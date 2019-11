Einer für alle oder jeder für sich: Lesen und Vorlesen sind wichtige Grundlagen, um den Zugang zur Bildung zu erlangen. Daher wurde für diesen Freitag der bundesweite Vorlesetag ausgerufen. (D Karmann/dpa)

Lesen ist super – wie könnten wir Zeitungsleute anderer Meinung sein? Lesen, vor allem Vorlesen, ist aber auch richtig wichtig. An diesem Freitag beteiligen sich nach Angaben der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung Die Zeit und der Deutsche-Bahn-Stiftung mehr als 650 000 Leserinnen, Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer am bundesweiten Vorlesetag. Vielfach greifen Prominente zum Buch: In Lilienthal zum Beispiel betätigt sich der Landtagsabgeordnete Axel Miesner (CDU) am Vormittag mit einem plattdeutschen Werk vor Schülern der Grundschule Falkenberg als Vorleser, bevor die Kinder mit weiteren Vorleseaktionen beglückt werden. Auch in der Bibliothek und den Lilienthaler Kindergärten Worphausen, St. Marien und Lüttje Lüüd sowie in der Grundschule Tarmstedt soll vorgelesen werden, jeweils im nichtöffentlichen Rahmen. Aus Sicht der Initiatoren dient das Vorlesen nicht allein dem Zeitvertreib: „Vorlesen legt den Grundstein für die Lesekompetenz der Kinder und verschafft ihnen Zugang zu jeglicher Form von Bildung“, sagt Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen. Daher seien alle gesellschaftlichen Akteure und Interessenvertretungen aufgerufen, sich am Vorlesetag und an einem nationalen Lesepakt zu beteiligen, um die Leseförderung weiter zu intensivieren.