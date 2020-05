Mit Blühstreifen allein ist es nach Auffassung der Linken in Lilienthal nicht getan: Die Partei fordert ein Klimakonzept für die Kommune. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Lilienthal. Seit Monaten kommt der Lilienthaler Gemeinderat in der Klimaschutzdebatte nicht vom Fleck. Eine von CDU, FDP und Querdenkern angeregte Anhörung blieb im Januar ohne greifbares Ergebnis, und die Grünen preisen schon länger vergeblich ihre Resolution zum Klimanotstand an. Jetzt unternimmt die Ratsfraktion Die Linke einen Vorstoß und schlägt vor, in Lilienthal einen Klimabeirat ins Leben zu rufen. Parteipolitik soll in diesem Gremium keine Rolle spielen, sondern die Linke will das Thema ohne Scheuklappen grundlegend und systematisch angehen. Am Ende soll dabei ein Klimakonzept herausspringen, das eine Grundlage für die weitere Ratsarbeit bilden soll.

„Wir brauchen eine Analyse, wo die größten Ursachen im Hinblick auf den Ausstoß klimaschädlicher Gase in Lilienthal liegen und wie wir da zielgerichtet und möglichst effektiv gegensteuern können. Ein Wäldchen hier und ein oder zwei Schottergärten weniger dort bringen uns nicht voran“, sagt der Fraktionsvorsitzende Andreas Strassemeier. Unter die Kategorie „Einzelvorschlag“ fällt für ihn die Idee der Querdenker, einen Hektar neuen Wald anzulegen und dafür einen passenden Standort in Lilienthal zu suchen. Damit, so Strassemeier, ließen sich Schlagzeilen produzieren, Substanzielles ergebe sich daraus aber nicht. Ein Verbot von Schottergärten gehört zu den Maßnahmen, mit der die Grünen-Fraktion zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit beitragen will. Die Linken vermissen einen großen Plan auf Grundlage von Daten und Fakten. Ratsherr Reinhard Seekamp sieht das so: „An vielen Stellen ist die Debatte über den Klimaschutz im Gemeinderat bislang parteipolitisch geprägt gewesen. Da müssen wir herauskommen. Das Thema wird verschleppt“, findet er.

Die Linke schlägt einen 15-köpfigen Beirat aus je einem Vertreter der fünf Ratsfraktionen und fünf Experten aus Bereichen wie Stadtplanung und Gebäudetechnik, Mobilität, Umweltschutz, Landwirtschaft und Energieberatung vor. Dazu kommen sollen dann fünf ausgeloste Einwohner und Einwohnerinnen. „Gerade die unmittelbare Beteiligung von Menschen, die in Lilienthal leben, ist uns sehr wichtig. Es gibt viele interessierte und engagierte Leute hier, wie aus all den Beiträgen in den Sitzungen, aus Leserbriefen und Gesprächen deutlich geworden ist. Deren Ideen sind in einem solchen Beirat unbedingt gefragt, um tatsächlich etwas für das Klima bewegen zu können", sagt Seekamp.

Weil das Thema so komplex ist und man leicht Gefahr läuft, den Faden zu verlieren, will die Linken-Fraktion Profis einsetzen, die die Runde moderieren, Inhalte strukturieren und das Ganze dann zu greifbaren Ergebnissen führen. Unterstützung soll ein externes Fachbüro liefern, das die Runden organisiert, Informationen beisteuert und auch nach möglichen Förderprogrammen Ausschau hält. Die Linke hat bereits ein Bremer Büro vor Augen, das Erfahrung in diesem Bereich hat und auch schon in Ritterhude tätig war.

Die Linke hat beantragt, über die Einsetzung des neuen Gremiums noch in der Ratssitzung im Juni zu entscheiden, damit die inhaltliche Arbeit nach der Sommerpause aufgenommen werden kann. Als Ergebnis soll dann in spätestens zwölf Monaten vom Beirat ein Klimaschutzkonzept für Lilienthal vorgelegt werden. Linke, SPD und Grüne im Gemeinderat haben sich zusammengetan und am Montag eine öffentliche Sondersitzung des Ausschusses für Bürger- und Innere Dienste beantragt, der sich vorab damit befassen soll. Bürgermeister Kristian Tangermann hatte die für Anfang Juni regulär anstehende Ausschusssitzung mit Hinweis auf die Corona-Sicherheitsbestimmungen abgesagt, wonach Gremien nur dann tagen sollen, wenn es wirklich dringlich ist und Beschlüsse gefasst werden müssen. An der Sondersitzung führt nun kein Weg vorbei, weil ein Drittel der Ausschussmitglieder das so möchte und der nötige Tagesordnungspunkt „Klimabeirat“ gleich mitgeliefert worden ist. Im Rathaus hat man als Termin den 9. Juni ausgeguckt. Die Sitzung des Verwaltungsausschusses, die für diesen Tag eigentlich geplant war, soll auf den 18. Juni verlegt werden und unmittelbar vor der Ratssitzung stattfinden.