbar nur der Imagepflege“, ärgert sich die Mutter. Als Mitglied der Grünen und Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Grasberger Gemeinderat begrüßt Sabine Alpers das Engagement ihrer Töchter: „Wenn die Kinder nicht zur Schulzeit demonstrieren würden, nähme doch niemand Notiz davon.“

Offenbar beteiligen sich nur wenige Gymnasiasten aus Lilienthal an den Freitagsdemonstrationen, weil sie anders als die Gesamtschüler aus Lilienthal Sanktionen befürchten. Auch wenn Schulleiter Denis Ugurcu betont, dass das Ganze mit „Fingerspitzengefühl“ behandelt werde und niemand mehr als einen unentschuldigten Fehltag befürchten müsse, bekommen Schüler wie die Töchter von Sabine Alpers die Konsequenzen zu spüren. „Klassenarbeiten werden absichtlich auf den Freitag gelegt“, erzählt die Grasbergerin. Wer fehle, bekomme eine Sechs. Der Schulleiter dementiert diese Darstellung: „Wenn ein Schüler schwänzt, bekommt er die Chance nachzuschreiben.“

Eltern berichten, dass ihre Kinder am Gymnasium wegen ihres Engagements für den Klimaschutz gemobbt werden. Schülerinnen und Schüler, die dem Unterricht fernblieben, um zu demonstrieren, würden von Mitschülern als „Verräter“ bezeichnet. Vor allem in den sozialen Medien werde sehr viel Druck aufgebaut. Sabine Alpers will das politische Engagement ihrer Töchter dennoch weiter unterstützen. „Sie dürfen noch nicht wählen gehen, aber sie können für die Zukunft des Planeten auf die Straße gehen.“

„Die Rechtslage ist eindeutig“, sagt Schulleiter Ugurcu und beruft sich auf ein Schreiben der Landesschulbehörde, das er den Eltern weitergeleitet hat. Darin heißt es: „Grundsätzlich rechtfertigt die Teilnahme an Demonstrationen nicht das Fernbleiben vom Unterricht.“ Die Entscheidung über eine Beurlaubung liege im Ermessen der Schulleitung. Die Landesschulbehörde weist in dem Schreiben auch darauf hin, dass schriftliche Arbeiten und mündliche Lernkontrollen an einem unentschuldigten Fehltag mit „ungenügend“ bewertet werden können.

Tatsächlich hat das niedersächsische Kultusministerium den Schulen freigestellt, wie sie mit der Situation umgehen. „Wir wollen kritische Schülerinnen und Schüler, die sich mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigen“, betont Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Die meisten Klima-Demos fänden allerdings am Vormittag während der Schulzeit statt. Die Landesregierung könne und wolle nicht zum Schwänzen aufrufen. Die Entscheidung, was mit fehlenden Schülern passiert, gebe sie daher an die Schulen vor Ort weiter.

Lilienthal zeigt, wie unterschiedlich Schulen auf die Fridays-for-future-Bewegung reagieren. In der Folge nehmen deutlich mehr Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule als Gymnasiasten aus Lilienthal an den Demonstrationen in Bremen teil. Sabine Alpers will ihre Kinder unabhängig davon weiter ermutigen, sich für den Klimaschutz zu engagieren. So seien ihre Töchter bereits Mitglied in der grünen Jugend und bei Greenpeace-Kids. „Ich hoffe, dass wir die Jugend hören, bevor es zu spät ist“, erinnert die Grünenpolitikerin an Zeiten, als friedensbewegte Studenten nicht länger friedlich demonstrierten.

Denis Ugurcu betont, dass er das politische Engagement der Jugendlichen als Politiklehrer begrüßt, das Schwänzen als Schulleiter aber ablehnt: „Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust.“ Er unterstreicht, dass er jeden Einzelfall prüfe und Eltern das Recht hätten, Widerspruch einzulegen. Seinen Angaben zufolge haben bislang kaum mehr als 30 Schüler einen Antrag auf Befreiung vom Unterricht gestellt, um an den Freitagsdemonstrationen teilzunehmen. Das ist für ein Gymnasium mit 1200 Schülerinnen und Schülern vergleichsweise wenig.