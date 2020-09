Die Linie 4 wird am Wochenende in Lilienthal von Ersatzbussen bedient. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Aufgrund von Arbeiten an der Straßenbahnbrücke zwischen Borgfeld und Lilienthal enden die Fahrten der Linien 4, 4S und N4 am kommenden Wochenende, 5. und 6. September, bereits in Borgfeld. Zwischen Sonnabend, 8 Uhr, und Sonntag, circa 18 Uhr, fahren Ersatzbusse als Linie 4E von Borgfeld bis zur Haltestelle Lilienthal. Die Busse folgen der Straßenbahnstrecke, so dass die Haltestellen auf dem Weg zur Endhaltestelle bedient werden. Aufgrund des Ersatzverkehrs halten die Regionalbusse der Linien 630/670 in diesem Zeitraum im Bereich Falkenberger Kreisel abweichend in der Trupermoorer Landstraße.