Die Schwanewederin Birgit Wiechmann ist neu im Kreisvorstand der Linken. (Ole Otten)

Landkreis Osterholz. Der Kreisverband der Osterholzer Linken geht mit einer veränderten Führung in das Wahljahr 2021. Birgit Wiechmann aus Schwanewede löst die Lilienthalerin Elke Licht ab, die nicht wieder kandidiert hatte. Zweiter im Führungsduo bleibt Herbert Behrens aus Osterholz-Scharmbeck, der weiterhin auch für die Kasse zuständig ist. Die Jahreshauptversammlung fällte die Personalentscheidungen bei einem Präsenz-Treffen in der Scheune auf Gut Sandbeck.

Die Reduzierung auf zwei Vorstandsmitglieder habe sich im Vorjahr bewährt, so die Partei. Mit dem Führungsduo wird künftig Andras Weißenfels eng zusammenarbeiten, der die Aufgabe des jugendpolitischen Sprechers übernimmt. Der 16-jährige Schüler aus der Kreisstadt ist als Schülervertreter an seiner Schule aktiv. Er möchte eine Jugendgruppe aufbauen, die gemeinsam einen Jugendwahlkampf für die Linkspartei macht. Von den kreisweit 67 Mitgliedern sind zurzeit 19 jünger als 30 Jahre.

Die Jahreshauptversammlung wählte zudem vier Delegierte zum Landesparteitag in Niedersachsen sowie vier Delegierte, die im April über die Landesliste zur Bundestagswahl mitentscheiden werden. Für Überlegungen zu den anstehenden Wahlen blieb nur wenig Zeit: Darüber soll nun in Videokonferenzen weiter diskutiert werden. Das erste Online-Treffen fand bereits am Dienstagabend statt. Im Mittelpunkt stand der Bericht vom Bundesparteitag, der am Wochenende die neue Parteiführung gewählt hatte.