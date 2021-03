Diese Umleitungsschilder am Wörpedorfer Kreisel irritieren. (Egbert Petschke)

Grasberg. Wurden auf deutschen Straßen ohne Ankündigung die Seiten gewechselt? Zumindest am Wörpedorfer Kreisel konnte man sich in den vergangenen Tagen wie in England wähnen. Laut Beschilderung herrscht dort Linksverkehr und so könnte es passieren, dass Verkehrsteilnehmer linksherum in den Kreisverkehr hineinfahren. Da jedoch derartige Veränderungen nicht bekannt sind, wundert sich Egbert Petschke über die Verkehrsschilder in Grasberg. Er schreibt, wenn man schon längere Zeit den Führerschein besitze, geriete so manches in Vergessenheit. Aber anderes bleibe hängen. In diesem Fall die Regel: „In den Kreisverkehr wird rechtsherum eingefahren.“

Genau das Gegenteil aber zeigen Schilder am Wörpedorfer Kreisel an. Über diesen führt während der Bauarbeiten an der Landesstraße 153 die Umleitung nach Worpswede. Auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG teilt der Geschäftsbereichsleiter der niedersächsischen Verkehrsbehörde in Verden, Rick Graue, mit: Die Verkehrssicherungsfirma habe die Schilder in der Tat falsch bedruckt. Und: „Wir haben die Firma angewiesen, die Beschilderung kurzfristig gemäß den entsprechend angeordneten Verkehrssicherungsplänen anzupassen.“