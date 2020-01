Gute Laune bei der Übergabe des Kreuzfahrt-Gutscheins: Hauptgewinner Christoph Schnaars (Mitte) mit den Lions-Club-Vertretern Klaus Fittschen (links) und Marcus Seifert. (André Fesser)

Lilienthal. Es ist zweifellos etwas Besonderes, unter 4000 Bewerbern der Auserwählte zu sein. Entsprechend groß war die Freude bei Christoph Schnaars, als er am 24. Dezember in die WÜMME-ZEITUNG schaute und dort die Nummer 4030 erblickte. Genau diese Ziffernfolge stand nämlich auch auf seinem Exemplar des Adventsloskalenders, den der Lions-Club Lilienthal in der Vorweihnachtszeit herausgebracht hatte. Schnaars war damit der Hauptgewinner der letztjährigen Verlosungsrunde. Sein Preis: eine Schiffsreise rund um Dänemark für zwei Personen mit Transocean Kreuzfahrten im Wert von 4300 Euro. Den Preis hat er jetzt von den Lions-Vertretern Marcus Seifert und Klaus Fittschen entgegengenommen.

Sein Glück verdankt der 34-Jährige genau genommen seiner Mutter, die den Zimmerer seit einigen Jahren mit den Kalendern versorgt. Gewonnen habe er in all den Jahren noch nichts, erzählt er, da sei es um so schöner, nun gleich beim Hauptpreis gelandet zu sein. Ein Problem gebe es noch: Schnaars' Freundin ist zur geplanten Reisezeit beruflich verhindert. Aber es bleibe ja noch ein bisschen Zeit, hierfür eine Lösung zu finden.

Aus Sicht des Worphausers ist die Adventskalendersaison dennoch ein Erfolg, und auch die Organisatoren des Lions-Clubs Lilienthal zeigten sich am Ende zufrieden. Die 4000 Kalender, die im Einzelhandel der Region und an einem Aktionssonnabend im November vor einigen Supermärkten angeboten wurden, seien mit Ausnahme von zwei Dutzend Rückläufern allesamt verkauft worden, erzählt Klaus Fittschen, der im Club für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Ex-Präsident. Der Zuspruch sei derart gut gewesen, dass man nun überlege, die Zahl der Kalender beim nächsten Mal zu erhöhen. Da dies aber Auswirkungen auf die Gewinnchance hätte, müsse dies gut durchdacht werden. Weitergehen soll es auf jeden Fall, der nächste Adventskalender wäre der fünfzehnte. Lions-Präsident Marcus Seifert hofft dann erneut auf die Unterstützung der Sponsoren, die in der jüngsten Runde Preise im Wert von rund 14 000 Euro zur Verfügung gestellt hätten. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man aus der regionalen Wirtschaft in diesem Maße unterstützt wird“, lobte er die Geldgeber.

Der Erlös aus der Aktion soll nun zu gleichen Teilen in gemeinnützige Projekt in Lilienthal, Grasberg und Worpswede fließen. Anträge nimmt der Club über das Kontaktformular auf seiner Internetseite www.lionsclub-lilienthal.de entgegen. Ein Vergabeausschuss werde sich dann die Bewerbungen ansehen und über die Förderung entscheiden.