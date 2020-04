Viel vorzubereiten hat die Vorsitzende der Lilienthaler Tafel, Gerda Urbrock. Am 28. April öffnet die Lebensmittelausgabe wieder. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Die Lilienthaler Tafel öffnet wieder. Nach der coronabedingten Schließung Mitte März findet die erste Lebensmittelausgabe am Dienstag, 28. April, zwischen 12 und 17 Uhr statt, teilt die Vorsitzende Gerda Urbrock mit. Die Vorbereitungen dafür laufen. Helferinnen und Helfer haben sich in den vergangenen Tagen bei Urbrock gemeldet. Sie hofft auf weitere Anrufe von Hilfswilligen (04298/ 416 18). Neukunden erhalten den für die Ausgabe notwendigen Tafelausweis am Vortrag, Montag, 27. März, von 15 bis 18 Uhr in der Moorhauser Landstraße 41, gleiches gilt für zu verlängernde Ausweise. Private Spender sind schon am Sonnabend, 25. März, gefragt. Damit auch in einer Zeit leer gekaufter Supermarktregale Mehl, Zucker und Konserven bei denen ankommen, die auf jeden Cent achten müssen, sammeln Gerda Urbrock, Tafel-Mitglied Andrea Vogelsang und weitere Helferinnen und Helfer von 9 bis 16 Uhr vor dem Lilienthaler Edeka-Markt Breiding in der Falkenberger Landstraße 7a Lebensmittelspenden.

Von Corona-Stillstand kann bei Gerda Urbrock nicht die Rede sein. Telefonate mit Hilfswilligen, Hygienevorschriften, Spendenanfragen bei Supermärkten und vieles andere mehr gibt es für die Tafelvorsitzende in diesen Tagen zu organisieren. Zugleich erfüllen sie die nach dem jüngsten Aufruf (wie berichtet) eingegangen Geldspenden mit Dankbarkeit. „Wir können die Miete bezahlen“, freut sich Urbrock. Mit der Wiedereröffnung werde die Tafel auch wieder Einnahmen haben.

So kann ein Stück neue Normalität in das Tafelleben einkehren – eines mit Abstandsregeln, gespendeten Masken für das Tafelteam und mit dem Hinweis an die Tafelkunden: „Masken sind Pflicht.“ Eine Spende von fünf Einkaufswagen vom benachbarten Werkmarkt erlaube das Abstandhalten während der Ausgabe. Diese werde zudem auf zwei Räume erweitert. Trotzdem rechne sie damit, dass die Lebensmittelausgabe erheblich länger dauern werde als gewohnt: „Man muss schon Zeit mitbringen.“

Viel Zeit wollen Urbrock und Andrea Vogelsang am Sonnabend, 25. April, vor dem Edeka-Markt in der Falkenberger Landstraße 7a zubringen und Lebensmittel für die Tafel sammeln. Gefragt sind Menschen, die im Zuge der Corona-Krise zu viel gekauft hatten oder vom Einkauf aus dem Supermarkt etwas für die Tafel mitbringen wollen.

Seit einigen Jahren organisiere der Soziale Runde Tisch Lilienthal pro Jahr ein oder zwei Spendenaktionen für die Tafel, so Vogelsang. Sie begründet die Lebensmittelsammlung: „Es ist nicht nur einfach wieder aufzumachen.“ Die Tafel erwarte „eine ganze Reihe “neuer Kunden, denn durch die Hamsterkäufe seien in den Supermärkten günstige Lebensmittel kaum zu haben. Sie wisse von alten Menschen und Alleinerziehenden, deren Geld dadurch inzwischen aufgebraucht sei. Zudem könnten die Märkte weniger spenden, weil alles weggekauft werde.

„Wir brauchen Sachen, die haltbar sind“ – von Mehl, Zucker bis Konserven, wirbt Vogelsang. Selbst Hergestelltes dürfe hingegen nicht angenommen werden. Bei der Lebensmittelaktion werde auch das Spendenschwein der Tafel auf dem Tisch stehen, so Vogelsang. Und: „Wir freuen uns über jeden Euro.“ Gleich 1000 Euro erhält die Lilienthaler Tafel in den nächsten Tagen als Spende vom Rotary Club Worpswede, teilt dessen Mitglied Frank Garrelts mit. Er sagt: „Wir haben im Club gesagt, dass wir was tun wollen.“