Der Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg bei der Probe für das Deutsche Musikfest in Osnabrück. Mittlerweile sind die Musiker wieder zurück. (Maximilian von Lachner)

Lilienthal/Osnabrück. Der Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg ist Vizemeister. Beim 6. Deutschen Musikfest am Wochenende in Osnabrück holte der traditionsreiche Verein in der Klasse Spielleutekorps mit traditioneller Besetzung die Silbermedaille. Bei den Marschmannschaften der ersten Liga belegten die Lilienthaler Platz 5. Vorsitzender Claus Ströh: „Wir haben eine super Leistung gezeigt, viel Beifall, Lob und Anerkennung erfahren.“

Beim Deutschen Musikfest waren von Himmelfahrt bis Sonntag mehr als 5000 Musiker zu Gast, davon 2000 Spielleute. Im Vorfeld hatten sich die Lilienthaler Chancen auf den Titel ausgerechnet, um an ihren Erfolg von 2013 anzuknüpfen. „Dieses Mal hat es nicht ganz gereicht, aber wir geben nicht auf“, sagt Claus Ströh und lacht.

Höhepunkt des Musikfestes war der große Festumzug am Sonntag mit mehr als 60 Kapellen. 2000 Musiker erfüllten die Stadt mit Marschmusik. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt die Festrede. „Es war beeindruckend“, sagte auch der Vorsitzende des Lilienthaler Vereins. Am Ende aber ging es nicht nur um die Musik, sondern auch um das Gemeinschaftsgefühl. „Wir haben viele Kontakte geknüpft“, freut sich Vereinschef Ströh.