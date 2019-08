Gerda Urbrock erhielt von Landrat Bernd Lütjen (rechts) die Auszeichnung des Landes Niedersachsen. Als Gäste nahmen an der Feierstunde Axel Miesner und Kristian Tangermann teil (von links). (Sabine von der Decken)

Lilienthal. Schwer wog die silberne Verdienstmedaille, die Landrat Bernd Lütjen in der Tasche seines Sakkos mit sich trug, nicht unbedingt an Gewicht, dafür umso mehr an Bedeutung. Denn im Auftrag von Ministerpräsident Stephan Weil überreichte er die „Medaille für vorbildliche Verdienste um den Nächsten“ an die Lilienthalerin Gerda Urbrock. Zum ersten Mal wurde diese Auszeichnung im Landkreis Osterholz vorgenommen. Auslöser für die Ehrung war der Landtagsabgeordnete Axel Miesner, der den Vorschlag an die niedersächsische Staatskanzlei herantrug.

Verliehen wird die Verdienstmedaille an Personen, die sich durch ehrenamtliche und vorbildliche Taten um den Nächsten verdient gemacht haben. Voraussetzung ist eine persönliche, ehrenamtliche, selbstständige und auszeichnungswürdige Leistung, „die mit großem persönlichem Einsatz und unter Zurückstellung eigener Interessen über längere Zeit“ im Dienst eines oder mehrerer Mitmenschen ausgeübt wurde.

Vorbild für die gesamte Gemeinde

Ende Mai erhielt Gerda Urbrock mit der Nachricht zur Auszeichnung ihres ehrenamtlichen Engagements eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung und eine hohe staatliche Auszeichnung. Damit hatte sie nicht gerechnet. Bereits hochdekoriert mit der Ehrennadel der Gemeinde und der Nadel, die sie für ihr zehnjähriges Engagement bei der Lilienthaler Tafel erhielt, empfing Gerda Urbrock jetzt ihre Gäste in den Räumen des Spielmannszuges Lilienthal-Falkenberg zur Feierstunde mit Überreichung von Medaille, Anstecknadel und einer von Ministerpräsident Stephan Weil unterzeichneten Urkunde.

Bürgermeister Kristian Tangermann würdigte nicht nur Urbrocks langjähriges und umfassendes soziales Engagement, sondern machte deutlich, dass deren ehrenamtliche Tätigkeit ebenso Ansporn wie auch Vorbild für die gesamte Gemeinde sei. “Es liegt weit, weit über dem durchschnittlichen Engagement“, sagte er und bezog sich damit auf deren Arbeit im Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg, zu dessen Gründungsmitgliedern sie gehört, auf ihre Arbeit bei der Lilienthaler Tafel, in der AG Kultur, im Seniorenbeirat Lilienthal und dem Kreisseniorenbeirat zusätzlich zur aktiven Mitgliedschaft in zwei Schützenvereinen.

„Arbeit“ war neben „Ehrenamt“ eines der am meisten erwähnten Worte im Rahmen der Feierstunde. Das machte einmal mehr deutlich, wie viel Zeit und persönliches Engagement Gerda Urbrock seit vielen Jahrzehnten in das Gemeinwesen einbringt. Landrat Bernd Lütjen betonte, dass es in allen Teilen und auf allen Ebenen des Landkreises ohne Ehrenamt nicht funktionieren würde. „Ehrenamt ist ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft.“ Umso wichtiger sei eine Auszeichnung dieser Art. Auf kommunaler Ebene erhielt die Lilienthalerin bereits eine Auszeichnung, nun erfolge mit der Verleihung der „Medaille für vorbildliche Verdienste um den Nächsten“ eine besondere Anerkennung ihrer ehrenamtlich geleisteten Tätigkeiten auf Landesebene. Landrat Bernd Lütjen widmete sich Urbrocks ehrenamtlichem Werdegang und berichtete von ihrem Wirken seit 1951 im Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg, in dem sie als erste Frau aktiv am Musizieren teilnahm. 1961 gründete die Uniform- und Schriftwartin den ersten Mädchenzug. Seit zehn Jahren arbeitet Gerda Urbrock aktiv bei der Lilienthaler Tafel mit, mittlerweile als erste Vorsitzende. Seit acht Jahren engagiert sie sich aktiv für die Belange der älteren Generation im Lilienthaler Seniorenbeirat und im Kreisseniorenbeirat und hält die Beziehungen zum Partnerkreis Kwidzyn in Polen aufrecht. Das „Gesamtpaket“ Gerda Urbrock überzeugte die Niedersächsische Staatskanzlei.

Die Welt ein wenig besser zu machen, das ist Urbrocks Antrieb. Dass das aber nur Hand in Hand und zusammen geschieht, machte sie in ihrer Dankesrede sehr deutlich. „Sie nimmt Menschen in die Pflicht“, bestätigte auch Kristian Tangermann.