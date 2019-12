Rolf Nordmann (rechts) stellte im vergangenen Jahr das Gemeindeentwicklungskonzept der SPD für Lilienthal gemeinsam mit seinem politischen Weggefährten Jens Erdmann (links) vor. (Maximilian von Lachner)

Ein kommunalpolitisches Urgestein ist am zweiten Weihnachtsfeiertag überraschend gestorben. Der Lilienthaler SPD-Chef und Ratsherr Rolf Nordmann wurde 83 Jahre alt. Der Experte für Bau- und Planungspolitik hinterlässt in der Partei und im Gemeinderat eine große Lücke. Zuletzt hatte der Sozialdemokrat federführend am Gemeindeentwicklungskonzept seiner Partei mitgearbeitet und eine sozial verträgliche Wohnungsbaupolitik gefordert.

„Mit Rolf Nordmann verlieren wir alle einen intelligenten und immer zum Wohle der Gemeinde Lilienthal engagierten Menschen, der nicht nur im Rat Spuren hinterlassen hat“, sagte Lilienthals Bürgermeister Kristian W. Tangermann (CDU). So war Rolf Nordmann nicht nur Mitglied im Bauausschuss und im Ausschuss für Bürger- und Innere Dienste, sondern auch stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsausschuss sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsbetriebe Lilienthal und stellvertretendes Mitglied im Beirat der Volkshochschule. Beruflich war der Jurist für die Wirtschaftsförderung des Bremer Senats tätig. Seine planungsrechtliche Kompetenz brachte er in die Gemeindepolitik ein.

„Für uns ist sein Tod schwer zu begreifen“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Oliver Blau. Am 12. Dezember hatte Nordmann noch an der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr teilgenommen. Dass es seine letzte Ratssitzung sein würde, konnte niemand ahnen. „Seine planungspolitische Kompetenz ist für die SPD fast nicht zu ersetzen“, so Blau. Nordmann habe sich als SPD-Vorsitzender für einen Generationswechsel im Ortsverein eingesetzt. „Leider konnte er diese Aufgabe nicht mehr vollenden“, so der Fraktionschef. Blau beschreibt Nordmann als einen Charaktermenschen – streitbar, kompetent und fair. Mit seiner Detailkenntnis habe er sich Anerkennung über die Partei- und Gemeindegrenzen hinaus verdient. Am 8. Januar werden Partei und Fraktion in einer gemeinsamen Sitzung über die Nachfolge Nordmanns beraten.

Am 1. Januar wäre Rolf Nordmann 50 Jahre Mitglied in der SPD gewesen, zwölf Jahre davon war er Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und insgesamt zehn Jahre Mitglied im Gemeinderat. Nordmann hatte die verschiedenen SPD-Ortsvereine in Lilienthal nach der Gebietsreform 1974 zusammengeführt. Um den Kopf frei zu bekommen, ging er gern segeln. Sein Boot hatte er in seiner Geburtsstadt Bremerhaven liegen. Als Golfer setzte er sich für die Erweiterung des Lilienthaler Golfplatzes ein. Rolf Nordmann wird am 13. Januar beigesetzt. Die Trauerrede wird sein langjähriger Weggefährte, der Pastor im Ruhestand Gert Traupe halten. Rolf Nordmann hinterlässt eine erwachsene Tochter.