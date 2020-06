Da wächst doch was: Grundschülerin Lisa schaut sich die wachsenden Blüten am Kürbis an. Bis zur Ernte der Früchte vergehen aber noch ein paar Monate. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Wer auf dem Gelände der Diakonischen Behindertenhilfe Lilienthal (DBH) spazieren geht, sieht neben der Martinskirche einen Naturzaun. Man denkt zunächst an eine wunderschöne Wildblumenwiese. Doch dazwischen luken mit Namen beschriftete Tontöpfe auf Stöcken hervor. Auf einem Schild steht, dass hier Kürbisse der 3. Klassen der Schroeterschule wachsen. Beim genaueren Hinschauen sind die kleinen Kürbispflanzen zu erkennen.

In den vergangenen drei Jahren wurden auf dieser Fläche Kartoffeln angebaut. Doch wenn Jahr für Jahr dieselbe Frucht auf derselben Fläche wächst, können sich leicht Krankheiten wie etwa die Krautfäule verbreiten. Dagegen hilft der Anbau wechselnder Fruchtarten. Hier hat man sich für Kürbisse entschieden. Die dritten Klassen der Schroeterschule bauen im Rahmen des Projekts „Transparenz schaffen – von der Ladentheke zum Erzeuger“ in Kooperation mit der Biologischen Station Osterholz (Bios) Hokkaidokürbisse an. Diese Sorte wurde gewählt, da sie sich leicht zubereiten lässt. Die Früchte brauchen nicht geschält zu werden, die Schale ist essbar.

Lisa und die Zwillinge Malte und Thore wissen noch nicht so recht, ob ihnen Kürbisbrot oder Kürbissuppe schmecken werden. Das Aufziehen der Pflanzen hat allen dreien Spaß gemacht. Sie suchen nach den Töpfen mit ihren Namen und freuen sich, als sie „ihre“ Pflanzen gefunden haben.

Anzucht zu Hause

Üblicherweise kommen die Mitarbeiter der Bios während eines solchen gemeinsamen Projektes mehrfach zu den Kindern in die Klassen. Dazu gibt es weitere Termine, an denen gemeinsam gepflanzt und gepflegt wird. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu einer neuen Planung: Infomaterial, Arbeitsblätter und Bastelanleitungen ließ man den Kindern zukommen, damit sie sich zu Hause damit befassen können. Dazu erhielten alle jeweils zwei Kürbissamen. Diese wurden zu Hause vorgezogen. Nach Pfingsten haben die Projektbetreuer die jungen Pflanzen abgeholt und eingepflanzt. Da die Fläche zu klein für die insgesamt 64 Kürbispflanzen ist, wurden Gruppen von zwei bis drei Kindern gebildet und die kräftigsten Pflanzen ausgesucht. Die übrigen wanderten in den eigenen Garten oder wurden verschenkt. Ende September oder Anfang Oktober sind die Kürbisse erntereif. Nicht nur die Kinder hoffen, dass dann gemeinsam geerntet, gekocht und gegessen werden kann.

Zum Besichtigungstermin auf der Kürbisplantage hat Corinna Ahrensfeld von der Bios einige Töpfe mit Kürbispflanzen mitgebracht. Nicht alle Pflanzen der Kinder haben das Austopfen und das heiße Wetter der letzten Tage gut verkraftet. Daher tauscht sie die Pflanzen einfach aus. Elke Barkhoff, Referentin für Projektkoordination der DBH, freut sich, dass es jedes Jahr so ein Projekt gibt. Die DBH stelle gerne ihre Fläche dafür zur Verfügung. Auch Joachim Warnken, Gärtner der DBH, ist mit dabei und kümmert sich um die Bewässerung und passt auf, dass sich niemand an der Pflanzen vergreift: Denn Schnecken, das weiß Warnken, haben die Pflanzen auch sehr gern.

Zur Sache

Projektpartner gesucht

Woher kommt unser Essen? Für viele Kinder mag die Antwort klar sein: „aus dem Supermarkt“. Wie die Lebensmittel entstehen, ist vielen somit gar nicht klar. Das Projekt „Transparenz schaffen – von der Ladentheke zum Erzeuger“ bringt schon Kindergartenkindern das Säen und Pflanzen, Wachsen und Ernten nahe. 50 regionale Bildungsträger aus ganz Niedersachsen und Bremen organisieren Veranstaltungen und Projekte zu diesem Thema, 400 Kooperationspartner machen mit. Dieses Projekt ist Ende 2016 gestartet. Gefördert wird es von der Europäischen Union und den Ländern Niedersachsen und Bremen. In der Region Osterholz nehmen bislang nur die Schroeterschule Lilienthal und die Beethovenschule in Osterholz-Scharmbeck teil. Weitere interessierte Schulen und Lehrkräfte können sich gerne bei der Bios unter der Nummer 04791/ 965 69 90 beraten lassen. Eine geeignete Fläche sollte möglichst vorhanden sein. Weitere Informationen unter www.transparenz-schaffen.de.