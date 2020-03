Mit dieser Nachricht hatte niemand im Rat gerechnet: Um auf das Bauleitverfahren Einfluss zu nehmen, soll es zu einem Bestechungsversuch bei einem Ratsmitglied gekommen sein. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Die Lilienthaler Ratsmitglieder waren ziemlich überrascht, als bei ihnen am Freitag plötzlich ein Bote vor der Tür stand und die dringliche Einladung zur Ratssondersitzung überreichte. Die Ankündigung des Bürgermeisters, es gehe um eine „wichtige Angelegenheit des Rates“, ließ viel Spielraum für Spekulationen. Umso schockierter waren die Ratsleute, als sie dann am Sonnabend erfuhren, dass bei den Planungen für das Baugebiet an der Mauerseglerstraße Korruptionsvorwürfe im Raum stehen – „ein Hammer“, wie es viele Menschen in Lilienthal sehen.

Am Tag eins, nachdem Kristian Tangermann den Rat über die Vorgänge informiert hat, sind die Ratspolitiker immer noch aufgewühlt. Der Bürgermeister erntet für sein Vorgehen und die Anzeige bei der Polizei bis auf eine Ausnahme durchweg Lob. „Formal-juristisch ist das sicher korrekt“, sagt Querdenker Ingo Wendelken, doch ein Gespräch des Bürgermeisters mit den Beteiligten und dem klaren Signal, das so etwas gar nicht gehe, hätte die Sache vielleicht aus der Welt schaffen können – auch im Hinblick darauf, Rufschädigung von der Gemeinde abzuwenden.

Das sieht Erika Simon ganz anders. „Wenn versucht wird, Ratsmitglieder zu bestechen, müssen sie diese Informationen weiterleiten. Und dann muss gehandelt werden. So wie es jetzt passiert ist, ist dies das richtige Signal“, sagt die Grünen-Fraktionschefin. Reinhard Seekamp (Die Linke) hält es ebenfalls für nötig, klare Kante zu zeigen und nun auch das Baugebiet als Ganzes zu canceln. „Alles andere untergräbt die politische Glaubwürdigkeit. Würden wir das Verfahren fortsetzen, wäre das immer mit dem Verdacht behaftet, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht“, sagt er. Jetzt zu zögern, wäre eine politische Katastrophe. „Weil dann der Eindruck entsteht, die Politik wartet nur ab, bis Gras über die Sache gewachsen ist.“

Auch SPD-Mann Oliver Blau sieht das so. Unabhängig davon, wie man sachlich zu den Planungen stehe, der Makel sei da. „Das einzig Vernünftige ist, das Ganze einzustellen“, sagt der Fraktionschef. Vom Tisch seien auch die Überlegungen der SPD, als Alternative zur Wohnbebauung eine kleinteilige Gewerbeansiedlung von nicht störenden Betrieben zu ermöglichen. „Mit uns wird es dort keine Art der Bebauung geben und ich hoffe, dass das dann Bestand haben wird“, sagt Blau. Seiner Fraktion sei daran gelegen, eine dauerhafte Lösung für das Gebiet zu finden, mit der alle ihren Frieden finden. „Wir setzen uns für den Erhalt des Reitervereins und der Grünflächen ein“, sagt Blau.

CDU-Fraktionschef Rainer Sekunde lobt das Vorgehen des Bürgermeisters, dieser habe verantwortungsvoll gehandelt. „Er musste eingreifen, auch um keinem weiteren Misstrauen in die Politik Vorschub zu leisten“. Wie es nun weiter gehe, müsse am Dienstag im Verwaltungsausschuss besprochen werden.

Querdenker Wendelken plädiert dafür, einen kühlen Kopf zu bewahren. Dass das Thema am Montag im Baudienste-Ausschuss von der Tagesordnung genommen wurde, findet er korrekt. Doch die Bauleitplanung als Reaktion auf die Vorgänge aufzuheben, hält er für falsch. „Wenn das passiert, muss das inhaltlich begründet werden. Man darf so etwas nicht emotional entscheiden“, sagt er.